Restaurante italiano aposta em ingredientes frescos e culinária raiz

A quem chega, o Cremonini Ristorante promete comida italiana simples, boa e de raiz. E cumpre: com ingredientes sempre frescos e massas artesanais, a casa segue à risca as receitas dos mais famosos pratos italianos. O chef Massimo Cremonini, que já passou por restaurantes como La Lupa, se inspira numa infância rica em gastronomia. “Eu nasci em Lazio, onde surgiu a bolonhesa, o fettuccine, a lasanha. E via minha mãe fazer as massas à mão, com rolo de macarrão”, lembra.

Mas ele só começou a cozinhar mesmo há 12 anos, quando chegou ao Brasil – ou fazia a própria comida, ou morria de fome. Assim, ao acaso, descobriu o talento e não largou mais dele. Fez um curso de chef na terra natal e, de volta ao Brasil, trabalhou em alguns restaurantes de Salvador. Em agosto deste ano, abriu o Cremonini, na Pituba.

Experimentamos o spaghetti alla carbonara (R$ 58), servido com os ingredientes originais, difíceis de encontrar por aqui: pancetta (barriga de porco curada, salgada e temperada, que seca por três meses) e queijo pecorino. Apesar do preço, que dá um susto, recomendamos (muito!). Também vale a pena provar o tornedor (R$ 57), servido com fettuccine amanteigado, e o risotto di fileto e brie (R$ 69). Depois de tantos pratos gostosos, a sobremesa, um tiramissu (R$ 18) desconstruído, pode murchar um pouquinho à noite. A impressão é a de que faltaram uns minutos na geladeira. Mas, no final do jantar, servido em porções generosas, não dá para não sair feliz.

Cremonini Ristorante: Alexandre Herculano, 18 – Pituba. Segunda a quarta, das 19h à 0h. Quinta, das 19h à 1h. Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h à 1h. Domingo, 12h. Reservas: (71) 99694-2032

Destaque: Massimo faz questão de que a maioria dos processos sejam artesanais. Para lembrar a fazenda da família, evita produtos industrializados na cozinha. Faz questão até de comprar o porco inteiro e desossar.

