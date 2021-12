Restaurante faz passeio pelas culinárias asiáticas

Eis um restaurante que preenche um vácuo em Salvador: um passeio autêntico pelas principais culinárias asiáticas. Aberto apenas para o almoço, o Shanti oferece uma opção de menu por dia. As culinárias japonesa, tailandesa, indonésia e hindu se revezam no espaço, onde é possível se sentar no chão, em almofadas.

À frente está o casal José e Juli, nomes que também assinam os vizinhos de bairro La Taperia e Chupito. A autenticidade vem da busca pela apresentação fiel de pratos típicos – uma recusa à ideia, corrente em tantas casas, de que basta jogar um molho de peixe e gengibre para virar tailandês.

A recepção é feita com um “chá de boas-vindas” e a experiência pode seguir por uma rujak (salada com frutas comum em Bali, com molho apimentado de maracujá) ou por um udon (macarrão japonês) cozido no chá verde com cogumelos.

Um revés: o calor. Com a temperatura desértica que faz no restaurante, quase se esquece que shanti significa paz.

Shanti | Rua João Gomes, 10, 1º andar, Rio Vermelho. De quarta a sábado, das 11h30 às 16h – Tel.: 3011-2616

Destaque | Os preços são fixos, custam R$ 36 e R$ 43. E o cardápio do dia contempla pequenas porções para degustação

