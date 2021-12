Restaurante em Stella Maris aposta em pratos da culinária argentina

Em 2017, o El Carreiro funcionou em esquema soft opening. Só em maio deste ano aconteceu a inauguração propriamente dita. Um dos quatro sócios do lugar comandava a La Pulperia, em Brotas, e sugeriu de imediato que investissem em cozinha argentina quando apareceu a proposta de ocupar um ponto comercial ao lado de um horto em Stella Maris. O restaurante é pequeno, mas aconchegante, com decoração rustiquinha.

O cardápio, enxuto, tem preços similares a outros do gênero. As entradas variam entre R$ 14 (empanadas) e R$ 32 (chorizo rústico); o hambúrguer sai por R$ 34; as carnes custam entre R$ 52 (frango) e R$ 69 (carré de cordeiro e tapa de cuadril); e as sobremesas, entre R$ 18 (abacaxi com sorvete de açaí) e R$ 22 (‘churros’ de tapioca com doce de leite). Em tempos de crise, vale apostar no almoço executivo servido de quarta a sexta. Custa entre R$ 39 e R$ 49 com entrada, prato principal e sobremesa. Um dos queridinhos é o bife de chorizo, capaz de alegrar o coração de qualquer carnívoro. De acompanhamento, pedimos uma batata recheada que chegou fria à mesa, quase sem tempero, e uma farofa de ovo e banana que é aquela delícia impossível de decepcionar.

A mesa dançava, e não era por nossa alegria, coisa que não deveria muito acontecer, especialmente num restaurante de carnes (as pessoas precisarão cortá-las, afinal). De sobremesa, investimos no churrito, que mais parece um bolinho de estudante que ficou metido depois de vencer na vida. O tabuleiro da baiana encontrou a Argentina.

Destaque O restaurante é pedida certa para aquele dia que você quiser comer uma carne saborosa e suculenta, sem miséria.

El Carreiro Alameda Dilson Jatahy Fonseca, 2.150 – Stella Maris. Tel.: (71) 99396-2525. Quartas e quintas, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Sextas e sábados, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 22h.

