Restaurante aposta em clássicos da cozinha mexicana e drinks

Para aqueles que se sentiram órfãos com a notícia do fechamento do restaurante Me Gusta Sabor Mexicano, no Rio Vermelho, trazemos aqui uma dica para acalmar o coração. Aberto em 2016, o Nachos Mexican Bar tem de tudo um pouco da gastronomia do México no cardápio: dos famosos tacos, burritos, tortilhas e nachos, como já esclarece o nome da casa, às pizzas, risotos e mex burguers, devidamente apimentados.

O restaurante surgiu em Lauro de Freitas, mas não demorou muito para chegar a Salvador: há unidades no Shopping Paralela e na Barra. De entrada, a melhor opção são os nachos, que vão de R$ 26,90 a R$ 64,90, preço que varia com o tamanho da porção e a quantidade de molhos.

Para quem vai em grupo e quer experimentar mais de um prato, indicamos um dos quatro combos do cardápio, o Eita Puerra (R$ 110,90), que vem com nachos, dois burritos, dois tacos, flautas, coxinhas de frango com molho barbecue – escolha um tanto estranha para um restaurante mexicano, mas bem-vinda – e batatas recheadas. Quatro pessoas saem muito bem servidas.

Entre os pratos individuais, uma boa pedida é o burrito, servido com queijo por cima, que traz um sabor tão defumadinho que dá até dó de terminar rápido. Custa de R$ 21,90 a R$ 36,90, de acordo com o recheio escolhido. A opção vegetariana é a mais barata. Como todo bom restaurante mexicano, há shots de tequila a partir de R$ 22,90. Em dias cheios, a cozinha pode ser um pouco lenta, o que frustra quem chega com fome. Ah, é importante lembrar: visitamos a unidade de Lauro de Freitas. Os preços das outras não são os mesmos.

Nachos Mexican Bar: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2.849, Vila Norte Shopping – Lauro de Freitas. Dom a qui, das 17h à 0h; sex e sáb, das 17h às 3h. Tel.: 3026-344

Destaque: A ambientação é um dos pontos que mais chamam a atenção. Chapéus de mariachis e imagens da Santa Muerte, celebrada no Dia dos Mortos, enfeitam as paredes da casa

adblock ativo