Renata Dias: "Ninguém mais vai chegar aqui e dizer que não vai ter cota"

Em 2007, o diretor teatral Marcio Meirelles assumiu a Secretaria de Cultura (Secult) e instituiu a política de editais como instrumento preferencial de fomento, para democratizar o acesso às verbas do setor. Desde o início, o mecanismo foi questionado – ora pelos critérios de seleção utilizados, ora pela demora em analisar as propostas enviadas pelos artistas e, especialmente, remunerá-los após a execução dos seus trabalhos. Permaneceu, de todo modo, nesses 12 anos de gestões petistas à frente da pasta, a visão de que ruim com eles, pior sem eles. Está mais para pior, agora. Desde 2016, a Secult não lança editais setoriais, aqueles que servem para fomentar produções artísticas em áreas como teatro, dança, música, literatura. Em abril, o governador Rui Costa anunciou que o jejum acabaria neste mês. Mas talvez não seja bem assim. A diretora da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), a relações-públicas Renata Dias, explica que o órgão ainda precisa demonstrar a instituições de controle, como o Tribunal de Contas, que pode firmar novos contratos, já que ainda há um volume grande de análises de prestações de contas pendentes de editais anteriores. “Não tenho uma data, hoje. Eles serão lançados. Mas, para isso, a gente precisa arrumar a casa“. Renata e a atual secretária de Cultura, Arany Santana – que prefere não dar entrevistas –, tomaram posse em 2017. Para além do imbróglio dos editais, eventos que movimentavam a cena cultural baiana, como os Salões Regionais de Artes Visuais e o Quarta que Dança, partiram sem se despedir.

Você assumiu a Funceb num momento turbulento. A exoneração de Fernanda Tourinho, antiga diretora, foi criticada por muitos artistas. O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, disse na ocasião que “politicagem e cultura nunca vão poder andar juntas”. Como você viu a polêmica em torno da sua nomeação?

Não foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação. Trabalhei na Petrobras prestando serviço para a Refinaria Landulfo Alves, tratando com as comunidades do entorno, e aí com oito meses fui convidada para coordenar o Núcleo de Promoção e Eventos para o Nordeste. Naquele momento, também vivi um pouco essas reações. Há, sobretudo, uma dimensão racial colocada quando a gente avança e ocupa determinados postos. Tem um questionamento na perspectiva de gênero também, na cultura não tanto, mas na Petrobras havia uma ética altamente masculina de governança. E uma terceira dimensão é a geracional. Eu, na época, tinha 25 anos. Então, respondendo à sua pergunta, eu me senti revivendo aquele momento em que o externo parecia duvidar da minha capacidade de dar conta daquilo. Eu preferi me silenciar, em que pese eu também achar que o que foi dito necessariamente não foi legal, não foi cordial. Existiriam outros tons, outras maneiras. Não é uma crítica, é uma constatação.

Mas como aconteceu o convite para você assumir a direção da Funceb?

Eu estava na Sepromi e o convite surgiu muito em função de uma série de questionamentos que existiam no entorno dessa estrutura da Funceb, uma série de insatisfações do campo cultural. Se problematizava muito qual a função de determinadas estruturas em face da ausência de recursos ou da diminuição vertiginosa em função de uma gestão anterior extremamente mais vultuosa no que diz respeito a orçamento. Entendi que o convite veio muito em função do meu perfil dialogal, relacional. E aí logo depois, um mês depois, a secretária Arany Santana assumiu, e aí foi uma mudança bastante importante na pasta, de ampliação do diálogo e da articulação com o campo cultural. Foi um momento em que a gente veio com um mesmo tom de ação, digamos assim.

O governo anunciou que os editais setoriais para fomentar as diversas linguagens artísticas, como teatro, música, dança, serão lançados agora em maio, depois de um intervalo de três anos. Esse prazo vai ser cumprido?

Quando nós lançamos o Edital de Audiovisual, a gente já imaginava que o campo cultural ia questionar: ‘E os demais editais?’, uma vez que, de fato, o último lançado foi em 2016. Em 2017, houve a convocação dos suplentes. Foi uma decisão da secretaria para não ter o custo com um novo certame. E aí passamos 2018 nessa preparação, preparando minuta, revisando valores, ouvindo o que a sociedade pauta a respeito do processo. O do audiovisual foi dianteiro muito por conta da captação com a Ancine. E aí o governador anunciou no mesmo dia a proximidade dos lançamentos dos editais das demais linguagens. A gente está organizando a casa para demonstrar para o Tribunal de Contas que nós estamos aptos a fazer novos convênios. Quando os editais foram definidos como instrumentos majoritários nessa seleção, não se mensurou à época a necessidade de uma estrutura interna que desse vazão a essas análises de prestações de contas, que foram se avolumando ao longo desses 10 anos de políticas culturais.

O que você está dizendo é que os editais não saem em maio?

O que estou dizendo é que para esses editais saírem a gente tem atualmente… A gente está tratando disso com o Tribunal de Contas, com a Procuradoria Geral. A gente está demonstrando para esses organismos o que a gente fez ao longo desse um ano e meio para tratar desses problemas. Nós redimensionamos a área de convênios, refizemos a metodologia, os fluxos de análise, capacitamos pessoal para dar alguma celeridade... E a gente conseguiu dar uma baixa de um terço nesse um ano e meio de prestações de contas que estavam pendentes de análise. Então, hoje a gente tem capacidade de demonstrar para a Procuradoria e para o Tribunal esse esforço. Agora, se esse esforço vai ser satisfatório para que a gente possa fazer novos convênios... É isso que a gente está hoje em trâmite.

Não há um prazo, então.

Eu não tenho uma data, hoje. Eles serão lançados. Mas, para isso, a gente precisa arrumar a casa. Ainda há um montante considerável [de análises de prestações de contas pendentes], que para eu zerar, para eu estar livre, completamente desociosa dessa preocupação, eu precisaria de complementação de equipe. E nós estamos dialogando, verificando essas condições com a secretaria.

Sempre se fala em crise para justificar esse intervalo de três anos sem editais. Mas, pelo orçamento da Secretaria de Cultura, em 2017 foram gastos R$ 180 milhões; em 2018, R$ 181 milhões, e este ano, a previsão orçamentária da Secult é de R$ 169,9 milhões. Então, em tese, tem pelo menos uns 10 milhões a menos do que havia nos anos anteriores...

Não tenho como confirmar esses dados, mas o que sei é que o orçamento se mantém o mesmo desde 2015. De fato, há uma demanda represada da comunidade cultural por novos editais. A gente já está entendendo que o montante vai ser insatisfatório, que certamente vai ser um recurso que não vai dar vazão às expectativas de toda a comunidade cultural. Mas é importante também que a gente entenda que os editais são um mecanismo do sistema de cultura. Existem outras atuações da secretaria que, em complementação à dimensão do fomento, dão robustez à política como um todo. E se a gente pensar, a engenhosidade dessa burocracia dos editais afasta uma série de agentes culturais que são os que mais precisam da política pública. A gente precisa instituir certames diferenciados, com exigências simplificadas, para alcançar esse público. Aqui nós temos, por exemplo, uma ferramenta de fomento extremamente importante que é o Calendário das Artes, que nós fizemos a última edição em 2018.

Foi em 2017, não?

Isso, 2017, exatamente. E estamos pleiteando agora, verificando as condições orçamentárias de a gente instaurar novamente um este ano. O Calendário é um prêmio, na verdade, então não requer prestação de contas. E a forma de seleção garante que os territórios de identidade sejam todos contemplados, tem compromisso com a interiorização.

O Edital do Audiovisual, de que você falava, prevê investimentos de R$ 20 milhões. Destes, R$ 15 milhões são recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. Recentemente, o diretor da Ancine anunciou que paralisaria a liberação das verbas para o audiovisual. Como a Funceb pretende resolver essa situação?

Essas novas condições se dão desse momento para frente. O nosso contrato foi assinado no ano passado. Então, é um conveniamento que está assegurado. Toda essa problemática a gente acompanha, porque é tudo muito questionável, né? A gente vive hoje diante de decisões que podem ser… A gente não vê necessariamente uma coerência na tomada delas, numa perspectiva nacional. Então, estou colocando isso aqui porque a gente entende que isso é o coerente. Agora, se vai ter alguma coisa que me diga que tudo que estou dizendo não tem sentido... Pode ser que aconteça, né? Espero que não.

Para além da questão dos editais, eventos importantes promovidos pela Funceb, que movimentavam a cena cultural do estado, foram descontinuados, digamos assim, desde que Jorge Portugal assumiu a Secretaria de Cultura, em 2015. Os Salões Regionais de Artes Visuais, criados em 1992, tiveram a última edição em 2015. O Quarta que Dança, lançado em 1998, teve a última edição em 2014. O Verão Cênico, esse mais recente, lançado em 2011, teve a última edição em 2014. Tem alguma perspectiva de que sejam retomados?

Assim, você citou programas diferentes e que na minha concepção podem ter sido finalizados por motivos diferentes. Por exemplo, o Quarta que Dança certamente tinha um alcance, tratava de difusão da dança, mas não é porque ele terminou que a difusão da dança não está tratada. Posso dizer, por exemplo, de que maneira a gente está compensando, ou melhor, revisitando a forma de difusão da dança em função obviamente de um contingenciamento econômico que aconteceu. A gente hoje, por exemplo, tem atuado de forma mais próxima ao Balé do Teatro Castro Alves, um corpo artístico que já tem 38 anos. É um grupo que existe para difundir a dança do estado da Bahia. Então, o investimento que se faz nesse grupo diz à sociedade que a difusão da dança está acontecendo? E se não diz, por que não diz?

Obviamente, é preciso investir no BTCA, isso não se questiona. Minha pergunta diz respeito ao fim de eventos que eram espaços de troca entre artistas, e também de exibição dos seus trabalhos. E quando isso desaparece, é complicado, não é?

Com certeza, é uma supressão que é significativa. Mas o que estou querendo dizer é que o Quarta que Dança terminou, mas tem os editais para dança que selecionaram projetos que contemplam a difusão da dança, e a gente tem também, por exemplo, a Escola de Dança, que expandiu seus núcleos de extensão. Então, pode ser que um programa em específico tenha sido suprimido, mas existiu no contexto do governo a problematização dessa suspensão e de como a gente trabalhar isso para a sociedade usando o que temos. Certamente, não é uma ginástica que só competiu à cultura. Você trouxe outro exemplo que foi o Salão das Artes Visuais. Sempre a gente ouve essa queixa, essa demanda. Acho que a gente precisa dar respostas ao setor. Agora, se é por meio da retomada dos Salão de Artes visuais, eu não tenho certeza sobre isso. São soluções questionáveis, à medida que a gente vem provocando outros atores do campo cultural a problematizar a existência disso aqui. Por exemplo, se você perguntar ao grafite se são os salões [a resposta], eu não tenho certeza sobre isso. Se você perguntar à xilogravura, às centenas de artistas plásticos que existem aqui no Pelourinho se os Salões Regionais das Artes Visuais são a melhor resposta para a problemática do campo, eu não saberia lhe responder. A gente precisa atuar na expectativa do campo. Nossa coordenação de artes visuais vai traçar esse diagnóstico.

Também ficou mais difícil, para a sociedade, acompanhar o que a Funceb vem fazendo. O órgão manteve a publicação, desde 2009, de relatórios de gestão. O último disponível no site da fundação é de 2014.

Boa pergunta.

Quando é que esses relatórios vão estar disponíveis novamente?

[Assessora: a partir de hoje (26/4), às 17h].

Ah, é? Eu já ia dizer, responda aí.

Como você viu as mudanças anunciadas na Lei Rouanet e também a diminuição dos patrocínios para projetos culturais pela Petrobras, onde você já trabalhou? A Bahia e os demais estados do país têm orçamento para absorver esse impacto?

A estratégia é a gente reposicionar a cultura como vetor estratégico para o desenvolvimento da sociedade. Se a gente olhar para a cultura assim, a gente consegue ver saída, mesmo com o declínio dos patrocínios da iniciativa privada. A política neoliberal nos deixou lixo. A gente tem lixo no campo econômico para tratar, que é o desemprego. A gente tem lixo no campo social para tratar, que é a violência. A gente não pode deixar de problematizar qual é a responsabilidade da cultura e das artes diante disso, em que pese não seja a cultura a dimensão responsável por resolver isso. Mas, voltando à sua pergunta, a gente precisa olhar para dentro entendendo que a cultura é vetor de desenvolvimento. Mas isso só é possível se a gente convencer as pessoas da importância da cultura. Se as empresas estão suprimindo seus investimentos em cultura, é porque a sociedade não está valorizando a cultura como deveria. E a cultura alimenta as relações, o vínculo entre as pessoas. E é alimentando o vínculo entre as pessoas que a gente vai conseguir reposicionar a sociedade. E aqui na Bahia a gente tem muita oportunidade. A gente tem que se olhar, valorizar nossa origem, história, nosso povo, nossa diversidade. A gente tem todo um caldeirão que dá complexidade à dimensão da cultura de um povo que está qui. A gente precisa fazer disso valor, diferentemente de outros estados que não têm esses vetores tão acesos.

Ao assumir a Funceb, você escreveu que tinha “uma missão”, um “compromisso” de “alinhar-se permanentemente com dispositivos sociais que preservem o pensamento inclusivo e reparador de desigualdades”. O Edital do Audiovisual já prevê pontuação extra para projetos que apresentem diversidade de raça e gênero, como uma espécie de “cota artística”.

A gente ter conseguido atuar no sentido de promover reserva para grupos especiais nos editais setoriais das artes, para a gente é algo extremamente significativo.

Então, serão em todos os editais essas “cotas”.

Vão ser em todos. Nós reunimos os arcabouços legais que nos permitiram fazer esse pleito e quando nós recebemos o parecer da Procuradoria Geral de volta, foi um parecer que não só autorizou como recomendou que nós fizéssemos dessa maneira. Então, é um posicionamento de governo. É um recado que o governo está dando para a sociedade. E quando a gente olha o histórico da fundação... Já chegou a um nível de se relacionar determinados conveniados e dizer: cadê as artes negras aqui? E nós agora instituímos algo estruturante e permanente. Ninguém mais vai chegar aqui e dizer que não vai ter cota. Quando cheguei para reequilibrar as forças aqui, certamente o meu olhar não está em algo periférico. Sempre está convergindo para algo que seja estruturante e, na medida do possível, permanente, porque a gente sabe que política pública quem quiser vem e rasga. Vira um pedaço de papel.

