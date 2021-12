Religião do corpo

Nem bem amanhece e eles já estão correndo em praças. E levantando bolas de chumbo, plantando bananeiras com desenvoltura e subindo em cordas em ritmo frenético. “Enquanto alguns vão para a igreja, outros vão para o crossfit”, me diz uma garota baixinha, de cabelo curto, dando a dica enquanto completa o treino do dia ou o WOD (no idioma crossfiteiro). São 6h30 da manhã e a cena é um ritual: há o pastor-instrutor, o fiel-aplicado, o grito de guerra que anima a devoção. A julgar pela quantidade de adrenalina exalada, estamos mesmo no meio de um culto.

Talvez seja o senso de comunhão o responsável pela rapidez com que o crossfit se tornou um fenômeno fitness global. Conversar com seus praticantes é ouvir coisas como: “Crossfit é família, riso, amor e comunidade”. E desde que o preparador físico Greg Glassman fundou a técnica baseada em treinamento de força e alta intensidade, em 2000, nos Estados Unidos, o número de boxes (como são chamados os espaços dedicados à prática) já somam 13 mil em todo o mundo –- no Brasil, são 920. Isso contando apenas os espaços oficiais, outorgados pela matriz americana.

Porque crossfit é, antes de qualquer coisa, uma marca. Para ser instrutor é preciso fazer um curso. Para abrir um boxe é preciso ter feito um curso. Basicamente, qualquer boxe ou academia que ofereça a prática deve ser licenciado, como são as redes de fast-food e igrejas. A licença, para cada franqueado, tem um custo anual de quase R$ 10 mil. Numa edição de fevereiro deste ano, a revista Forbes avaliou a marca CrossFit Inc. em quatro bilhões de dólares. Bendito seja o culto aos corpos sarados e enxutos.

“Eu acho que as pessoas ficaram entediadas com os protocolos de exercícios dirigidos por máquinas e preferem o tribal, natureza do crossfit”, diz o fisioterapeuta e instrutor Arivan Gomes. Estamos no centro de um boxe. Há dois alunos que se conheceram há uma hora. Em dupla, eles fazem um aquecimento semelhante a um treino completo para a maioria das pessoas, seguido de saltos em caixas e erguimento de alteres; no chão por alguns minutos, sorrindo, lembram um casal com anos de parceria e muito suor trocado.

“Toda vez que você vai para o boxe, você vai fazer algo diferente”, diz Arivan. A aula dura cerca de uma hora e é dividida em três etapas: aquecimento e alongamento; técnica, em que os alunos aprendem ou aperfeiçoam alguns exercícios; e, por fim, a parte mais esperada, o WOD (work out of the day), que consiste na execução do treino do dia, no menor tempo possível ou na maior quantidade de séries que o corpo permitir. Ao fim, podemos dizer que crossfit é um treinamento com exercícios de levantamento de peso, ginástica olímpica e atividades de condicionamento (corrida, ciclismo e remo), regado a rugidos de esforço e gritos de incentivo.

Em seu crescimento acelerado e agregador – lutadores de boxe, judô, MMA, jogadores de futebol e até triatletas compõem suas rotinas de treino dentro de um boxe –, o crossfit agora traduz sua expansão global num novo terreno: as competições, eventos que reúnem gente de todo o mundo a fim de testar os limites do corpo. “Não demora e daqui a pouco você verá nossas competições na TV”, me diz Felipe Teobaldo, após ser indagado sobre uma possível saturação do mercado. “Ainda há muito espaço para o crescimento. O Brasil tem uma demanda reprimida gigantesca. E o melhor é que, nesse esporte, a maior competição é a do atleta contra ele mesmo”.

Teobaldo é um advogado de 32 anos que desperta às 4h40 todas as manhãs para ir a seu boxe. Quando ele e a namorada, que ele conheceu através do crossfit, foram à caça de apartamentos, há dois anos, escolheram um bairro perto do boxe. E quando ele programou uma viagem à Nova Zelândia, em dezembro no ano passado, tratou de incluir no roteiro uma competição, a maior do país. Não como espectador, mas como atleta. Tirou o segundo lugar na categoria individual masculino.

Você pode não ter percebido, mas já deve ter esbarrado em alguma competição dessas por aí. O calendário de eventos do tipo salpica todo o ano – em Salvador, dois grandes combates ocorreram nas últimas semanas, o Team Challenge, em outubro, no estacionamento de um shopping, e o Gorilla Games, no início de novembro, dentro de um ginásio em Lauro de Freitas. Sem contar os vídeos postados em redes sociais, com detalhes da maratona de exercícios.

Numa competição, podem-se ver: a) atletas esticarem os músculos até o ponto em que começamos a duvidar de sua natureza humana; b) crianças muito compenetradas na plateia, como se assistissem à Liga da Justiça em ação; c) adversários aplaudindo os resultados uns dos outros e nos fazendo achar tudo aquilo gracioso.

Embora permitidas pela matriz americana, a maioria das competições realizadas por boxes locais e fabricantes de equipamentos e roupas esportivas é aperitivo. Oficial mesmo, só há uma. O CrossFit Games acontece todos os anos nos EUA, entre maio e agosto, e mobiliza atletas o ano inteiro. Primeiro, há a fase Open, realizada entre fevereiro e março, com seleção de atletas por competição online – o praticante acompanha os lançamentos dos treinos e precisa gravar um vídeo com os exercícios que faz, postar no site do evento e aguardar um parecer do juiz, que avaliará destreza e rapidez. Depois, as competições regionais funcionam como peneiras. A divisão da Terra é desigual nessa etapa: EUA e Canadá (com direito a classificar 20 homens, 20 mulheres e 15 equipes), Europa e Austrália (30 homens, 30 mulheres e 20 equipes) e América Latina, Ásia e África (10 homens, 10 mulheres e 10 equipes). Os sobreviventes, ao fim, alcançam o olimpo do CrossFit Games.

Comento com Teobaldo que nenhum brasileiro levou ainda os principais prêmios na competição oficial, ele responde que é questão de tempo, que ainda somos meninos no ramo. “Os boxes mais antigos por aqui têm cinco, seis anos. Lá fora, eles já adquiriram expertise”. E, antes de começar o treino, ele lembra de fazer uma correção, que também é um conselho. “A competição oficial já é transmitida na TV fechada. Só não chegou ainda à rede aberta. É um programa muito bom. Melhor do que MMA”.

Quando funciona

Sim, crossfit atrai monstros esculpidos e perfeccionistas, pessoas com disposições militares, como policiais e bombeiros, e gente que pega tão pesado que você tem vontade de avisar que há outros hobbies na vida. Mas, na maioria das vezes, os boxes de crossfit são compostos por jovens e pessoas de meia-idade, com outros hobbies na vida, que estão ali para definir o corpo. E, nesse quesito, o resultado é uma alma para o negócio.

“Quando funciona, realmente funciona”, diz Lucas Camprigher d’Utra, profissional de educação física que participou da organização do Gorilla Games. “Há algo único e inspirador na energia de grupo num boxe de crossfit. Algo que eu nunca vi replicado em nenhuma outra academia. Isso, juntamente com as mudanças rápidas e positivas na composição do corpo, é o que fazem as pessoas cultuarem esse esporte”.

Pouca fé

Os céticos podem zombar dizendo que se trata da mesma academia de sempre com ar de excentricidade. Em uma entrevista no final de agosto, no entanto, o fundador, Glassman, disse que é “obviamente muito mais”. “No final da estrada, os principais valores do crossfit são o senso de comunidade e a transformação pessoal. Eu vou me ajudar? As pessoas do boxe me ajudarão? Claro que sim”. Em outra entrevista, ele disse: “Estamos mudando o mundo. Estamos fazendo todas as coisas certas para todas as pessoas certas por todos os motivos corretos”. Você não leu errado. A maneira como Glassman fala sobre o crossfit parece, quase sempre, como uma preparação para a guerra.

Carolina Santos, estudante de educação física que conseguiu um estágio no boxe que frequenta para não ficar longe do crossfit, diz que o “melhor é que tudo é mensurável”. “Você se torna competitivo, não tanto com os seus colegas, mas com você mesmo. Trata-se de uma busca pelo melhor tempo, pelo melhor rendimento possível para concluir aquela bateria de exercícios. Isso teve um enorme impacto no meu corpo. Coloquei massa muscular e me tornei mais magra, mais apta e mais forte. E nunca ficou chato”.

Os céticos ao culto, no entanto, também podem recorrer aos resultados mensuráveis. Um estudo publicado pela Journal of Strength and Conditioning Research, importante revista norte-americana sobre treinamento de força, alertou para o alto índice de lesões provocadas pelo crossfit. Dos praticantes pesquisados, 73% tiveram algum tipo de dano ao corpo, dentre os quais 7% foram submetidos a cirurgias. As lesões se concentram, na maioria dos casos pesquisados, nos ombros e na coluna – algo relacionado ao excessivo número de repetições e à alta velocidade de execução praticada nos exercícios.

“Crossfit é uma metodologia de treinamento. E, como tal, são necessários todos os procedimentos de aprendizagem de técnicas, rotinas de adaptação e respeito ao corpo”, diz Rodrigo Tannus, proprietário de um boxe na Barra, pioneiro em Salvador. “Com o crescimento do esporte, muita gente passou a oferecê-lo sem ter o devido conhecimento e certificação, o que é perigoso. Agora, sobre os riscos de lesão, costumo lembrar que todo e qualquer esporte que envolve técnica apurada, velocidade e variação de movimentos pode ocasionar lesões”.

Quase um templo

Encontro Rodolfo Tavares, um sujeito largo e de gestos maquinais, um pouco antes de ele iniciar o treino do dia. Rodolfo tem calos grandes nas mãos e quando aponto para as feridas, ele diz: “Ainda não encontrei nenhuma luva de proteção que eu realmente goste”. O que mais tarde aprendo é que isso é, provavelmente, uma mentira.

Ninguém no crossfit parece usar luvas de levantamento, porque as mãos maciças, calejadas e sangrentas são uma espécie de código entre os membros – uma maneira de se encontrar na sociedade, bem como um emblema de honra. “Eu sou muito competitivo e ainda não sou bom em alguns exercícios, e isso me perturba”, diz Rodolfo, que frequenta um boxe há oito meses, após “perder o entusiasmo pela musculação tradicional”.

Enquanto ele se prepara para a bateria de atividades, ouço uma recepcionista dizer a uma novata: “Querida, ninguém aqui está julgando seu corpo. Eles estão muito ocupados cuidando do próprio corpo para se preocupar com o seu”.

E então começa uma correria com air squats (agachamento livre, sem carga), broad jump (pulo largo), handstand push-up (flexão dos braços, feita de ponta-cabeça), burpee (movimento em que o atleta começa em pé, toca o peito no chão e termina com um salto e uma batida de palmas).

O dicionário crossfiteiro só não é um desafio maior do que imaginar a quantidade de energia disponível para colocar todos os movimentos em prática. “Estamos salvando vidas”, diz o treinador do dia.

“Milhares de pessoas vão morrer sentadas no sofá. Isso é perigoso. A televisão é perigosa. O boxe não”. Ao fim do treino, os corpos estão torcidos, saturados de suor, e os rostos exibem sorrisos suaves. Eis um templo moderno.

