Relação entre costureiras e aprendizes envolve afeto, trabalho e sustentabilidade

Antes era comum que em quase todas as casas pelo menos uma pessoa costurasse. Quem ocupava esse posto, normalmente uma mulher, era responsável por fazer reparos nas roupas de familiares. A costura profissional ficava por conta das costureiras, requisitadas em ocasiões especiais. Com o passar do tempo e a popularização de lojas de departamento, que passaram a comercializar roupas com baixo custo, essas duas figuras começaram, discretamente, a desaparecer.

Ana Cristina Anchieta, 56, trabalha em casa costurando “para fora”. O ofício, que ela aprendeu com a mãe, começou como uma brincadeira e como forma de produzir as próprias roupas. “Lá em casa, das minhas três irmãs, só uma não aprendeu a costurar. Mas não basta só aprender para costurar bem, é preciso ter paixão para entregar um trabalho de qualidade”, afirma.

Segundo a costureira, a diminuição do número de profissionais se deu, de fato, pela falta de demanda no mercado durante um tempo. Mas, para ela, o jogo já está começando a virar e as costureiras estão voltando à moda. Apesar de o mercado ser volátil, garante: “Não passo sem dinheiro”. No verão, tanto melhor, já que, além das festas, aumenta a procura por roupas de banho, especialidade dela.

Não é só Ana Cristina que percebe essa melhora. Sara Moura, proprietária do Atelier Lull, já via potencialidade do mercado há seis anos, quando abriu o empreendimento. “Quando vim morar em Salvador, em 2008, comecei a fazer faculdade de moda e vi como a costura era uma necessidade aqui também”, conta. Para a designer de moda, os cursos que já existiam na cidade voltavam-se para a produção industrial ou não tinham uma metodologia estabelecida para ensinar.

Sara conseguiu montar o ateliê que tinha em mente apenas em 2013. “O nosso foco principal é o curso de costura livre, normalmente ministrado para pessoas que nunca tiveram contato com a máquina de costura, que só conhecem por ver as pessoas costurando”, explica. Hoje, o Atelier Lull já atende cerca de 160 alunos em duas unidades, uma no Rio Vermelho, em Salvador, e outra em Lauro de Freitas.

O Atelier Lull, criado por Sara Moura, tem 160 alunos em duas unidades, no Rio Vermelho e Lauro de Freitas

Apesar do interesse dos clientes, a empresária conta que sempre ouve que não está havendo continuidade do ofício nas famílias. “Tanto as costureiras de bairro quanto as de fábrica não querem esse costume para as filhas. Elas dizem que a vida é muito dura, que a pessoa passa muito tempo em frente a uma máquina de costura para ganhar pouco dinheiro”.

Mas, às vezes, não é por falta de estímulo. O filho de Ana Cristina, por exemplo, nunca se interessou por costura, e ela não teve para quem ensinar. “Até tentei fazer com que uma sobrinha minha criasse gosto, dei duas máquinas de costura para ela, mas ela me devolveu. Acho que não tinha o dom mesmo”, explica, bem-humorada.

E tem também o tempo certo para as coisas acontecerem. Sara, por exemplo, tem recebido no ateliê um grande número de alunos que buscam resgatar alguma lembrança familiar: “A maioria tinha que a mãe costurava e não teve tempo para aprender ou não teve paciência naquele momento”.

Foi mais ou menos o caso de Natali Souza, que não aprendeu a costurar em casa mesmo tendo uma tia costureira. Resolveu começar quando precisou fazer uma roupa para a filha ir a uma festa da escola. A partir daí, não parou mais. Há um ano estudando no Lull, ela diz ter se encontrado na atividade e diz que “acaba até mesmo sendo uma terapia”.

Independência

A veterinária Taís Mota também acredita que a prática favorece o autoconhecimento. Há seis meses, entrou no ModLab, uma escola de costura na Pituba, para aprender a costurar e entender o passo a passo da produção de roupas. Ela só não esperava se apegar tanto às linhas e agulhas. “A experiência de costurar é única. Sinto que fiquei mais independente, me sinto feliz. Vejo uma roupa e sei que posso fazer. O modo que você consome também muda. Não é só costurar. Vai muito além disso”.

E vai mesmo. Após sua mãe começar o curso de costura por lá, o estudante David Vieira, que já era bastante interessado em moda street wear, também resolveu aprender para empreender. ”Sempre foi um universo que me chamou muito a atenção, e resolvi me jogar nele”, conta David. Há um ano, ele já possui uma marca onde comercializa camisetas e bolsas, a Owl Shit.

As designers de moda Amanda Marrero e Ana Paula Hereda, donas da ModLab, pretendiam oferecer aulas de maneira que os alunos não associassem a costura a uma prática antiquada, assim como o Atelier Lull. Quando iniciaram o projeto, perceberam que os interessados procuravam a costura por distração ou curiosidade, da mesma forma que Taís.

A partir daí, pensaram em todos detalhes para tornar o ambiente descontraído e agradável. “A gente se preocupa com a música ambiente, o cafezinho, o biscoitinho. Nada aqui é uma obrigação, até porque existe muita memória afetiva ”, conta Amanda.

A imagem da máquina de costura sem uso da avó falecida, por exemplo, levou a artesã Luana Falcão a mergulhar no mundo da costura. “Eu não sabia nada de máquina. E aí, desde que comecei a aprender, achei incrível. Até o ambiente, as pessoas que se ajudam. Fiquei motivada a fazer várias aulas diferentes. Já fiz costura, modelagem e ajustes de roupas”.

Hoje, ela produz peças variadas de shorts customizados, cangas de praia e artigos para bebês. O nome escolhido para a marca, Amara, se nutre da memória: a avó por tanto tempo viveu da costura, assim como agora ela também vive.

Alternativas

Embora afetos e memórias estejam implicados nesse universo, questões atuais também importam. Com as constantes denúncias de trabalho escravo praticado por algumas marcas, muitos consumidores evitam comprar. Lançado ano passado, o aplicativo Moda Livre ajuda os consumidores com informações de empresas que já cometeram esse tipo de crime.

A plataforma conta com dados de mais de 100 marcas brasileiras e internacionais que possuem atuação no Brasil. Atualmente, 38 delas estão envolvidas com trabalho escravo no país, no setor de confecções.

Assim, cada vez mais consumidores se distanciem das grandes lojas e procuram formas alternativas e sustentáveis de consumo. “Costurar para si é muito mais sustentável porque educa nossa forma de comprar, você vai entender que aquela roupa não deveria custar tão barato ou tão caro”, explica Sara Moura.

E a costureira Ana Cristina já vê essa mudança de comportamento entre suas clientes, que preferem mandar fazer as roupas do que comprá-las prontas. “As peças de loja hoje em dia custam o olho da cara, e não têm muita qualidade, pois são feitas em larga escala. É melhor encomendar a roupa. Dura mais”.

adblock ativo