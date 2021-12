Reinvenção de Luz

Os carros diminuem a velocidade, os olhares se movem e param, admirados. À frente da câmera, Larissa Luz, 29, posa com desenvoltura na calçada de uma avenida no Rio Vermelho. Tem algo ali que vai além da intimidade com as lentes. É quase uma vibração que se espalha como quem diz que aquela mulher é dona de si.

A transformação está documentada no disco Território Conquistado , contemplado pelo edital Natura Musical e lançado no começo deste ano em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as músicas foram compostas por Larissa e falam sobre identidade, afirmação, empoderamento. Sobre ser mulher e sobre ser negra. Apelidou as faixas de “conteúdo munição”, criou um álbum-manifesto. Em Violenta , diz: “Estou no controle/ equilíbrio, maturidade/ palavras disparadas vão direto no coração/ eu não sujo as minhas mãos/ teu sangue me contamina/ mancha a minha dignidade/ Minha violência é voz/ Minha violência...”. Pelo trabalho, que mistura música eletrônica, rap, rock e samba, foi a única baiana indicada ao Grammy Latino na categoria Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A artista vai concorrer com Céu, Tiago Iorc, Mariza e Thiago Ramil. A premiação acontece no dia 17 de novembro. “A gente já está acostumada com o não. Quando recebe uma resposta positiva nesse nível, dá um gás bem legal”, diz Larissa, ainda surpresa por ter conseguido “furar o sistema”. Ex-vocalista da banda Araketu, onde chegou aos 20 anos e ficou até os 25, Larissa buscou sua reinvenção por uma via não superficial.

No seu segundo disco autoral, contou com uma espécie de consultoria de conteúdo da antropóloga Goli Guerreiro. Elas pensaram juntas o conceito do trabalho. Larissa ia para a casa de Goli e ficava lá “imersa” num universo de pesquisas e conexões. Depois, voltava para o seu canto e escrevia. Cada faixa homenageia uma personalidade negra, como a cantora Elza Soares, que faz uma participação no disco, e a escritora Carolina de Jesus.

O disco de Larissa avoluma o que Goli chama de uma “nova onda feminista”. “Pela primeira vez temos uma mulher negra africana, [a escritora nigeriana] Chimamanda Adichie, como referência universal da luta feminista. É uma imensa amplificação da voz das mulheres negras. Uma vitória simbólica, que empodera geral”.

O encontro entre Goli e Larissa foi “tramado” pela mãe da cantora, a professora de português Regina Luz, que achou que havia uma ligação entre elas. Desde o Araketu, Goli acompanha impressionada o seu trabalho. “Era impossível não prestar atenção naquela menina corajosa, com aquele vozeirão. E a força dela ficou ainda mais evidente quando deixou o bloco para fazer carreira solo. Sua estética mudou, mas segue atrelada ao que há de mais importante na música produzida na Bahia. Ela sabe de onde vem seu estofo. Larissa Luz é uma estrela”.

Propósito

Um dia depois da entrevista, Larissa gravaria em Salvador o clipe da música Bonecas pretas (Procuram-se bonecas pretas/ Procura-se representação!). Ela tem vontade de ter um bloco infantil para falar para as crianças sobre temas como esse. Há três anos, está longe dos trios. Também quer voltar para o Carnaval de gente grande, mas com uma postura nova, distante da desgastada estética do axé. “Vivi isso e vi um monte de coisa que eu não partilhava. Não é a minha onda. Eu preciso estar dizendo alguma coisa de útil para alguém, e saber disso, para poder estar viva no palco”.

De um extremo a outro, também não teme que a música que faz hoje soe militante, panfletária. “Meu propósito era falar das minhas experiências para que isso servisse de estímulo e inspiração para que outras mulheres pudessem seguir outros caminhos que não aqueles que a sociedade dita como único e exclusivo”.

No Rio de Janeiro, para onde se mudou depois de sair do Araketu, encontrou um caminho além da música. O diretor João Falcão viu uns vídeos seus na internet e quis convidá-la para ocupar o lugar da baiana Laila Garin no musical Gonzagão – A Lenda . Ela foi logo dizendo que não entendia nada de teatro, mas a informação não intimidou ninguém. “Me disseram que eu era atriz, e agora estou acreditando”, ri. Larissa também fez uma participação na nova versão do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos e sonha fazer mais cinema. “Quando era criança, queria ser atriz, cantora, dançarina, escritora e desenhista. Tá faltando pouca coisa”, ri.

Para dar conta de tudo que prometeu à sua versão pequena, tornou-se uma artista empreendedora. “É na raça. É na luta. A gente conta com os parceiros e vai investindo. Tem gente que gasta com roupa, viagem, casa. Eu quero gastar dinheiro com show”.

Território conquistado Para baixar, acesse larissaluz.com

