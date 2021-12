Rede criativa se espalha pela cidade

Quem vive em Salvador e observa o que acontece ao seu redor sabe que uma nova configuração toma conta das ruas. Se você não notou, repare: pessoas de chapéu de palha e enxadas na mão podem estar no canteiro mais próximo da sua casa, em um belo sábado de manhã, preparando a terra e plantando flores.

No Gantois, na Graça, no Dois de Julho, em Valéria, alguns canteiros estragados, abandonados, já se transformaram em belos jardins, com girassóis, onze-horas, buganvílias, suculentas, beijinhos. E se você passar pelo Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, lá pelas sete horas da noite, e vir um grupo de 20, 30, 50 ciclistas, alguns deles fantasiados, outros com cartazes na mão, veja se não é a última sexta-feira do mês. Se for, pode ter certeza de que se trata da Bicicletada Massa Crítica, evento criado para lembrar aos motorizados, às empresas e aos governos que é preciso dar espaço, condições de existência e infraestrutura para pedestres e ciclistas em Salvador.

Novos coletivos de pessoas interessadas em mudanças positivas estão por toda parte. Conheça cinco experiências, inspire-se e seja um cidadão de atitude.

