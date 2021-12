Receitas energéticas

A nutricionista Amélia Duarte, da Cínica Amélia Duarte (Av ACM, 585, bl B, sala 206, Itaigara. 71 3351-2414) dá sugestões de cardápio desintoxicante, perfeito para quem quer repor a energia perdida na festa. Tem ainda receitas bem legais dos pratos que ela sugere aqui.



DESJEJUM

250ml de água



CAFÉ DA MANHÃ

Sugestão 1

Suco antioxidante (veja receita)

Melancia, mamão, abacaxi, banana, etc

Chá ou café (1 xícara de 150ml)

Pão integral, inhame ou aipim ou batata doce ou banana da terra cozida (use azeite de oliva extra virgem para colocar no inhame ou aipim)

Queijo minas frescal ou cottage

Sugestão 2

Suco de fruta (pode ser de uva, rico em resveratrol, potente antioxidante)

Banana, Melancia, melão, mamão

Iogurte natural desnatado + mel + aveia (4 colheres de sopa) ou iogurte com granola



ALMOÇO

Sugestão 1

Salada deliciosa (veja receita)

Quinua em grão

Arroz integral

Salmão com abacaxi (veja receita)

Sugestão 2

Salada de brócolis cozido no vapor e refogada com alho e azeite de oliva extra virgem

Arroz integral

Frango ensopado com batata doce (veja receita)



JANTAR

Sopa desintoxicante de abóbora com alcachofras (veja receita)

RECEITAS

SUCO ANTIOXIDANTE

Ingredientes

1 cenoura grande (crua)

½ beterraba média (crua)

3 folhas de couve

1 ramo de hortelã

1 ramo de salsa

Preparo

Lave todos os ingredientes em água corrente. Coloque de molho por 15 minutos em 1 litro de água + 1colher de sopa de água sanitária e enxágüe com água filtrada. Passar tudo na centrifuga e ingerir logo em seguida.



SALADA DELICIOSA

Ingredientes

Alface, agrião, rúcula, tomate, cenoura ralada; hortelã, coentro e cebolinha picadinhos; manga rosa em cubinhos ou morango fatiado ou abacaxi picadinho.

Preparo

Monte os ingredientes em um recipiente.

Molho

2 col sopa de caldo de limão

1 col de chá de mel

2 col de sopa de mostarda

Azeite de oliva extra virgem

Preparo

Misture tudo



SALMÃO COM ABACAXI

Ingredientes

100g de filé de salmão

suco de 1/2 limão

1 rodela (50g) de abacaxi

alho a gosto

sal marinho moderadamente

Preparo

Tempere o salmão com sal, alho e limão. Deixe descansar por 30 min. Ponha para assar por 20 minutos com a rodela de abacaxi. Rede uma porção.



FRANGO ENSOPADO COM BATATA DOCE

Ingredientes

1kg de peito de frango ou 8 sobre-coxas

2 dentes de alho

Sal marinho a gosto

1 colher de chá de pimenta do reino e cominho

1 cebola grande

½ pimentão

Hortelã

Limão

1 colher de sopa de molho de tomate

Folha de louro

Preparo

Lave o frango com limão e retire a pele. Amasse o alho, sal, pimenta do reino e cominho, cebola picadinha, coentro, hortelã, limão, molho de tomate e a folha de louro. Junte o frango e deixe de molho para pegar gosto, durante 1 hora. Leve ao fogo para cozinhar com 150ml de água (1 xícara). Quando estiver quase cozido coloque a batata doce e deixe mais um pouco até terminar o cozimento.

