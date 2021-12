Receitas de Kátia Najara

Cuscuz marroquino com frutas secas (para 2 pessoas)

Ingredientes

1 xícara de cuscuz marroquino

1 1/2 xícara de água fervente

Pitadona de sal

2 colheres de sopa de manteiga

1 punhado de mix de oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas)

1 punhados de mix de frutinhas secas glaceadas (opcional)

1 punhado de hortelã fresca

Modus operandi

Coloque a água para ferver com uma pitadona de sal e, quando levantar fervura, apague o fogo. Some o cuscuz, tampe a panela e deixe descansar por 8 minutinhos. Depois abra a panela, some uma colher de sopa de mateiga e vá soltando os grãos cozidos delicadamente à medida em que incorpora a manteiga à mistura.

Derreta a outra colher de manteiga numa frigideira rasa em fogo baixo, solte umas folhinhas de alecrim, clarifique (recolha a espuminha que se forma na superfície) e salteie rapidamente as oleaginosas ali.

Agora escorra a manteiga e some as oleaginosas ao cuscuz; depois as frutas secas, depois um pequeno punhadinhos de folhas de hortelã frescas rasgadinhas e raspinhas de um limão mirim (só a parte verde, que a branca amarga!)

Misture delicadamente com a ponta do garfo e foi!



Almôndegas ao molho de tomates pelados

Ingredientes

500g de carne moída

2 ovos ligeiramente batidos

1 colher de sopa de aveia

1 punhado de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de parmesão ralado grosso

1 colher de café de pimenta síria OU metade canela, metade pimenta do reino moída na hora

1 fio de azeite de oliva

4 colheres de sopa de creme de leite

Para o molho

1 lata de tomates pelados

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de café de acúcar

1 cebola roxa pequena raladinha

1 punhadinho de manjericão fresco

Modus operandi

As almôndegas

Misture todos os ingredientes numa tigela, acerte o sal, se necessário, molde as bolinhas e depois dê uma ligeira achatadinha, e frite ligeiramente numa frigideira teflon apenas untada, que é para criar umas crostinha crocante. Reserve.

Na panela do molho, doure a cebola na manteiga, some o tomate pelado, refogue, some o açúcar e o manjericão e coisa de um copo mal cheio de água fervente. Some as almôndegas e deixe reduzir por uns 10 minutinhos. Acerte o sal e foi!

Legumes salteados

Como fazer

Aqueça uma frigideira de teflon untada com óleo, deite umas 4 colheres de azeite de oliva, some um dente de alho cortadinho em finas lâminas e, quando estiverem douradinhas, some 1 pacote de mix de legumes (podem ser daqueles que compramos congelados com brocolis, couve-flor, cenoura, vagem) e brinque de saltear, movimentando a panela sobre o lume, e sacudindo os vegetais para que não grudem ou cozinhem demais, queremos legumes crocantes! Por fim, pitada de sal, punhado de ervas e foi!

