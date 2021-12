Receitas de Itapuã

Lambreta

(Antônio da Conceição de Jesus e Valdeci de Jesus)



Ingredientes

5 dúzias de lambreta

1 cebola

1/2 dente de alho

1 tomate

Coentro a gosto

Azeite de oliva

1/2 copo de água quente



Como fazer

Escove bem a lambreta até que o casco esteja bem branquinho.



Corte as cabolas e o tomate em fatias e os coentros e o alho miudinhos. Em separado, faça uma pasta com 15 camarões secos e um pouco de água batidos no liquidificador. Refogue os temperos e a lambreta e acrescente a pasta de camarão. Se for o caso, coloque mais um pouco de água para ter mais caldo, mas o molusco solta água quando cozinha. Procure saber de onde é a lambreta que comprou. Se for a de Boipeba, garantem Antônio e Valdeci, dispensa totalmente o uso de sal. Em uns 10 minutos está pronta. Descarte as que não abrirem. Sirva o caldinho em copo separado.



Caranguejo

10 caranguejos

(mesmo tempero da lambreta)



Como fazer

Eis uma receita que só serve com o ingrediente principal fresco, mas fresco tipo vivo até pouco antes de ir para a panela. Com um pouco de coragem e uma técnica certeira você mata o caranguejo. Valdeci pega o bicho virado de barriga para cima e quebra ele ao meio. Mas não parte toda a carapaça, dá só um craquezinho. É melhor fazer assim do que bater ou esfaquear. Isso garante que não vai entrar água durante o cozimento e, portanto, a carne vai ficar macia.

Raspe as pernas com uma faquinha e escove todo o bicho, com a delicadeza para ele não se partir.

Bote água para ferver com os temperos e o sal. O coentro fica mais saboroso aqui se deixado em talos. Quando o caranguejo mudar de cor e ficar mais vermelhinho, ele está bom.

