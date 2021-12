Receita universal

Vai o leite ao fogo, adiciona-se o cereal, mexe-se até conseguir o ponto. Eis o mingau. Feito com aveia, faz parte do café da manhã nas mais diversas mesas do planeta. De milho verde, milho branco e tapioca, nos iguala como baianos. Assim como o acarajé vendido nas ruas da Bahia nos fins de tarde, essas três variantes agradam aos paladares mais exigentes. Apesar de também ser encontrado em outras cidades das regiões Norte e Nordeste do País, "é mais baiano, embora ande um pouco esquecido", como lembra Leila Carreiro, do Mungunzá Café.

Cravo e canela é a dupla que enriquece o aroma de qualquer mingau "a la baiana", mas também pode acabar sufocando o sabor do ingrediente principal. O de tapioca, preferido de muitos, exige que os flocos fiquem de molho absorvendo o leite "para o mingau não ficar nem grosso nem ralo", ensina Arivaldo Silva, gerente de produção da delicatessen Albani. O cravo tem um papel coadjuvante, e é melhor que não seja quase notado. Um pouco de canela em pó dá o toque acre, imprescindível ao prato.

No de milho verde, ao contrário. O perfume encorpado do cravo é essencial para um casamento quase perfeito, que vira divórcio quando se precisa pegar o cravo com a mão e colocá-lo de lado em vez de simplesmente mastigar. Mas é um mal necessário. Diga-se de passagem que há o de milho verde e o de creme de milho, sendo o primeiro mais cremoso e rico em sabor do que o segundo, muitas vezes usado como alternativa fora da época junina.

Leia matéria completa na revista Muito deste domingo (12)

adblock ativo