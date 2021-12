Receita oriental para o verão

Uma casa de chá instalada em um dos bairros mais charmosos da cidade em pleno verão baiano, aparentemente, subverte tudo que se pensa sobre a tradição que cerca esta bebida. Mas é que sabemos pouco. Foi justamente por isso que Yasmin Chung, 26, decidiu abrir a Tong Fong.

Se você é baiano e tem mais de 40 deve estar pensando no restaurante que existiu até os anos 80 no Campo da Pólvora. Ela esclarece que o nome é o mesmo em homenagem ao avô, o empresário Cheng Chung Ping, pioneiro que criou o primeiro chinês da cidade. Mas agora a história e o cardápio são outros. Especialista em medicina chinesa, interessou-se desde cedo pelos chás, uma tradição na família, mas só há poucos anos decidiu transformar o interesse em negócio.

Primeiro, foi estudar no Rio de Janeiro e tornou-se sommelier. Em seguida, voltou a Salvador e aplicou o conhecimento adquirido em um cardápio que surpreende pela variedade – são 32 tipos diferentes de chá, dos mais exóticos aos mais comuns. Um bule pequeno custa R$ 7,50. O grande, 500 ml, sai por R$ 12, 90. “Senti que havia uma lacuna no mercado”, diz.

A empresária costuma sugerir aos clientes a harmonização certa para cada tipo. O cardápio também traz sugestões. Bolos, brigadeiros, quiches e o pãozinho chinês recheado com carne de porco – herança do antigo Tong Fong – são boas opções.

Talvez por traição da memória afetiva, o chá mais pedido tem sido justamente aquele que leva o nome do avô de Yasmin – um blend de chá branco com rosas e morango.

Destaque A variedade de chás, que vai do branco ao blend, e as técnicas de infusão – quente, gelado, com ou sem leite. Fique atento às sugestões de harmonização com os pratos.

Tong Fong Casa de Chá Rua Lord Cochrane, 93, Maria Empresarial, térreo, Barra – (71) 99138-7588

