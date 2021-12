Receita de São Joaquim

Cozido

(Aurelina dos Santos, Edilson Portugal dos Santos e Genilda Sacramento)



Ingredientes

1 tomate maduro médio

2 cebolas médias

1 pimentão

3 dentes de alho

1/2 colher de chá de pimenta do reino

1/2 colher de chá de corante

3 folhas de louro

1/2 xícara de chá de hortelã picadinho

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 tablete de caldo de carne

1 colher de sopa de vinagre de limão



Verduras

1 banana da terra

10 quiabos

1/2 repolho

2 batatas doces

1/2 abóbora

1 chuchu

4 jilós

5 maxixes

5 batatas do reino

Carnes

1 calabresa

300g de sal presa

500g de carne de sertão

1kg de fato

1kg peito / chupa molho

700g de mocotó



Como fazer

Dessalgue as carnes e reserve. Comece pelo mocotó, que é o mais duro. Refogue com cubinhos de toucinho e cebola e coloque para cozinhar.



Em uma panela separada, use a outra metade do tempero, a carne e o fato. Quando isso estiver mais macio, acrescente a calabresa e a carne de sertão. Deixe para ir colocando as verduras quando perceber que a carne já está amolecendo. É uma questão de olho e sensibilidade mesmo. Se for vendo que perdeu o timing e que a verdura já está cozida, pode ir retirando para nada se despedaçar.



Sirva as carnes em uma travessa e as verduras em outra. Pode acompanhar arroz branco. Com o caldo e uma boa farinha você faz o pirão, que é indispensável para um bom cozido. O segredo para não embolotar é fazer em fogo baixo (tem gente que desliga o fogo), mas o mais importante é ir colocando a farinha aos poucos e mexendo sempre. Se duas pessoas puderem executar essa tarefa ao mesmo tempo, melhor.

