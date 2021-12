Receita de pudim de maçã com chia

Saiba como fazer o pudim de maçã com chia, a receita é de Vera Martins, do Restaurante Grão

Ingredientes:

6 maçãs

1/2 ricota

3 colheres de sopa de chia

3 colheres de açúcar mascavo

Como fazer

Lave, corte e cozinhe as maçãs com dois copos de água

Deixe esfriar

Bata no liquidificador com a ricota até ficar cremosa

Em um pirex, acrescente o creme de maçã aos poucos polvilhando a chia e misturando bem ao creme

Leve a geladeira por duas horas



Para a calda

2 copos de suco de laranja

1 colher de sopa rasa de chia

2 colheres de soja de melaço de cana

1 colher de sopa rasa de araruta



Como fazer

Leve o suco de laranja ao fogo

Acrescente a araruta até ficar cremoso e transparente

No final, acrescente a chia e misture bem

Sirva com o pudim

