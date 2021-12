Receita das Sete Portas

Feijoada de andu

(Agusto, Rita e Celeste Cerqueira)

Ingredientes



1kg de andu (grãos secos)

300g de carne de sertão

300g de sal presa

250g de lombo defumado

250g de costela defumada

2 paios

300g de cupim (temperado no alho e sal)

1 calabresa

250g de costela

300g de bacon

1 cebola

3 dentes de alho

Hortelã

Cominho

Corante



Como fazer

Dessalgue as carnes deixando-as de molho na véspera de cozinhar. Também é possível fazer isso dando três fervuras nelas, mas fica mais gostoso do primeiro jeito.

Dê uma fervura nos grãos antes de cozinhá-los. Isso tira o amargor.

Refogue as carnes com alho e cebola e deixe cozinhar. Só no final, quando as carnes já estiverem macias, acrescente o andu. O tempo de cozimento dele é menor do que o do feijão preto ou o mulatinho.

Assim como na feijoada, fica mais gostoso no dia seguinte ao cozimento.

adblock ativo