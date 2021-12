Receita da Cassata di Natale

Cassata di Natale

Ingredientes

100g de cerejas em calda

1 cálice de licor de amêndoas

1 e 1/2 pacotes de biscoito champanhe

2 colheres de sopa de passas sem semente

1 lata de pêssego em calda

2 latas de leite condensado

1/3 de xícara de chá de suco de limão siciliano coado

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

6 figos em calda

3 colheres de creme de leite

8 damascos

2 colheres de sopa de amêndoa laminada torrada



Modo de fazer

Dissolva a gelatina seguindo as instruções da embalagem, mas no suco de limão siciliano, em vez da água. Bata no liquidificador. Corte as frutas em pequenos pedaços e reserve. Faça alguns cortes maiores nas frutas para decorar na montagem da forma. Misture o licor de amêndoas com a calda do pêssego e molhe os biscoitos. Forre uma forma com filme plástico e distribua as frutas de tamanhos maiores usando a sua criatividade para decorar. Cubra merade do leite condensado batido com o suco de limão e a gelatina, coloque metade das frutas picadas, as cerejas e as amêndoas. Repita as camadas finalizando com os biscoitos. Cubra com papel filme e leve à geladeira por duas horas. Desenforme e sirva.

Receita das chefs Anapaula e Luigina Della Piazza

Gosto de festa

Uma ceia leve com direito a sobremesa refrescante e bolo natalino no lugar do panetone. Dá para ir provar ou tentar fazer em casa, você escolhe

Sobreviver ao fim do mundo só não pode ser melhor do que comemorar o fim de 2012. Aí a gente esbarra no preço mais caro dos bichos que costumamos assar nesta época do ano e repensa a fartura e o desperdício. Mas alguma delícia há de haver, concorde. E ela pode ser leve para ainda deixar espaço para dois docinhos de sobremesa.

A verdade sobre comida de Natal e Ano Novo é que nada é tão pesado assim, a gente é que exagera, observa a nutricionista Tamiris Drumond. Aquela história, se todo mundo leva um prato para a festa, chega a ser pecado não provar o que a prima aprendeu ou o que a avó faz tão bem.

Mas você pode driblar isso com um tiquinho assim de parcimônia, essa palavra que parece esquecida atrás da árvore. Uma dica está no prato de dezembro feito no restaurante Na Medida, um buffet por calorias. Lá é servido peito de peru marinado com limão, laranja, sal, alho e pimenta-branca e que sai do forno umedecido por uma light e azedinha geleia de damasco.

O arroz à grega, que geralmente seria o acompanhamento do peru, dá lugar a um arroz de amêndoas com alho-poró e passas, mais saudável do que o milho e o presunto da receita anterior. Mantendo essa linha, a farofa é substituída por um cuscuz com cenoura, peito de peru light, pimentão vermelho, cebola, alho e salsa.

Tudo soma 339 calorias e você fica satisfeito por manter-se saudável lembrando que é verão na Bahia, não dá para esconder excessos em casacos nórdicos. A comidinha vale a visita ao restaurante, onde o cardápio inclui outras proteínas e acompanhamentos, com a preocupação de contar o que vai comer, mas não pela paranoia dos números, e sim porque a gente tende a esquecer disso quando nos servimos livremente em buffets a peso.

Leia a matéria na íntegra na edição deste domingo da Revista MUITO.

