Realidade inventada

A 5ª edição do CachoeiraDoc, que acontece de 2 a 7 de setembro, exibe documentários que borram a fronteira entre o real e a ficção

Por sete anos, Aly Muritiba trabalhou como agente penitenciário na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, em Curitiba. Após estudar cinema e dirigir alguns curtas, retornou ao antigo trabalho para reencontrar colegas e realizar um filme com eles, homens e mulheres de origens e formações distintas, que fazem a guarda e a custódia de cerca de mil criminosos. A gente, o documentário que resultou da experiência, retrata um sistema carcerário superlotado e sem proposta realista de ressocialização. Os agentes aparecem com seus nomes reais, em situações ora verídicas ora encenadas, como se a realidade se apresentasse através do próprio ato de filmar ou representar. O filme, selecionado para a mostra competitiva da 5ª edição do CachoeiraDoc, que acontece entre os dias 2 e 7 de setembro, no recém-inaugurado Cine-Teatro Cachoeirano, em Cachoeira, sintetiza o motivo condutor do evento: a influência que o documentário sofre e exerce sobre o campo da ficção.

"Temos nos interessado por obras que arrisquem novas formas de expressar a realidade", diz Ana Rosa Marques, coordenadora do CachoeiraDoc. "Contamos com filmes menos interessados no modo 'correto' de se fazer cinema e mais empolgados em descobrir como o cinema pode olhar para o mundo de maneira única". Os seis longas que integram a mostra competitiva estão contaminados por esse impulso "incorreto". Em Luíses - solrealismo maranhense, o diretor Lucian Rosa, munido da influência do surrealismo, usa o mito da serpente, que cresce adormecida nos subterrâneos da cidade, para fazer um paralelo com a mobilização popular numa São Luís marcada por problemas políticos. É possível se confundir, por vezes, sobre quem são os personagens da ficção e os da "vida real". Nesse mesmo movimento, em diferentes medidas, seguem A vizinhança do tigre, de Affonso Uchoa, Aprender a ler pra ensinar meus camaradas, de João Guerra, Homem comum, de Carlos Nader, e Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós.

Neste último, Adirley pretendia fazer um documentário sobre moradores de Ceilândia, periferia de Brasília, vítimas da violência policial em 1980, quando a PM invadiu um clube noturno e deixou um homem paraplégico e outro amputado da perna. Esses seriam os personagens centrais, mas eles não queriam falar sobre o assunto. Não em um documentário. Queriam ser personagens de um filme de ficção. De ficção científica, diga-se: e, assim, Branco sai, preto fica se passa num futuro distópico (com cara de presente) onde moradores da periferia precisam de passaporte para acessar Brasília. "Era uma memória muito dura de falar. Então, resolvemos encenar uma ficção em que as pessoas que viveram aquela história interpretam personagens", conta Adirley. "Funciona como a ideia do realismo fantástico: algumas coisas não têm como ser ditas sem ser dessa maneira espetacular".

