Reação poética na periferia

No próximo sábado, 7, o Sarau da Onça ocupa, pela primeira vez, um palco fora do bairro de Sussuarana, dando início ao projeto O Diferencial da Favela. A ideia, diz Sandro Sussuarana, 26, é percorrer o caminho inverso ao do início, levando a produção poética da periferia a outros bairros. A apresentação será na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, com entrada franca. "Geralmente, só vamos ao centro da cidade como espectadores. Desta vez, iremos como protagonistas".

Até 2010, se você jogasse o nome de Sussuarana, na periferia de Salvador, em alguma ferramenta virtual de busca, veria desfilar diante dos olhos estatísticas e manchetes sobre a violência na cidade. Tente hoje e ficará surpreso. Às mesmas notícias, que infelizmente ainda predominam, juntaram-se outras bem mais leves. São lançamento de livros, prêmios ganhos em editais de arte, eventos de dança e de teatro, saraus e batalhas de poesia. Também a localização das matérias sobre o bairro se expandiu, abrangendo agora, além das páginas policiais, as de cultura.

"A ideia era justamente essa", diz Evanilson Alves, 25, um dos criadores do projeto. Quando ele, Maiara Guedes, a Preta Mai, 23, e Sandro Sussuarana, todos estudantes de serviço social e integrantes do Juventude Negra pela Paz, decidiram convidar outros amigos e criar o Sarau da Onça, em maio de 2011, tinham em mente dar uma sacudida geral na imagem que as pessoas faziam do bairro onde moravam. "Nos incomodava ser vistos como vítimas passivas da violência. Nós queríamos mostrar a todos que havia aqui pessoas interessadas em arte e em literatura".

Aos escritores do primeiro núcleo, dois meses depois da estreia, juntaram-se os integrantes do Ágape, grupo que já atuava com teatro, dança e poesia na Pastoral Afro Padre Heitor, que abriga as apresentações desde o começo. "Aos poucos, foram surgindo convites para levarmos o Sarau da Onça para abrir shows de rap e apresentações em escolas. Pensamos então em conquistar mais espaço, em levar outros representantes do bairro", diz Sandro.

Bem black

O combate à violência, que animou a iniciativa, nunca saiu do foco, embora ainda seja um desafio. "Temos obtido vários avanços, tanto entre os moradores quanto em relação aos frequentadores do bairro - muita gente vem de longe para assistir às edições do sarau sem medo. E os moradores têm aprendido que é errado marginalizar os seus vizinhos".

O Sarau da Onça começou meio tímido, contam Sandro e Evanilson, mas acabou ganhando adesão de artistas, uma boa repercussão na mídia, convites para sair do estado e, sobretudo, a admiração de quem mora na chamada Grande Sussuarana, região formada pelos bairros de Nova Sussuarana, Novo Horizonte e Sussuarana. Em dia de batalha de poesia, a pequena quadra da Pastoral fica lotada. "É engraçado porque hoje as pessoas ficam perguntando pelo próximo sarau, nos procuram para saber, virou demanda da comunidade".

A inspiração para o formato veio do trabalho realizado pelo poeta, professor, escritor e ativista Nelson Maca, do coletivo Blacktude, que promovia no Pelourinho, no extinto Sankofa Bar, o Sarau Bem Black. Maca fica feliz com o reconhecimento da influência, mas pensa que o essencial é que cada iniciativa tenha cara própria, personalidade. "Sandro e seus amigos frequentavam regularmente o Bem Black no Pelourinho, chegaram a fazer parte do grupo de poetas-apresentadores por um tempo e sempre conversei com eles sobre a importância profunda de existirem saraus em comunidades da cidade", diz.

Além de Maca, Evanilson e Sandro admiravam Sérgio Vaz, o produtor cultural e poeta que criou o Sarau da Cooperifa, evento que chegou a reunir em uma única noite, na periferia de São Paulo, mais de 500 pessoas para ouvir poesia. Em agosto do ano passado, lá estavam Sandro, Evanilson e Alaíde Santana, participando do maior evento literário do país, a Bienal de SP, lançando o primeiro livro do Sarau da Onça, O Diferencial da Favela: Poesias Quebradas de Quebrada, no estande da União Brasileira de Escritores, e levando suas performances poéticas ao Sarau da Cooperifa, além de representar a Bahia na Caminhada Nacional contra a Violência e o Extermínio de Negros, na Avenida Paulista. No mês seguinte, o trio dividiria novamente o palco com Vaz, desta vez na Festa Literária da Chapada Diamantina.

Alerta

Para Livia Natalia, poeta e professora de literatura do Instituto de Letras da Ufba, o Sarau da Onça é uma boa forma de repensar a imagem da periferia, e aí reside boa parte de sua importância. "São jovens que se dedicam a construir, pensar e articular poesia dentro e fora do papel, compreendendo a arte como estratégia de sobrevivência em contextos nos quais os corpos deles são corpos preferencialmente vulneráveis". A também professora e poeta Vânia Melo vê no sarau de Sussuarana, uma contribuição importante para o resgate de uma visibilidade positiva do bairro. "Especialmente se pensamos nessas ações como criadoras de uma memória de longa duração acerca da cultura local".

Mas tanto reconhecimento, para Maca, deve, também, servir de alerta em relação às escolhas futuras. "Acho muito importante que cada sarau tenha a bonita cara dos coletivos que os pensam e executam. E gosto disso em Sussuarana. Cada vez que vou lá, eu me emociono ao ver a literatura rebrotando, justamente nos bolsões estereotipados como inférteis e impróprios à construção de subjetividades positivas".

O fato de revelar novos talentos também é visto por Maca como um fator positivo. "Cada dia que frequento o sarau, conheço novos poetas, grupos literários e rappers. Isso é vital, pois renova e dá continuidade ao processo. Tomara que continuem firmes e saibam lidar com as seduções daninhas que podem aniquilar ou cooptar nossos sonhos libertários".

