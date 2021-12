Rafaela Ludolf: "Não é uma crise humanitária, é uma crise de humanidade"

Rafaela Ludolf estava estudando há dois anos o desperdício e a fome – mais precisamente, o porquê de o Brasil ter saído do Mapa da Fome se as pessoas ainda catavam comida no lixo para sobreviver – quando se viu envolvida no projeto mais “transformador” de sua vida. Uma das coordenadoras da Universidade Salvador (Unifacs), onde ela dá aulas, lhe pediu para que fizesse um projeto para atender refugiados na cidade. Graduada em relações internacionais e mestre em desenvolvimento regional e urbano, Rafaela conhecia bem a realidade dos refugiados no mundo, mas nunca tinha pensado em encontrá-los por aqui. Fez o que qualquer mortal faria. Jogou palavras-chave no Google. E aí foi descobrindo histórias ainda pouco conhecidas. Em julho de 2017, criou o curso O Refúgio em Salvador, para ensinar português e cultura brasileira a estrangeiros que deixaram tudo para trás para tentar uma vida nova na cidade. No próximo semestre, o projeto vai ganhar um outro nome, Centro de Serviços ao Migrante, para fazer jus a seu modelo atual. “Temos uma política de portas abertas. No dia e na hora que a pessoa chegar aqui, ela é atendida”, conta Rafaela. Também mudou, no meio do caminho, o tema do seu doutorado, que ganhou um título incisivo: “Nós não somos crise, somos pessoas”, sobre refugiados e políticas públicas em Salvador. Aqui, e no mundo, ela defende que não se trata de uma crise humanitária, mas de humanidade.

Salvador completou 470 anos. É uma cidade formada por povos de muitos lugares, não é?

De um modo geral, você vai ter no Brasil alguns fluxos migratórios. O processo de formação do país é, basicamente, dado por portugueses e pelo processo de escravidão. Salvador não participa dos outros fluxos migratórios, oriundos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando vieram para o Brasil os italianos, os alemães. Agora há um outro fluxo. Vêm muitos africanos para cá, por conta da relação próxima com a África. No projeto, a gente tem um rapaz que veio do Togo. Ele veio para o Brasil porque queria conhecer Ronaldinho Gaúcho. Achava que ia chegar aqui e encontrá-lo andando na rua (risos). Foi primeiro para São Paulo, mas não conseguia vender as roupas que produzia. Descobriu que tinha uma cidade no Brasil com uma cultura mais próxima à do país dele. E aí ele veio, o Zacari. E há também um fluxo de venezuelanos, sírios, libaneses...

Quando é que esses imigrantes passam a chegar mais fortemente à cidade neste fluxo mais atual?

Nesse fluxo moderno, do século 21, que é um fluxo que está misturado também com os aspectos do refúgio, a gente fala de um aumento em 2016, 2017, que é quando os conflitos se tornam mais intensos. Mas esse fluxo aumenta para o Brasil. Não aumenta para Salvador, necessariamente. Enquanto a gente está falando de 60 mil pessoas entrando em Roraima, Salvador recebia 60. Então, é bem desproporcional. Obviamente que guarda relação com o fato de os estrangeiros não conhecerem muito Salvador. Conhecem mais São Paulo e Rio.

Mas existem números de quantos refugiados ou imigrantes vieram morar recentemente aqui?

De acordo com o Conare [Comitê Nacional para os Refugiados], o número de refugiados em Salvador não chega nem a 20. Isso em 2018. Em 2017, foram 65 solicitações de refúgio na Bahia. E de imigrantes, há fluxos muito diversos. Desde o cara que veio para o turismo, até o cara que entrou pela Bahia, mas que já está em outro lugar. No Brasil, a gente tem uma composição de população migrante de cerca de 3%, um número bem pequeno. Nos Estados Unidos, tem quase 50%. Em Dubai, chega a 70%.

Em julho de 2017, você criou um curso para refugiados em Salvador. O que a motivou?

A história desse curso é muito engraçada. Foi uma demanda institucional. Fiz um evento sobre o cenário do refúgio no século 21 e, quando terminei, meus coordenadores pediram um projeto de extensão para refugiados. E eu falei: gente, não tem refugiado em Salvador! Não tem. Aí minha coordenadora falou: ‘Arruma pelo menos um’. Aí lá fui eu caçar refugiado. Botei no Google: refugiados em Salvador. E achei uma notícia de 2010, do Centro Islâmico, que havia recebido seis pessoas da África. Aí, pronto, fui desenrolar o novelo. A partir daquela visita e das leituras de documentos do Acnur [Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados], vi que a maior barreira para o migrante, o refugiado, é o idioma, a cultura. Aí misturei as duas coisas e trouxe isso para o projeto. Ah, vamos dar aulas de português para migrantes e pessoas em situação de refúgio.

Quantas pessoas vieram para esta primeira aula?

Quando começou o projeto, a gente tinha uma única pessoa inscrita. Ele falava árabe e um pouco de inglês. A gente se preparou para dar aulas de português a partir do inglês. A faculdade fez um trabalho grande de divulgação e aí uma menina da Venezuela, Astrid, viu a notícia num jornal e avisou no grupo de WhatsApp de venezuelanos em Salvador. Então, na primeira aula, só tinha gente que falava espanhol! A pessoa que estava inscrita inicialmente nem veio (risos). Foi uma loucura. Foram cinco venezuelanos e um espanhol. Aí o projeto foi crescendo. A gente já chegou a atender 60 pessoas. Deixou de ser só aula de português. Muitos precisavam de emprego, tinham dificuldades de conseguir a carteira de trabalho. Muita coisa a gente foi descobrindo junto, na tora. O método do projeto é problem solving. Aparece o problema, a gente resolve. ‘Ah, Rafaela, onde faz CPF?’. Ué, no SAC. Migrantes não podem fazer CPF no SAC, só na Receita Federal. ‘Rafaela, onde faço a carteira de trabalho?’. SAC. Não, só pode na Delegacia Regional do Trabalho. Aí aparece um sírio pedindo ajuda para fazer a solicitação de refúgio. E eu: claro, faço muito! (risos). Mandei mensagem para os alunos: gente, seguinte, segunda-feira quero todo mundo sabendo preencher uma solicitação de refúgio, hein! A gente foi conduzindo tudo muito assim. O projeto tem uma política de portas abertas. No dia e na hora que a pessoa chegar aqui, ela é atendida. Antes, as aulas eram só aos sábados, e agora são nas terças, quintas e sábados. Também criamos um departamento que a gente chama de jurídico-social, para dar conta das demandas burocráticas. Vamos fazer agora nosso primeiro processo de reunião familiar. Ao longo desse tempo, a gente também foi angariando parceiros, como o Ministério Público. Foi lá que a gente descobriu que o refugiado tem direito à Bolsa Família. E hoje já tem também a igreja do CAB que acolhe venezuelanos, além do Colégio Antônio Vieira.

Os venezuelanos ainda são a nacionalidade mais presente no curso?

Sim. Com a mudança da lei migratória, de 2017, veio a obrigatoriedade da interiorização, alguns vieram para a Bahia. Você vai lembrar daquela notícia: ‘Primeiro processo de interiorização veio com garantia de emprego’. A gente estava vivendo um momento político muito tenso, era o período eleitoral, e aí teve o incidente em Roraima com um refugiado venezuelano, a divulgação do índice de desemprego em Salvador... Essa notícia veio como um tapa na cara da sociedade, por assim dizer. Mas a gente precisa lembrar que ninguém é refugiado porque quer. É uma situação de vulnerabilidade. Você não tem para onde voltar. E a pessoa hoje se dá ao direito de me perguntar: por que você faz um projeto para refugiados e não para brasileiros? Então não é uma crise humanitária, é uma crise de humanidade... E eu, normalmente, respondo: que bom que tem pessoas que também se preocupam com brasileiros, o que me permite me preocupar com pessoas que são de outras nacionalidades. São pessoas que precisam de ajuda naquele momento. Uma ajuda que eu posso dar.

Você acaba se envolvendo pessoalmente com essas histórias todas?

O projeto virou um grande centro de apoio, de encontro, de amizade. Os laços se fortalecem. Por exemplo, um refugiado sírio lá do começo do projeto não frequenta mais as aulas de português, já fala um português muito bacana, mas voltou esse semestre para ajudar um outro refugiado árabe que não fala português e fala muito pouco do inglês. Como professor, você já se envolve com as histórias, com os coletivos, os alunos... É difícil se afastar. Faço o possível para não me envolver em alguns aspectos, porque se não vou absorver uma carga que não tenho como dar vazão. Se tiver alguém com dificuldade financeira, posso fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para aquela pessoa, mas chega um limite... Não tenho como abrigar na minha casa. Dialogo muito com os alunos sobre isso. Se você identificar uma necessidade, essa necessidade não precisa ser atendida necessariamente por você, mas ela precisa ser atendida. Hoje, a gente tem felizmente uma série de parceiros, de canais de comunicação para dialogar.

E como o poder público local dialoga com essa população?

Não posso fingir que não conheço a administração pública. Até que ponto esse número de pessoas demanda uma política pública, de fato? É um número pequeno, ainda... E no sistema federal, eles já têm uma série de garantias. Talvez, se fosse para atuar de modo mais intenso, a prefeitura, o governo, poderiam oferecer passe livre para que eles pudessem se locomover por pelo menos seis meses, para procurar emprego.

Depois desse momento inicial de aprender a língua, o problema maior acaba sendo esse, não é?

O emprego é a grande questão para todo mundo. O elemento da dignidade está dado pelo recurso que você tem para ter acesso ao alimento, ao transporte, à moradia. Ser refugiado, como diz [a filósofa] Hannah Arendt, é deixar para trás tudo o que lhe era familiar. Não é só a sua família. E quando você vai para outro país sem emprego, você também deixou para trás seu sentido de utilidade, que você vai precisar reencontrar, reconstruir. Dentro do projeto tem uma pessoa que era design gráfico e começou a vender ponche crema, que é um licor venezuelano, para poder se sustentar. A gente tem a menina que era dentista e que chegou aqui e teve que trabalhar de garçonete num boteco. Posso te dar tudo, casa, alimento, pagar suas contas, mas se você não tem o poder de decisão... Ah, hoje eu quero comprar essa caneta. E aí não pode... Esse é o grande dificultador da dignidade. Muitos vêm com família, com filhos. E outros deixam a família no país de origem. Aí, corta a luz na Venezuela. Com o corte de luz, vem o corte de internet. Como fala com a família? Você está aqui sem saber o que está acontecendo lá. É muito complicado.

O mundo vive uma crise aguda de refugiados, de imigrantes, já há alguns anos. Você acredita que os países desenvolvidos estão, de modo geral, mais preparados para lidar com essa questão hoje?

A gente tem uma expectativa do que é desenvolvimento. E a gente determinou que o modelo ideal é o padrão norte-americano e europeu. São as duas estruturas que têm se fechado consideravelmente, reforçado os laços xenofóbicos. Se essas que são as principais potências capitalistas se recusam a ajudar, é algo que faz inclusive os brasileiros pensarem: ‘Ué, se os Estados Unidos estão dizendo que não têm dinheiro, o Brasil é que não tem dinheiro mesmo, né?’. Quem pode resolver o problema tem se recusado a resolver. A gente se desenvolveu dentro de um sistema absolutamente individualista, não só do ponto de vista do indivíduo, mas também do Estado, que se preocupa exclusivamente com sua própria população. Na Europa, os países ibéricos estão recebendo os fluxos mais intensos. O que está acontecendo na Itália é desumano. E aí a Europa vai treinar os países da costa do norte da África, Egito, Líbia, para poder fazer com que o refugiado que tenta sair pelo norte da África para atravessar não saia... Tem vídeos chocantes mostrando o que tem acontecido na Líbia, no Egito, com tráfico de pessoas, leilão de pessoas. E a Europa só é tudo que é porque explorou o mundo inteiro durante todo o seu processo de construção. Se não tivesse se metido na África, boa parte dos problemas do continente não existiria. Poderiam ser outros. Muitas guerras, muitos conflitos civis estão diretamente conectados ao processo de colonização. Então, [receber os imigrantes] é uma espécie de obrigação moral, mesmo. Como os Estados Unidos podem reclamar dos refugiados sírios quando eles lançam mísseis Tomahawk na Síria? A pessoa que pretendia não sair teve que sair. Não dá para atacar a Síria e reclamar do refugiado sírio. Então, de modo geral, a legislação tem avançado, muito por pressão dos movimentos sociais internacionais, mas faltam políticas efetivas de resolução de conflitos.

E também há um crescimento da extrema-direita muito pautada por discursos xenofóbicos, de restringir a entrada de imigrantes.

Obviamente que quando você tem um conjunto que entra em crise... Pensando no sistema internacional como um todo, você tem o dinheiro que começa a migrar para a China, que cresceu muito investindo em infraestrutura. A partir de determinado momento, é óbvio que você não precisa mais construir tanto. Tem um limite para isso. Aí a China dá uma desacelerada no crescimento. Os países centrais, Estados Unidos, Europa ocidental, vêm sofrendo uma crise econômica. A crise na Europa abala as estruturas da própria União Europeia. E aí, infelizmente, vem a máxima baiana do farinha pouca, meu pirão primeiro. O que acontece com o Brexit, por exemplo? É uma manifestação de uma população basicamente que está com medo de perder seus empregos. A população, desinformada, vê no migrante um concorrente, quando na verdade boa parte dessas economias foram construídas por migrantes. A gente tem uma visão equivocada dos processos e olha de modo muito simplificado para esse refugiado, que carrega um estigma que não é verdadeiro. São pessoas que são dotadas de um nível de coragem que você não pondera na sua vida experimentar. Não consigo imaginar algo que pudesse estar acontecendo no Brasil que me fizesse ter a coragem de arrumar minhas coisas da noite para o dia e ir embora daqui. E essas pessoas fizeram isso. Não vieram para cá para sugar do governo, nem para roubar o emprego de ninguém. Elas vêm imbuídas de um sentimento de reconstrução.

A Venezuela tem hoje um presidente eleito num processo controverso, para dizer o mínimo, e um parlamentar autodeclarado presidente. Como a senhora acredita que essa situação vá se desenrolar, em curto e médio prazos?

Não é algo que vá ser desenrolado em um ano, por exemplo. Não é. E, agora, para piorar a situação, tem a entrada das grandes potências, Estados Unidos e Rússia, nessa discussão.

E a posição do Brasil ainda é uma incógnita.

Lamentavelmente, a gente se encontra com um presidente que é risível. O [vice-presidente] general [Hamilton] Mourão até se posicionou de modo muito positivo contra a intervenção. Por incrível que pareça, a pessoa mais sensata no poder é um general. É óbvio que é necessário pensar, fazer alguma coisa. Mas não acho que intervenção militar dos Estados Unidos seja a solução. Aliás, se intervenção militar dos Estados Unidos resolvesse alguma coisa, a gente não teria problemas no norte da África, no Iraque, na Síria... Não resolve nada, muito pelo contrário. Novas alternativas devem ser pensadas. Não dá para tratar os problemas do século 21 com as soluções do século 20, quiçá do século 18... Ultimamente, a gente está tendo umas discussões no Brasil que a gente nem sabe mais em que século está.

