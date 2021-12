"Racismo é um tema que precisa ser trabalhado"

A escritora mineira Ana Maria Gonçalves, 43, chegou ao grande mercado editorial com Um defeito de cor (2006, Record), uma história arrebatadora como o episódio que a levou a ter contato com o fio condutor da obra: a revolta dos malês, ocorrida na capital baiana em 1835. A escritora conheceu o movimento na descrição feita por Jorge Amado em Bahia de Todos os Santos - guia de ruas e mistérios, quando fazia uma pesquisa sobre livros de viagens em uma livraria paulista. Para escrever o livro, deixou São Paulo, onde morava, e a publicidade. Veio para Itaparica e, depois, Salvador para construir a história de Kehinde, heroína livremente inspirada em Luiza Mahin, tida como a mãe do poeta Luiz Gama. Ana conta que o livro ficou pronto após ser reescrito por 19 vezes. O esforço valeu a pena. Millôr Fernandes o descreve como um dos dez melhores livros de todos os tempos, e Luiz Fernando Carvalho, diretor de sucessos na TV como Hoje é dia de Maria e Meu pedacinho de chão, vai transformá-lo em minissérie. A escritora está de volta a Salvador trabalhando no projeto de contar as histórias de homens e mulheres entrelaçadas pela escravidão do passado e o atual sistema carcerário. Enquanto isso, já tem pronto um livro juvenil de ficção científica e policial. O racismo e seus impactos são o tema central, traço que já virou a marca de sua literatura.

Seu livro Um defeito de cor vai chegar à TV pelas mãos de Luiz Fernando Carvalho. A senhora já consegue imaginar a protagonista Kehinde/Luiza na TV? Afinal, ela é uma personagem complexa.

Vai ser curioso. Por isso não quis me envolver no projeto, pois não tenho o distanciamento necessário (risos). O projeto está no início e deve durar ainda uns três anos para ficar pronto. Acho que a força do personagem é porque, quando se fala em escravidão, a representação é simplista, até porque a história, em geral, é contada do ponto de vista do senhor. Ele tinha uma visão rasa do seu próprio escravo, talvez até para justificar moralmente a posse. Tentava mostrar que ele não era igual, por não ter a complexidade psíquica que nos confere humanidade. No livro, eu tentei não encaixá-la em estereótipos. Acho que a ideia é começar a ver o negro a partir da complexidade que ele tem. Outro dia, estava vendo um episódio de Sessão de Terapia, que é uma versão brasileira de In Treatment, seriado norte-americano. Na versão original, há um personagem negro que tem como base da sua história a questão racial. Ele vem de uma família onde, acuado por um ataque da Ku Klux Klan, o pai teve que sufocar o avô, que tinha câncer de pulmão, pois a tosse poderia denunciar o esconderijo. A sublimação da culpa pelo pai é o que faz a história do personagem girar. Na versão brasileira, esse personagem é branco. Continua com os conflitos do personagem de lá, que só têm sentido porque é negro, mas aqui virou branco. O contexto racial é esvaziado. Então fico pensando o porquê de não manter o personagem negro. É por que não quiseram ou não souberam lidar com a complexidade psíquica de um negro no Brasil? Acho que é importante levantar esses pontos em meu trabalho.

Um defeito de cor é o seu segundo livro (o primeiro é Ao lado e à margem do que sentes por mim). O que a seduziu a construir a protagonista?

O que me encantou foi a falta de conhecimento que eu tinha sobre a história da rebelião dos escravos malês. Comecei minha educação básica na escola em Minas, terminei em São Paulo e nunca ouvi falar nas aulas de história do Brasil sobre as rebeliões escravas. Um dia, no período em que não estava mais feliz com a publicidade, uma amiga me chamou para ajudá-a a escrever um roteiro sobre locais em São Paulo onde latinos se encontravam para dançar e comer. Fui para livraria e comecei a procurar livros sobre países como Cuba e Costa Rica. Os livros caíram e ficou na minha mão apenas o Bahia de Todos os Santos - guia de ruas e mistérios, de Jorge Amado. Ele ficou aberto no trecho sobre a revolta dos malês. Então comecei a pesquisar, achei o livro do João Reis (Rebelião Escrava no Brasil), que é a grande referência. Nesse trabalho de pesquisa, encontrei a figura de Luiza Mahin e achei incrível que uma rebelião de escravos muçulmanos tivesse uma mulher como uma das líderes, porque, hoje, quando a gente pensa sobre cultura muçulmana, observa que o papel da mulher está relegado a segundo plano. Pensar em Luiza Mahin como líder de uma rebelião escrava muçulmana é fascinante. Comecei a pesquisar sobre ela, mas a documentação sobre isso é praticamente inexistente.

Há quem diga que ela é um personagem mítico e não real.

Eu tenho um certo cuidado em falar sobre isso, mas eu acho que é a minha visão também. E aí, como ficcionista, eu posso trabalhar essa versão. Acho que ela pode ter sido mitificada por Luiz Gama, seu filho. Ele tem uma mãe que desapareceu quando era criança e um pai que o vendeu. Quando ficou adulto, e atingiu o status que atingiu, talvez tenha glorificado o próprio passado. Toda criança tem a tendência de fantasiar os pais como heróis.

Os personagens de Um defeito de cor parecem de carne e osso. Isso demandou muito tempo de pesquisa?

Eu fiz dois anos de pesquisa antes de começar a escrever. Acho que as histórias tocam a gente a partir do momento que temos com quem nos identificar. Como é uma história que a gente nunca vai ter a noção completa de realidade, para mim era importante ter personagens fortes. Para montar os personagens, fui a jornais e revistas de época para analisar anúncios de venda e de compra de escravos e comunicados de fuga. A partir daí, passei a montar os personagens. No caso de um grande personagem, juntei quatro, dez ou até mais desses anúncios para montar a história. Nesses anúncios, você tinha a descrição completa, como as características físicas, de onde vinha, que língua falava, marcas no corpo que às vezes eram referentes à profissão. No caso das mulheres anunciadas para venda, por exemplo, às vezes falava-se sobre uma tonsura não raspada. Isso, geralmente, era uma marca das vendedoras de quitutes, porque elas botavam o tacho quente na cabeça e o cabelo ia caindo ali. Eu fui aprendendo a decifrar esse tipo de código para construir personagens.

