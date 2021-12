Quituteria investe em doces e salgados sem glúten e lactose

Com algum exagero - permitido aos que gostam da realidade menos cinza -podemos dizer que, nessa quituteria, estamos permanentemente numa festinha de aniversário onde tudo pode ser comido sem culpa.

O projeto tomou forma depois que a engenheira Janine Suerdieck descobriu-se com doença celíaca e intolerância à proteína do leite. Com dificuldade de encontrar comidinhas que coubessem em seus novos hábitos, ela se uniu à administradora Luciana Tisott e abriu o Nosso Canto, com produtos sem glúten ou lactose.

No cardápio, clássicos como tortas (R$ 3,50) e cup cakes (R$ 9,90) e experimentações mais ousadas, como brigadeiro de aipim e trufa de batata-doce (R$ 4,80). De salgado, destaque para coxinha de frango, frita em óleo de algodão (R$ 6,90) e o hambúrguer de grão de bico (R$ 22,90), além de massas (R$ 34,90) para comer ou levar congeladas. Doces e salgados em versões menores estão disponíveis para quem quiser montar seu kit festa.

Nosso Canto | Av. Paulo VI, 1.881, Pituba. De terça a domingo, das 11h às 20h - Tel: 3486-7990.

Destaque | O brownie (R$ 17,90) é o carro-chefe. Feito com ganache e morango, serve duas pessoas. Peça com o cappuccino (R$ 8,90), que leva leite caseiro de amêndoas

adblock ativo