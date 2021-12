"Quero viver o ciclone da velhice"

Embora explore a calma e a contemplação no álbum Já é, lançado há dois meses, Arnaldo Antunes, 55, se diz o mesmo homem inquieto de sempre. Uma inquietude que, agora, é menos o gestual epiléptico no palco (sua marca nos Titãs) e mais uma aversão à repetição (sua marca na carreira). Arnaldo é músico, mas também poeta e artista plástico. Apareceu numa banda de rock, lançou-se na eletrônica, já foi reggae e bossa. É o homem de canções contra a sujeira em Brasília e de livros infantis. O Arnaldo experimental de livros como Ou e (1982), Psia (1986), Palavra desordem (2002) há tempos conversa bem com o Arnaldo popular dos discos Ninguém (1995), O silêncio (1996), Um som (1998), Tribalistas (2003). "Antes o risco que a repetição", escreve em Já é, para completar: "Antes a dívida que a mesquinhez". A placidez do novo álbum revela-se então política. "Quando você vê o acirramento das opiniões e das bandeiras no Brasil, fica mais evidente a necessidade desse discurso de serenidade", diz à Muito, enquanto carrega telas que mal cabem nos braços. Estamos na montagem da exposição Palavra em movimento, na Caixa Cultural, que reúne 30 anos de produção visual desse artista, para sempre filho da poesia concreta.

O poeta Haroldo de Campos dizia que você é um "artista cubista". Concorda?

Essa história do Haroldo é engraçada. Ele foi assistir a um show dos Titãs e viajou com a gente no ônibus, conversando, falando muito, aquela coisa exuberante do Haroldo. E ele assistiu ao show, ficou encantado, e dizia que minha performance era mais cubista, cheia de pontas soltas, e a do Branco (Mello) era mais placentária. Eu e Branco fazíamos uma coisa de backing vocal juntos, uma coisa de dança. E o Haroldo definiu assim. É claro que essa definição pode ser levada a outros aspectos da produção da gente. Foi um insight dele. Isso, de ser "artista cubista", acho que tem a ver com uma inquietação que está sempre comigo e que fica muito mais evidente no palco.

Mas em Já é (2015), seu álbum mais recente, há referências à contemplação, à sabedoria do ritmo da natureza. A inquietude foi atenuada?

Já é traz um reflexo de um momento. Quando eu lancei Disco, em 2013, vinha de uma série de trabalhos consecutivos. Aí tirei umas férias de seis, sete meses em que viajei muito e aproveitei para compor. Eu sempre escrevo muito nas férias. Férias trazem uma disponibilidade criativa. Não tem prazo ou encomenda. Foi um período muito fértil em composição. Fiz umas 25 músicas e escolhi 15, junto com (o produtor) Kassin. Já é traz um reflexo desse pé no freio, tem uma coisa mais mântica. As fotos, inclusive, são de um período que passei na Índia. Mas eu tenho uma inquietude que é, na verdade, uma ojeriza a me repetir. Uma inquietude que existe para evitar a manutenção daquilo que eu já sei. Espero me manter assim por muito tempo, velhinho (risos).

Você já escreveu, numa canção, que "a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer"…

Pois é, não me vejo sentado num sofá. Eu quero as coisas que me façam querer levantar do sofá. Ao mesmo tempo, eu quero estar no meio do ciclone da velhice, para poder sentir. Não tenho receio de ser velho.

Palavra em movimento traz um aspecto que se tornou indissociável do seu trabalho, que é a combinação de som, palavras e imagens. Sempre encarou a música como campo interdisciplinar?

Eu nunca vi essas linguagens como algo estanque. A música me tornou mais conhecido do que a poesia e as artes visuais, que são linguagens minoritárias. Foi uma porta que eu entrei para falar com muita gente. Mas, desde a adolescência, trabalho com música, poesia - gostava de desenhar, fazia meus poemas, tentando subverter algumas coisas de linguagem. Ao mesmo tempo, já tinha aulas de violão e, no colégio, conheci alguns daqueles que seriam integrantes dos Titãs, no começo dos 1980. O exercício de compor, escrever, pensar visualmente as palavras, isso tudo interessava - seduzia essa coisa toda da poesia concreta e da tradição das revistas de poesia, que tratavam a palavra dentro de uma linguagem gráfica, interferindo na leitura. Sempre levei a produção dessas coisas paralelamente, fazendo o trânsito. É uma necessidade.

Essa necessidade foi o que o levou a deixar os Titãs?

Foi o principal motivo. Por muito tempo, estive totalmente envolvido com os Titãs. Mas chegou um momento, no início dos anos 1990, em que comecei a amadurecer uma decisão. Eu tinha o desejo de mostrar coisas que não cabiam naquele projeto, de ter mais espaço para experimentar soluções de instrumentação, gêneros, jeitos de cantar. Além disso, havia o cansaço de buscar o consenso entre oito pessoas. Saí motivado para fazer Nome, trabalho superdemorado, juntando música, poesia, animação em vídeo.

Depois de Nome (1993), repetem sempre que você está cada vez mais pop…

(Risos). É, Nome teve um caráter muito experimental. Foi um marco. Tinha o livro, o CD; um trabalho ligado à poesia, à linguagem visual, ao vídeo. A própria comercialização foi esquisita, porque você não sabia se vendia na livraria ou na loja de disco. Na época, não se podia vender CD em loja de livro, isso se tornou uma coisa posterior, com as grandes livrarias. Foi um produto difícil de ser encaixado numa categoria.

Para você, que sempre esteve ligado à tecnologia, comercializar um trabalho hoje é mais fácil?

A gente vai fazendo do jeito que dá. A indústria fonográfica entrou numa crise absurda. Hoje, vende 10% do que vendia no auge. Mas existe a venda de música digital, que está crescendo. E tem a troca de arquivos na internet, que é paradoxal, porque, ao mesmo tempo em que a gente tem que defender a profissionalização do artista, existe a acessibilidade à cultura. A única coisa que acho que deve ser proibida é a pessoa ganhar dinheiro em cima do trabalho alheio. Mas não vejo problema em baixar música para uso pessoal. Toda essa mecânica me faz ganhar menos dinheiro com direito autoral, mas também faz com que meus shows fiquem mais cheios. Minha solução tem sido financiar os discos e lançá-los pelo meu selo, o Rosa Celeste. Tenho conseguido sobreviver. Mas cada artista lida do seu jeito. Tem gente que prefere lançar uma faixa de cada vez. É uma estratégia para aproveitar a liberdade que a internet dá. Estamos num período de transição para uma coisa que não sabemos ainda como vai ser, mas há várias alternativas.

Você, Marisa Monte e Carlinhos Brown estão sempre se reunindo nos projetos de cada um. Por que ainda não repetiram a experiência de Tribalistas?

A verdade é que a gente nunca parou de trabalhar juntos. Continuamos compondo e, eventualmente, a gente se reúne para gravar, fazer shows. Continuamos próximos criativamente. Agora, essa coisa mega que foi o Tribalistas aconteceu da forma mais natural possível, e acho que, se for acontecer novamente, será um encontro tão natural quanto foi.

Cabeça dinossauro (1986), talvez o disco mais cultuado dos Titãs, tem uma canção que pergunta "Quem quer manter a ordem? / Quem quer criar desordem?". Olhando para o Brasil, hoje, você consegue encontrar essas respostas?

Não tenho dúvida de que muitos dos nossos políticos querem criar uma situação de desordem e ingovernabilidade. Desde que Dilma foi reeleita, ela vem passando por enfrentamentos com o Congresso, tentando aprovar medidas que poderiam estabilizar o país. E o PMDB, apoiado pelo PSDB, faz uma oposição mascarada, tendo à frente a figura sinistra do Eduardo Cunha. Esses políticos foram criando uma situação de ingovernabilidade, acreditando na possibilidade do impeachment.

Alguém, nesse cenário, tem encapado a ordem?

Acho que a ordem está em políticos se juntando para um projeto de país. Ainda não vejo esse movimento com tanta clareza. É difícil, neste momento, personalizar. Minha esperança dentro da política são as exceções, como a Marina Silva, o Marcelo Freixo, o Jean Wyllys, pessoas que defendem coisas em que acredito. Mas acho que uma das grandes esperanças vêm, finalmente, com a regularização da Rede como partido oficial. É onde ponho minhas expectativas.

Você sempre fala ou escreve sobre política. De onde vem essa postura?

Acho que tem muito a ver com o local em que estudei, o colégio Equipe, em São Paulo. Era um espaço muito liberal, área fértil em plena ditadura, com muitos professores ligados ao pensamento de esquerda. Havia uma cena, um centro cultural onde, muitas vezes, passavam vídeos censurados. Serginho Groisman era o produtor cultural, levava shows. Havia apresentações de Caetano, Gil, Cartola, Nelson Cavaquinho. E havia o movimento estudantil, cheguei a ir a passeatas, fugir de bombas de gás lacrimogêneo. Tinha uma atividade política e uma ebulição cultural.

Chegou a ter uma atuação partidária?

Não. Da mesma forma que eu tinha o desejo de participar politicamente, eu não queria me submeter àquele discurso restrito da esquerda radical. Já tinha interesse pelos Beatles, Tropicália, Novos Baianos, Luiz Melodia. Tanto que, nas assembleias e discussões, tentava inserir uma postura mais coloquial.

Acha que sua geração, criada nessa liberdade dos anos 1970, encaretou?

Acredito que as sociedades têm setores liberais e conservadores. E esse embate está sempre posto. Na minha geração não foi diferente; havia muita gente conservadora naquela liberdade dos anos 1970. Hoje, existe o setor reacionário, mas há o fora Cunha, por exemplo. Tem a garotada de São Paulo, que está ali, se mobilizando pelo direito à escola. Talvez a gente tenha essa sensação de que os setores libertários sumiram, porque temos um Congresso que gera, o tempo todo, pautas conservadoras. É um reflexo do que somos. Mas reflete também o que não somos.

Em 1985, você chegou a ser preso por porte de heroína. Como vê o atual debate sobre a legalização das drogas?

A prisão foi um evento traumático em todos os sentidos, mas você tem de transformar aquele dado numa potência. Durou 28 dias. Acredito que o que você faz com o seu corpo, seu espírito, é problema seu. É claro que existe toda a violência que cerca o comércio ilegal de drogas. Mas o uso não deveria ser assunto de polícia. Para os dependentes, que precisam ser tratados como doentes e não como criminosos, a política antidrogas é péssima. O usuário fica no meio do fogo cruzado entre polícia e traficante. E, por outro lado, há uma visão equivocada de que quem usa drogas sempre se torna viciado. Fala-se pouco sobre o uso recreativo, o uso feito para transcender, como uma busca quase religiosa...

Você sempre diz que não possui religião, mas religiosidade. Como isso se traduz?

É uma coisa sem forma. Gosto de acreditar em deuses e que as coisas não se esgotam na matéria. Isso rege certa intensidade com que você se relaciona com as coisas e as pessoas. Mas não tenho um culto específico. Não tenho uma direção.

Um religioso cubista...

(Risos). Cheio de pontas soltas.

"Palavra em Movimento" | Até 31 de janeiro de 2016 (de terças-feiras a domingos), das 9h às 18h, na Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro). Entrada franca.

adblock ativo