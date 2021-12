Queremos Saber | Abiquesia Lima, 23, psicóloga

O que é que a Bahia tem? Para Abiquesia Lima, 23, a unicidade. O calor, o aconchego, a beleza da boa terra é algo a ser levado a todo mundo - exceto aos ET's, que ela não acredita.

Se você pudesse escolher uma pessoa e leva-lá para um jantar, quem seria?

Mainha. É uma pessoa interessante, com quem me sinto à vontade de conversar, me faz bem. Se não for com ela, seria com minha terapeuta, que é outra pessoa de quem gosto muito.

Como você gostaria de morrer?

Ai, meu Deus! Não gostaria de saber, não. Mas, se tivesse que escolher, que seja de uma forma rápida e que eu não sinta dor.

Você acredita que os Extraterrestres existem?

Não. Não acho que tenha ninguém esperando a gente, não, lá em cima. Não acredito nessas coisas de extraterrestre, não.

Qual foi o dia mais importante da sua vida?

O dia que eu nasci. Claro, todos os dias são importantes, mas o dia que nasci é um marco.

Por que “a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem”?

Porque a Bahia é linda, aconchegante... meu Deus! Não sei nem o que falar, a Bahia é a Bahia. Ainda tem muitos lugares por aqui que quero conhecer, muita gente precisa valorizar nossa terra, de onde somos e saber que há muita coisa para explorar por aqui.

