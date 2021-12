"Quem controla a imprensa é o público", afirma Eugênio Bucci

No momento em que Eugênio Bucci, 57, discorria sobre o valor jornalístico das informações obtidas por meio dos vazamentos da Operação Lava Jato, a TV ao seu ao lado iniciou um pequeno retrospecto do impeachment de Dilma Rousseff. Jornalista que presidiu a empresa pública de comunicação Radiobrás, no primeiro governo Lula, Bucci mirou o aparelho. “A imprensa brasileira tem afinidade ideológica com o PSDB”, disse. “Mas não há elementos para afirmar que a mídia fez uma cobertura pró-impeachment”. Professor da Universidade de São Paulo e autor de livros sobre comunicação e jornalismo, como Estado de Narciso (2015), em que analisa a comunicação pública no Brasil, e Brasília, 19 horas (2008), em que relata sua trajetória à frente da Radiobrás, Bucci pode ser considerado um ombudsman, representante dos leitores, na imprensa nacional. Para ele, “a retórica de vitimização de Lula vai começar a carecer de sentido”, a mídia não tem o poder de cooptar corações e mentes e o jornalismo brasileiro “deixa muito a desejar”. Nesta entrevista à Muito , ele ainda fala sobre o papel das empresas públicas de comunicação, sobre o marco regulatório da mídia e a liberdade de imprensa no Brasil.

Durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, opositores ao afastamento apontaram a imprensa nacional como parcial e fundamental para pavimentar o processo. Veículos de comunicação têm esse poder?

A primeira questão que devemos fazer é: será que a imprensa brasileira se comportou de forma unívoca sobre a questão do impeachment? Acredito que não. Mas, mais importante, a imprensa não seduz corações e mentes. Por definição, o povo nunca foi carneirinho. Se fosse, o nazismo não teria acabado, já que a manipulação dos meios de comunicação na Alemanha nazista atingiu graus de sofisticação impensáveis para a época – ainda assim, o poder de Hitler ruiu. Dizer que foi a imprensa que derrubou Dilma é estranho. Se a imprensa tem poder para derrubar Dilma, por que não impediu que ela fosse reeleita?

A influência da mídia tradicional, no Brasil, não é proporcional então ao poder do Estado?

A hipótese de que a imprensa é um quarto poder vem do papel fiscalizador que ela pode exercer frente aos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Isso não pode significar que ela é um poder equiparado aos outros. Ela é um poder de checagem e verificação. E isso em termos ideais, pois, para exercer o poder de crítica, a imprensa precisa ter muita saúde financeira. Uma imprensa dependente, que vive de recursos do Estado, na forma de publicidade oficial, não consegue nem mesmo fiscalizar os demais poderes.

A ideia de um marco regulatório da mídia é sempre aventada, mas nunca colocada em prática no Brasil. Por que temos tanta dificuldade em discutir o tema?

Quando o PT assumiu o poder em 2012, estava na pauta a necessidade de adoção de um marco regulatório. E, naquele momento, havia um acúmulo histórico de debates a esse respeito dentro do partido. Mas o PT nunca propôs nada. As emissoras de rádio e de televisão são concessões públicas, prestam serviço público – a Constituição de vários países as define assim – e, sobretudo, porque exploram canais e frequências que são limitados. Essa atividade econômica só é viável se houver o mínimo de disciplina posta pelo Estado. Existe, no Brasil, uma ilusão de que as leis existentes hoje, dispersas e incongruentes, dão conta da regulação da imprensa. Mas o Brasil segue sendo a única democracia de grande porte que não resolveu, de verdade, esse problema. A regulação delimita a formação de monopólios e oligopólios, estabelece que a programação deve atender a critérios regionais, determina regras para a publicidade. Os que querem uma sociedade democrática deveriam apoiar o aperfeiçoamento da regulação da radiodifusão. Não se trata de uma bandeira de esquerda nem de direita.

No país, a grande imprensa é representada por poucas empresas, a maioria delas é familiar e tem vínculo com oligarquias políticas. A criação de um marco regulatório seria capaz de resolver esse problema?

A regulação dos meios de comunicação deve ser uma regulação de mercado. Ela não pode ser uma regulação autoritária e não pode induzir à censura. O modelo disso já está consolidado no mundo. Esse tipo de regulação resolve a promiscuidade que existe entre congressistas e redes de TV e de rádio. A Constituição brasileira já indica algumas coisas, mas é preciso uma lei mais detalhada. Em nenhum momento, o marco regulatório trataria de controle de conteúdo – isso é inconstitucional, antidemocrático e fere a liberdade –, mas ele pode impedir essa promiscuidade entre poder público e empresas, impedir relacionamentos entre políticos e empresas de radiodifusão, impedir monopólios.

Um decreto publicado pelo governo federal em setembro deste ano alterou o status da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). De acordo com o texto, a empresa passa a ser vinculada à Casa Civil e todos os diretores serão nomeados ou exonerados pelo presidente Temer. A medida foi um retrocesso na busca por uma mídia pública independente?

Foi um retrocesso. Mas é preciso uma ponderação. O governo do PT fez avanços tímidos nessa área. Com Lula, o país adotou algumas medidas e marcos de funcionamento no estatuto da EBC, como dar mandato ao presidente da empresa. O governo Temer, nesse aspecto, retrocede. Mas, na prática, o que vimos nos governos Lula e Dilma é que a proximidade entre os dirigentes da EBC e a presidência da República era total. Era impossível ser mais próximo do que aquilo. As medidas adotadas para dar maior independência à EBC nunca se converteram numa programação abertamente crítica, capaz de promover a cultura e o debate político de forma diversa. Então, na prática, o retrocesso do governo Michel Temer não é grande, porque o avanço, na prática, nunca foi grande. Por que a EBC esteve vinculada à Secretaria de Comunicação e não ao Ministério da Cultura? Porque ela sempre funcionou como uma antessala do governo.

A EBC, por outro lado, não dá lucro nem audiência e deverá custar aos cofres públicos em 2016 algo em torno de R$ 550 milhões. Como convencer o contribuinte de que a extinção da EBC não é um caminho adequado?

O custo de meio bilhão por ano é muito alto. É muito dinheiro para uma empresa de comunicação, mesmo em grupos privados. Ao que tudo indica, pelos passos do governo Temer, ou a EBC vai virar uma agência governamental de porte modesto ou vai sair de cena. Se a pretensão é extinguir a EBC, como medida administrativa, a pergunta é: o que será feito da TVE, da Rádio MEC, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro? Serão extintas? São emissoras históricas no Brasil. Extingui-las é atentar contra a memória e a atividade cultural no Brasil. Elas não precisam ser extintas, mas geridas de forma competente e vibrante, à altura da importância que elas têm. E isso inclui uma revisão do seu orçamento. Fechar essas emissoras é desperdiçar uma grande oportunidade para a democracia brasileira.

No livro Brasília, 19 horas, o senhor narra as dificuldades que encontrou, como presidente da Radiobrás (2003-2007), para conseguir gerir uma empresa pública de comunicação de forma completamente apartidária. Em sua opinião, quanto ainda estamos distantes de um sistema de comunicação não comercial bem estruturado no Brasil?

Muito distantes. Nós temos o cruzamento de vários problemas, mas talvez o principal seja a mentalidade média dos políticos brasileiros. Não há uma compreensão da razão de ser de emissoras não comerciais dentro do espaço público brasileiro. Não é uma coisa do PT ou do PSDB. Isso é uma unanimidade entre os agentes políticos do Brasil. Todos usam dinheiro público para fazer campanha em rádio e TV. Durante toda a gestão, eles fazem propagandas que são verdadeiras peças promocionais. E isso é feito com dinheiro público. A mentalidade mediana da classe política no Brasil entende que comunicação é uma ferramenta que você usa para se promover. E o problema é que as emissoras públicas caíram nesse modelão. Os governos usam as emissoras públicas um pouco para fazer uma peça decorativa, mas fundamentalmente para se promover.

O governo Temer aumentou em 50% os gastos com a publicidade estatal. Os pagamentos federais à Folha/UOL, de maio a agosto de 2016, foram 78% maiores do que os realizados no mesmo período de 2015. No caso do Grupo Abril, 624% maiores. Como equacionar liberdade de imprensa e liberdade de expressão nesse cenário?

Esses números são sempre altos desde quando eles passaram a ser públicos, no governo de Fernando Henrique. São números que oscilam, mas sempre se mantêm num patamar muito alto. Essa é uma realidade crítica, sobretudo para veículos de médio e pequeno porte. Veículos grandes, se tiverem um corte da publicidade governamental, terão uma dor de cabeça, mas não vão quebrar. Os jornais de médio porte, nas cidades médias do Brasil, quebrarão se a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal cortarem os anúncios. Eles não conseguirão pagar a folha de salários no mês seguinte. Essa é uma situação preocupante. Sem a independência do governo, não há liberdade.

A imprensa tem merecido a confiança dos brasileiros?

Essa pergunta precisa ser feita todos os dias pelas equipes de cada um dos veículos de comunicação do Brasil – “nós merecemos a confiança do público?”. De modo geral, creio que os brasileiros podem confiar na imprensa, desde que saibam confiar criticamente. Quem controla o poder da imprensa é o público.

