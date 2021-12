Que bloco é esse?

Eles não constam na lista oficial dos desfiles dos blocos carnavalescos. Não têm posto de entrega de abadás, não dispõem de sede própria, tampouco possuem trio elétrico potente. Cordas, então, nem pensar. As fantasias são criadas por eles e custam baratinho. O suficiente para pagar a confecção e sobrar um troco para o esquenta. Essa galera faz muxoxo para as grandes estrelas da axé music e passa ao largo dos camarotes.

A falta de tudo isso, no entanto, não os exclui da maior festa de rua do planeta. Ao contrário, essa turma gosta de brincar o Carnaval. E muito. Mas de um jeito bem diferente do que lhes é ofertado pela indústria do entretenimento. Essa moçada, e até outros nem tão moços assim, costumam se reunir em pequenos grupos de amigos para descer ladeira abaixo e se jogar nas ruas da cidade, imbuídos do que acreditam ser o verdadeiro espírito da folia. Para eles, o lema é diversão com liberdade.

Entra ano sai ano e lá estão eles de novo na avenida. Sempre na espreita, aguardando um vacilo dos fiscais da prefeitura para sorrateiramente ocupar a rua e garantir um espaço no desfile. "A verdade é que nós adoramos a festa, mas não nos enquadramos no modelo comercial dos blocos de trio. Então resolvemos, eu e meu irmão, criar um bloco para brincar o Carnaval mais livres", conta o administrador de empresas Tiago César, 35, que desde 2003 comanda o bloco As Coisinha, ao lado do mano, Gabriel César, 29.

O bloquinho, que eles definem como alternativo, começou pequeno. Eram apenas 30 participantes que surrupiavam do armário das mães peças do vestuário feminino para se travestir. Aos poucos os amigos foram aderindo e eles foram se organizando, usando a casa da mãe dos dois fundadores, no Rio Vermelho, como camarim e quartel-general do furdunço. Este ano, o bloco fará uma sátira ao programa Mais Médicos, saindo com 150 "médicas" no circuito Barra, embalados por uma banda de sopro.

O modelo de liberdade que defendem não os impede, no entanto, de ter regras rígidas. Como brincar com responsabilidade e não constranger as pessoas não afeitas às suas estripulias. Embalados por esse mantra, deixam a concentração, no Jardim Brasil, na Barra, e seguem para o Farol da Barra, onde ficam com um olho no fiscal da prefeitura e o outro no buraco deixado entre um bloco e outro para seguir o cortejo oficial.

