Quando o rosto vira tela

Para a Muito, Marcos Borges, 30, brincou com simetria em uma maquiagem meio pierrô, com inspiração circense. Na hora de montar os looks, busca referências em vanguardas das artes visuais, muito por conta da sua formação em designer. Em junho, o artista venceu o Face Awards Brasil – concurso nacional de maquiagem artística promovido pela Nyx Cosméticos – com sua personagem Nina Codorna, única drag queen a chegar à semifinal. “Me senti abraçado pela comunidade drag. A questão da representatividade foi importante”, comemora.

O interesse por esse tipo de pintura facial surgiu há dois anos, quando começou a se montar e se apresentar em lugares do Centro voltados para o público LGBT, como o consagrado bar Âncora do Marujo. “Não queria uma maquiagem convencional; queria fazer experimentos artísticos, um lado mais criativo”. Logo se vê.

Foto: Divulgação

Para a final do Face Awards, Nina se pintou de um tecido azul estampado com rosas, que formava uma extensão do figurino de forma impossível de distinguir a pele da roupa. Para o look vencedor, gastou R$ 1 mil, somando maquiagem e tinta corporal, cenário e figurino. Na etapa anterior, havia se transformado em um alien neon, cuja produção levou dez horas – a mais demorada da sua vida.

Em média, leva apenas duas para se montar como drag. Sem ter feito nenhum curso, formou-se na maquiagem assistindo a vídeos no YouTube e treinando em si mesmo. Materiais à mão, Marcos faz Nina ter a forma que quiser.

