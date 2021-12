Quando o mar subir

Uma das principais cidades costeiras do país – ao lado de Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife –, Salvador integra desde abril deste ano a rede de cidades resilientes criada pela Fundação Rockefeller, que pretende mapear os desafios das cidades ao redor do mundo

No início da noite de 22 de outubro de 2014, Alfredo Santana, 45, fechou as janelas do pequeno sobrado em que vivia com a família no distrito de Corumbau, litoral sul da Bahia. Como muitos vizinhos, ele tinha decido ficar em casa durante a tempestade que se principiava. “Havia um comunicado da prefeitura para os moradores deixarem as casas à beira-mar. Mas ninguém da região se preocupou muito”, ele diz. “Reforçamos as janelas e as portas e acendemos algumas velas”.

Por volta das 21h, Santana ouviu o ranger das madeiras. As ondas começaram a derrubar o píer posicionado à frente do sobrado. Sem luz, ele acompanhava o desenrolar dos acontecimentos com uma lanterna: a primeira parte do píer sumindo na tormenta, o cachorro do vizinho latindo contra as ondas e o burburinho de que o pior ainda estava por vir.

“Faltavam três horas para a maré alta e a água já estava na nossa porta. Foi quando decidimos partir”. Santana e a família foram para um abrigo improvisado pela prefeitura e só voltariam a ter notícias sobre a tempestade no dia seguinte. O mar havia derrubado paredes e casas inteiras, incluindo seu sobrado. “Quando vi a rua onde a gente morava, era tudo destruição. Parecia outro mundo”.

Um mundo distinto é o que nossa civilização, movida a queima de combustíveis fósseis (carvão, gás, petróleo), está concebendo. Um mundo onde o avanço do mar, um fenômeno natural registrado em diferentes períodos históricos, tem ficado mais comum e mais potente em cidades costeiras, como Corumbau. Ao liberar nos céus dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa, o homem aqueceu a Terra em meio grau Celsius ao longo do século passado, o que elevou o nível dos oceanos em 20 centímetros.

Mesmo se, neste exato momento, nossa civilização deixar de queimar derivados do petróleo, a temperatura da Terra continuará a subir durante séculos, tamanha a quantidade de gases nocivos já dispersados. A conta não fecha e o legado a gerações futuras é um só: um mundo mais quente e perturbado, com oceanos mais revoltos.

“O aquecimento global afeta o nível dos mares de duas maneiras. Pela expansão térmica, ou seja, a água aumenta de volume quando aquecida. E pelo derretimento do gelo em montanhas. Não estamos nem considerando o derretimento dos imensos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica”, explica o geógrafo Dieter Muehe, que percorre o litoral brasileiro ouvindo histórias como a de Santana e colhendo dados sobre o avanço e a subida do mar.

De fala mansa, Muehe, filho de alemães nascido em Maragojipe, lida com uma realidade que ele batiza de “indócil”. É sua a edição do livro Panorama da erosão costeira no Brasil, que será lançado em dezembro, pelo Ministério do Meio Ambiente, e reúne artigos e dados colhidos nos últimos dez anos por dezenas de pesquisadores do país. O objetivo é oferecer subsídios científicos para o poder público enfrentar as consequências do avanço do mar e os efeitos das mudanças climáticas nas próximas décadas.

“Não é como nos filmes, em que uma onda colossal ‘afunda’ a cidade. Mas é como hoje já acontece: a maré invade casas, praias vão desaparecendo, enchentes se tornam mais potentes e atingem a população mais vulnerável”, diz Muehe. “A questão é o que cidades como Recife, Bangladesh e Salvador estão fazendo para sobreviver. O que os governos e nós estamos fazendo para nos preparar?”.

Resiliência

Há seis anos, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), braço da ONU, divulgou um relatório no qual previa um aumento máximo de 58 centímetros no nível dos oceanos até 2100. Há três anos, o IPCC revisou os cálculos para 82 centímetros. Nas duas contas, optou-se por desconsiderar a possibilidade de as calotas polares derreterem e fluírem para o mar. Em 2018, quando um novo relatório será apresentado, é possível que novos números sejam apresentados e um alarme seja acionado – até o final deste século nossos mares podem subir de 1,5 a 2 metros.

Foi para compreender o impacto e, sobretudo, estimular medidas de proteção para as cidades que cientistas do país se reuniram no Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), ocorrido em junho deste ano, no Rio. Em um relatório, batizado de Impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras, o PBMC dedicou atenção especial às quatro principais capitais litorâneas do país – Rio, Fortaleza, Recife e Salvador –, além de Santos e da Foz do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que possui importantes portos e balneários turísticos.

A fala de Muehe – “não é como nos filmes” – sintetiza o documento, onde a ameaça não vem de uma onda gigante que a tudo devora, mas de chuvas intensas, ventos fortes, inundações e deslizamentos de terra. Cada aumento mínimo na temperatura do mar, aumenta a velocidade e a potência de eventos climáticos (o aquecimento aumenta a evaporação e intensifica o ciclo da água). A chuva que deveria cair em um mês, por exemplo, cai em um dia. E chuvas intensas, que costumavam ocorrer em décadas, tornam-se cotidianas. Não é como nos filmes, mas é igualmente assombroso.

“Não são apenas os eventos climáticos que podem castigar a população. Ondas de calor impactam a produção agrícola, que, no Brasil, é fundamental para a economia. Não está tão distante um cenário de deslocamento populacional em massa e mais fome”, diz a climatologista Ivana Oliveira, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, responsável por estudos que embasaram o relatório do PBMC. Oliveira, que nasceu e cresceu em Recife, lembra que o mar avançou 20 metros na Praia de Boa Viagem, uma das áreas residenciais mais valorizadas da capital pernambucana. O mesmo aconteceu em Santos, que abriga o maior porto da América Latina. “Cerca de 60% da população brasileira mora na zona costeira”, lembra Oliveira. “O aumento do nível do mar é irreversível, mas a letargia do poder público pode ampliar os danos no futuro”.

Em março deste ano, a prefeitura de Salvador anunciou a construção de um plano para enfrentar as mudanças climáticas. Com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o plano atuará em duas frentes: mitigação da emissão de gases do efeito estufa e adaptação da cidade ante os eventos climáticos extremos, como as tempestades. “Há um vazio no conhecimento sobre os efeitos do aumento do nível do mar. Ainda não temos um monitoramento contínuo do comportamento litorâneo, e, de modo geral, são poucos os registros históricos disponíveis, quando comparamos a outras áreas, como a destruição de florestas ou a extinção de animais”, diz o secretário de Cidade Sustentável, André Fraga, responsável pelo plano. “Estamos iniciando a contratação de uma empresa para nos ajudar a conceber o planejamento frente às mudanças no clima. É preciso reunir mais dados e criar uma estratégia de locação dos recursos públicos”.

Com base nos dados disponíveis, no entanto, já é possível compreender os pontos mais vulneráveis de Salvador. Com uma geografia peninsular e com boa parte da população morando em zonas periféricas, o aumento do nível do mar será capaz de reduzir – ou mesmo extinguir – praias inteiras, e as intensas chuvas colocarão mais pessoas em situação de risco. Não por acaso, em abril deste ano, a fundação filantrópica Rockefeller, com sede em Nova York, escolheu a capital baiana para integrar uma de rede de cem cidades resilientes, projeto que visa mapear os desafios das cidades ao redor do mundo e criar estratégias para solucioná-los.

Trata-se da terceira cidade brasileira a integrar a rede, que já conta com Rio e Porto Alegre. Como parte do programa, a cidade receberá um milhão de dólares para articular ações de prevenção. “Salvador não tem barreiras de proteção construídas no mar, que são obras onerosas e que foram adotadas em países como Austrália e Inglaterra”, diz André Fraga. “Mas há táticas mais baratas, como a recuperação de regiões desmatadas e a proteção de encostas. Não dá para esperar a próxima grande tempestade para começar a pensar em como estruturar a cidade”.

Ecossistema

Pode uma única tempestade transformar a política de um país? Os Países Baixos enfrentaram algo assim há seis décadas e foram capazes de mudar. A tempestade chegou bramindo no mar do Norte na noite de 31 de janeiro de 1953 e o desastre vitimou 1.836 pessoas, entre eles um bebê nascido na noite da tormenta. Logo após a inundação, os holandeses iniciaram um audacioso programa de construção de diques e barreiras marítimas, intitulado Obras do Delta, que se estendeu por quatro décadas e custou seis bilhões de dólares.

Diversas estruturas no litoral de todo o país são construídas para resistir a uma tempestade tão forte que só ocorre a cada 10 mil anos. É o critério mais severo do planeta (os Estados Unidos, por exemplo, usam como referência tormentas a cada 100 anos). Agora, o governo holandês já estuda a possibilidade de tornar os níveis de proteção ainda mais rigorosos para adequá-los às novas projeções.

“Passado o período das Grandes Navegações e da descoberta de novos continentes, deixamos de olhar o mar com atenção. Nos voltamos para os recursos minerais e para a agricultura. Estamos sendo obrigados a encarar o mar novamente”, diz o oceanógrafo Paulo Prado, que pesquisa formas naturais de minimizar o impacto do avanço marítimo em seu mestrado na Universidade de Amsterdã, na Holanda. “O mar é fundamental, porque toda grande mudança climática tem a ver com a circulação oceânica”.

Foi no ano em que concluía a graduação na Ufba que Paulo teve o que chama de lição – no caso específico, uma lição vinda do mar. Em abril de 2013, quando ainda residia na enseada de Amaralina, ele assistiu da janela do apartamento onde morava a água invadir a rua, impedindo a passagem dos carros, e o desabamento da murada da orla.

Por dias, a água empossada permaneceu na canela dos moradores. “A lição é que a situação só vai piorar”, diz Paulo. “A menos que a nossa mudança de curso seja drástica, as emissões de carbono vão criar um mundo bem diferente, em termos geográficos, daquele em que se deu a evolução da espécie”.

O centro da pesquisa que Prado desenvolve em Amsterdã é a erosão marítima, que comumente chamamos de avanço do mar – a água atinge a costa e vai “comendo” a faixa de terra. Um fenômeno natural, agravado pela subida dos mares e pelo desequilíbrio ecológico que mata os rios.

“Ao longo de sua vida, um rio vai jogado no litoral uma quantidade imensa de areia, formando uma espécie de barreira natural”, explica Prado. “Quando um rio morre ou fica doente, a barreira vai se perdendo. E o mar vai avançando sem resistência. Antes de pensarmos em erguer obras de engenharia, deveríamos pensar em reequilibrar nosso ecossistema”.

Dados

O mapeamento das mudanças em curso na Terra é, hoje, um trunfo que as nações correm para possuir. Em 1990, foi criado um programa internacional chamado Goos (sigla em inglês para sistema global de observação dos oceanos), do qual o Brasil faz parte e que tem, entre outros projetos, o lançamento e o monitoramento de boias oceanográficas, que indicam a elevação do nível do mar.

Dados mais acurados, contudo, permanecem uma responsabilidade de cada país. No Brasil, medições da maré começaram a ser feitas a partir de 1781, porém, de modo descontínuo, impossibilitando um panorama conclusivo. Apenas no ano 2000 foi que o IBGE iniciou o registro sistemático da variação do nível médio do mar na costa brasileira.

O IBGE iniciou o monitoramento sistemático do nível do mar na costa brasileira em 2000. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

“Qualquer análise mais cuidadosa da situação do litoral brasileiro necessita de uma longa série histórica”, diz Márcio Bonifácio, que integra a equipe responsável pela estação de monitoramento das águas de Salvador, instalada em 2004 nas proximidades do Forte de São Marcelo. “A expansão da rede de monitoramento do nível do mar ainda está sendo implementada no Brasil. É necessária a obtenção de registros contínuos por várias décadas – 30, 40 anos – para se indicar uma tendência. Isso porque há variações de curto prazo, de alguns anos e mesmo de uma década, que, se projetadas, incorrem em erros muito grandes”.

Tudo flui

É a busca por dados mais precisos que fez o geólogo José Maria Landim percorrer algumas vezes os mais de mil quilômetros que compõem o litoral do extremo sul baiano até a costa da Paraíba. À frente do Laboratório de Estudos Costeiros do Instituto de Geociências da Ufba, Landim cita o filósofo Heráclito para falar do litoral: “Tudo flui e nada permanece”.

Com o aumento do nível do mar, Landim estima que algumas praias de Salvador irão desaparecer, levando o poder público a recorrer a obras de dragagem de areia de áreas submersas para refazer as praias – uma operação que, além de cara, será impactante para o ecossistema marinho.

“Se você foi à Praia de Coqueiral, no Prado, no sul da Bahia, há dez anos, talvez não reconheça o lugar hoje”, diz Landim. “O mar engoliu ruas e já se aproxima das pousadas. A cidade de Mucuri, na mesma região, decretou estado de emergência”.

Especialista em erosão marítima, ele assina o estudo mais recente sobre este fenômeno no litoral nordestino, com dados que vão de 2006 a 2016. Em algumas partes, como a foz do Jequitinhonha, em Belmonte, também no sul da Bahia, e a foz do rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe, a erosão corroeu a faixa de terra em um quilômetro no período de dez anos.

“Toda área de foz de rio é muito inconstante, porque há uma luta entre a água doce e a água salgada. E as ondas do mar têm se tornado mais potentes e irascíveis”, diz ele. “Quem vive ou constrói em regiões de beira de praia tem que se preparar para enfrentar a erosão da costa. É mais ou menos a mesma situação de quem mora perto de um vulcão. Uma hora a natureza irá bater em sua porta”.

Quando chegou à porta de Alfredo Santana, em Corumbau, a natureza alterada pelo homem levou uma casa. Em agosto deste ano, alterou o destino da família – antecipando aquele que, talvez, seja o destino de milhares de outras famílias nas próximas décadas. Santana, a esposa e os dois filhos rumaram para o interior do continente, onde o homem não toca o mar.

