Quando maternar vira também empreender

Depois que Luiza nasceu, Melodia Moreno, 35, parou tudo o que estava fazendo e foi cuidar daquela sua imensa novidade. A menina ia crescendo e confirmando que o projeto de ser mãe era um sucesso, mas, com o tempo, aquele tudo fez falta.

A psicóloga não queria, porém, voltar para nenhuma das atividades antigas. Queria inventar. Começou escrevendo um blog, o Born to rock, para falar de maternagem. Recebia tanto e-mail de mãe pedindo conselho que percebeu ali um nicho de mercado e assumiu o papel de coach para quem, como ela, tinha vontade de trabalhar de casa, com a cria do lado. Fundou a Academia de Mães Empreendedoras (AME), um curso online, com encontros via Skype.

A base está montada nos Estados Unidos (onde mora com o marido e a filha), e as 700 alunas, espalhadas pelo mundo. Tem gente dos EUA, Inglaterra, Portugal, Canadá, França, Alemanha, Tailândia e até do Japão. Ironicamente, a menor turma é de Salvador, cidade onde nasceu. “Eu mostro que é possível fazer o que se gosta e de forma rentável”, conta Melodia, que com a nova atuação profissional mantém um padrão de vida “muito maior do que quando trabalhava para os outros”.

Em 2014, realizou, também online, o Congresso Internacional de Mães e Pais Empreendedores (Conimep), com 30 palestras distribuídas em sete dias. Deu tão certo que vai repetir. “Encaro como uma missão dividir o que sei com as pessoas”. Algumas alunas ou aspirantes podem achar nos vídeos de Melodia alguma simpatia forçada ou um tom de autoajuda. Dica: foque no conteúdo. A mãe de Lulu, hoje com 4 anos, sabe do que está falando.

