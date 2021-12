Qual vinho o brasileiro consome?

O Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) divulgou estatística do desempenho comercial do produto no país em 2013 (nacional e importado), e a notícia é que houve crescimento de 3,79% nas vendas de vinhos em relação a 2012. Entre os comercializados, houve uma queda de 9,20% dos importados, o que significa que o nacional ganhou espaço. A "descoberta" do espumante nacional, por exemplo, levou a uma queda, entre os espumantes importados, de 19,66%. A queda dos tranquilos importados (o que não é espumante e frisante é tranquilo) foi de 8,45%.



Foi comercializado um total de 250.484.831 litros de vinho em 2013 no Brasil. Em 2012, o total foi de 241.338.463 litros. Na avaliação da diretoria do Ibravin, o crescimento se deu em razão da alta do dólar, "que acrescentou maior competitividade aos produtos nacionais".



Finos e de mesa



Mas qual é o vinho que o brasileiro consome? Dos mais de 250,4 milhões de litros comercializados em 2013, os "de mesa" representam a maioria: 212 milhões. Os finos abocanharam a fatia de mais de 20 milhões de litros, e os espumantes, 15,878 milhões.



O que esses números dizem: que parte esmagadora do consumidor brasileiro ainda consome o vinho considerado de segunda linha, os "de mesa". Na sua maioria, "suaves", são aqueles produzidos com uvas americanas - como se costuma identificá-las - da família vitis labrusca.



São exemplos as uvas concord, isabel, bordô... São vinhos como o Jota Pê (vinícola Perini) tradicional (do rótulo azul) e Pérgola (vinícola Campestre)... Já os finos são produzidos com as variedades vitis vinífera, como cabernet sauvignon, merlot, gamay, chardonnay... Considerados sofisticados e, por isso mesmo, mais caros.



O preço, certamente, influencia no consumo, num país desigual e com pobreza. Entretanto, o Ibravin observa que, até mesmo entre a população que pode comprar uma garrafa de vinho ao preço médio de R$ 30, há restrições acerca do paladar da bebida. Ou seja, é preciso refinar o paladar.

