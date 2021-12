Publicitária investe em camisetas cheias de "baianidade"

Gírias, letras de músicas e cultura baiana. Foi com esse material que a publicitária e designer Carolina Magalhães, 28, criou a camiseteria Oxe Véi. Desde maio do ano passado, quando a marca foi lançada, já foram vendidas mais de 600 camisas. Todas por meio dosite e do WhatsApp da empresa. "Tudo começou a partir de uma brincadeira feita por um amigo, que hoje é meu sócio, Fabrício Capinan. Eu adoro a maneira que os soteropolitanos falam, sobretudo os da periferia. É uma linguagem única".

A ideia surgiu em 2013, na contramão das críticas à administração da cidade. "Eu via as pessoas falarem tão mal de Salvador que pensei em fazer com que resgatassem a baianidade que estava sendo perdida".

A aceitação do público foi melhor do que esperava. Entre as queridinhas da clientela estão estampas de trechos de músicas do pagode baiano, que marcaram os anos 1990, como: você sabe quem é Nicinha?; Sambadinha; e 700 galinhas. "No período de criação, sempre fico na dúvida sobre o que usar, qual gíria ou música. Quando lanço as peças, ouço 'véi, eu falo isso'. Não há coisa melhor".

A publicitária, que divide o tempo entre a camiseteria e o trabalho de diretora de arte em uma produtora de Salvador, agora tem metas mais ambiciosas. Quer tornar a marca conhecida em todo o Brasil. "E por que não dizer em todo o mundo?". Ah! Uma loja física também faz parte dos planos.

adblock ativo