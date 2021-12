Profissionais de diferentes áreas contam histórias e experiências como motoristas de aplicativo

O cotidiano de milhares de pessoas no trânsito em Salvador mudou no primeiro semestre de 2016. A chegada de aplicativos de transporte, como o Uber, o 99 Pop e, recentemente, o Partiu Rosa, o Yet Go e o itMOV, transformou a rotina de mobilidade na cidade e também expandiu as oportunidades de trabalho num contexto de crise econômica, quando o desemprego cresceu no Brasil.

“Foi e ainda é uma alternativa para quem quer trabalhar. E tem o grande aprendizado, possível de ser levado para a vida, que é a relação direta com o ser humano”, diz o engenheiro ambiental Paulo Pimentel, que, após a interrupção da obra em um parque eólico em que era funcionário, ficou desempregado e decidiu fazer o cadastro nos aplicativos.

“Era uma escolha temporária e continua sendo, por conta da situação do país, que é desfavorável para a minha área. E é bom porque defino a hora e dependo apenas de mim. Além disso, acabamos sendo meio psicólogos e, ao mesmo tempo, passamos a nos proteger mais”, afirma, ao referir-se tanto aos papos com passageiros sobre os mais variados assuntos durante as viagens, como aos riscos decorrentes da violência urbana. “Evito entrar em alguns lugares e, a partir de certo horário, transito pelas vias principais”.

O fato é que, atualmente, tornou-se raridade encontrar por aí alguém que nunca tenha feito, pelo menos, uma corrida acionada por aplicativo ou conversado com os motoristas ao longo do percurso. Somente o Uber está presente em mais de 100 cidades brasileiras, segundo informações disponibilizadas pela própria empresa. Os profissionais transitam por vários bairros, conhecem novos lugares e, simultaneamente, vivem e escutam diferentes histórias no dia a dia.

A motorista Thais Zantedeschi, antes de se aposentar num banco, já tinha a ideia de trabalhar como motorista durante essa nova fase da vida. Mas resolveu mesmo seguir esse caminho quando ficou fascinada pelo serviço de transporte solicitado por meio de aplicativos, logo na primeira vez que utilizou, em 2015, numa viagem a São Paulo.

“Estava num momento de transição e queria fazer transporte turístico ou escolar. Desisti da segunda opção por conta da burocracia, mas tinha habilitação para serviços remunerados. Chegou o Uber e entrei, e depois também no 99”, conta Thais, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Em Salvador, fez curso de gastronomia no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. “Gosto de experimentar e aprender. Dirigir é estressante para muita gente, mas, para mim, relaxa, porque libera e envolve a adrenalina“.

Rotas da cidade

Circular por Salvador e descobrir novas rotas, “sair das vias principais e entrar nos atalhos” também é algo que interessa à motorista. Explica que, na atividade anterior no banco, rodou bastante pela cidade e região metropolitana. “Conhecia os bairros e os caminhos habituais e previsíveis, mas, no cotidiano com os aplicativos, tenho aprendido outras saídas. Gosto de conhecer mais a minha cidade. E como a tecnologia de trânsito avançou muito nos últimos anos, utilizo o GPS, geralmente, para saber dos engarrafamentos e o trajeto mais rápido”.

As corridas com turistas estrangeiros, para Thais, são especialmente hilárias, por conta da língua. “É interessante tentar se comunicar. Não domino o inglês, arranho o espanhol e uma vez peguei três japoneses lá no Santo Antônio Além do Carmo. Eles só sabiam falar em português uma palavra e repetiam: ‘São Joaquim, São Joaquim!’. Levei todos para a feira”.

O motorista e corretor de imóveis Gilberto Pimenta também diz ter prazer em apresentar Salvador aos viajantes e turistas. Fica, regularmente, na famosa “fila do Uber”, nas imediações do aeroporto, esperando as chamadas. Quando um avião pousa, já sabe: “São mais ou menos 15 solicitações”. Diverte-se conversando com colegas no espaço improvisado como proteção do sol quente, intitulado pelos próprios frequentadores de “barraca da mentira”, onde o dominó e a resenha correm soltos.

“Gosto de mostrar Salvador para as pessoas que chegam, os pontos turísticos, mas também os lugares menos conhecidos lá fora. Também é bom porque já fiz clientes para a corretagem no trabalho com motorista. Ajuda na captação, pois conversamos muito e ficamos mais comunicativos”, reconhece.

Sobre outra dimensão da socialização associada à atividade, uma parte significativa dos motoristas faz parte de grupos em aplicativos de troca de mensagem para compartilhar informações de trânsito e da cidade, mas com flexibilidade para percorrer múltiplos assuntos.

A propósito desses diálogos, a “barraca da mentira” é um espaço de sociabilidade, mas também parece o cenário perfeito para o início da reprodução online de histórias singulares de corridas solicitadas por aplicativos que, de vez em quando, são encaminhadas e “viralizam” em grupos no WhatsApp.

Quando a equipe de reportagem chegou ao local, por exemplo, um rapaz contava aos colegas que uma senhora requisitou o transporte para encontrar o marido com a suposta amante durante o jogo do Vitória, exibido num bar do Imbuí. “Ela pediu para encostar o carro e a gente ficar esperando lá dentro. Fiquei preocupado, pensei logo, ‘bicho, isso não vai dar certo’. Mas demorou um pouco e o marido saiu sozinho”, narrou o motorista, que preferiu não ser identificado.

Há diferentes maneiras de interação com a cidade entre as pessoas que trabalham com os aplicativos de transporte. O administrador Maurício Cavalcante, funcionário dos Correios, fala que conheceu mais Salvador buscando e levando os clientes. Morou nos bairros de Pituaçu, Amaralina, Brotas e na avenida Centenário, mas andava pouco por outras regiões. Ficou especialmente impressionado com a beleza do Parque São Bartolomeu, durante uma corrida para o subúrbio.

“Nunca imaginei que existia um espaço verde tão grande e bonito naquela região”. Ele começou a desempenhar a atividade remunerada como motorista ao nascer o primeiro filho, quando considerou complementar a renda familiar.

De segunda a sexta-feira, o dia a dia de Maurício é extenso. Acorda às 5h, ativa os aplicativos, sai para a rua e trabalha até as 9h, horário em que inicia os seus compromissos profissionais nos Correios. Depois circula das 18h à 0h. Restam apenas cinco horas para o sono e a convivência com a esposa e o filho. “É desgastante, mas sobreviver e ajudar a família são prioridades. Espero que, com o tempo, a situação melhore”.

Embora veja o trabalho como temporário, ele ressalta que gosta muito: “As melhores corridas são as das conversas agradáveis. E compõem a maior parte, até porque falo muito de Deus e da família. Acabo conhecendo pessoas gente boa”.

Nesses encontros dentro dos carros, relações de amizade são construídas, como relata o mecânico e motorista Renivaldo Gil, cadastrado em dois aplicativos há cinco meses. “Fui pegar um vestido de noiva de uma cliente e, a partir de então, fiquei amigo e passei a fazer corridas para a família inteira, principalmente ela e o marido. Esse vínculo é o que mais gosto”.

Se, por um lado, a maior parte das interações com clientes é considerada prazerosa e o papo flui com tranquilidade, há também os momentos nos quais é necessário ter jogo de cintura para lidar com situações delicadas. Maurício ficou traumatizado ao ponto de não aceitar mais corridas no bairro onde foi assaltado. E se incomoda com passageiros que deixam o carro sujo. “As corridas de praia são complicadas. Quando isso acontece, preciso parar, secar o banco. Ou seja, fico um tempo sem trabalhar”, exemplifica.

O corretor de imóveis e motorista Emerson Santos reflete que a atividade requer um exercício contínuo de paciência: “Aprendi muito a esperar, a aguardar, porque alguns clientes demoram. É importante ficar tranquilo em determinadas circunstâncias”. E o motorista Josenildo de Souza, que, antes do Uber e do 99 Pop, trabalhava exclusivamente com transporte de carga pesada em caminhão, acredita que, nesse trabalho diário, assimila-se a ideia de que é possível, nas suas palavras, “lidar com vários tipos de pessoa e com a loucura de cada um”.

Transporte entre mulheres

Em 2016, a motorista Zenaide Lima, uma das sócias do aplicativo Partiu Rosa, voltado apenas para mulheres, e o marido, ambos atuantes na área de tecnologia, começaram a pensar num projeto de transporte para o público feminino.

“A minha filha foi assediada verbalmente numa corrida e, depois disso, o meu marido ficou nove meses projetando. Acontece com muitas mulheres, tanto passageiras como motoristas, e há uma demanda por esse serviço só para mulheres. Rodei um mês no Uber para conhecer”. Os dados recentes levantados e fornecidos pela empresa apontam que existem cerca de 25.800 motoristas de aplicativos de transporte em Salvador e somente 1.200 são mulheres.

Zenaide Lima é motorista e sócia do aplicativo Partiu Rosa, destinado ao público feminino

No Partiu Rosa há 380 motoristas cadastradas, um número ainda muito pequeno para a demanda da cidade. “Queremos chegar a 800 em dezembro”. O aplicativo está disponível para download e é compatível com quase todos os sistemas operacionais de dispositivos móveis.

Segundo a política da empresa, é permitido o cadastro apenas de mulheres como motoristas. Já em relação aos clientes, é flexível para garotos de até 14 anos e também idosos, desde que, na corrida, estejam acompanhados por uma mulher. De acordo com Zenaide, num caso específico em que a mulher solicite, mas chegue ao carro junto com um homem, aceitar ou não fica a critério da motorista.

“Ocorreram casos de uma motorista pegar a esposa e o marido. Não conseguimos ter essa fiscalização e proibir, mas quem se cadastra sabe qual é a nossa orientação em relação a isso”, explica.

A motorista Thais menciona que, em breve, pretende entrar no Partiu Rosa. Já faz parte de um grupo de mulheres que partilham listas dos lugares mais perigosos da cidade, precauções de conduta em situações de abordagens violentas e como identificar corridas suspeitas. Além disso, acompanham uma à outra, quando necessário, pelo aplicativo Life 360.

“É realmente algo importante, infelizmente. Quando vou fazer uma corrida para uma cliente à noite, quase todas falam: ‘Nossa, graças a Deus veio uma mulher. Ia sentar atrás, mas, como é mulher, vou ficar na frente’. E muitas falam, ‘seria tão bom se tivessem mais mulheres nos aplicativos’”. Para Zenaide, a grande diferença é mesmo a confiança: “Várias vezes peguei mulheres que foram dormindo e só acordaram quando chegamos ao destino. Acaba sendo uma outra relação”.

