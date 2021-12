Professor voluntário de remo ensina 38 crianças e adolescentes na Gamboa

Sentado num muro próximo à entrada do Museu de Arte Moderna da Bahia, um morador da Comunidade do Solar do Unhão anuncia: “Ziggy Marley tem muita moral por aqui!”. Ele não falava do cantor e compositor jamaicano de mesmo nome, filho de Bob Marley, mas do baiano Ziggy Marley Santos, atleta e professor voluntário de stand up paddle, na Gamboa, e de canoa havaiana, na Praia da Preguiça.

A relação dele com o esporte começou quando, em 2014, o projeto Remo Sem Fronteiras, da Associação de Remo Salvador, chegou à comunidade com a promessa de oferecer aulas para crianças e adolescentes. “Quis entrar como aluno, mas já era mais velho, então não seria possível. Mas achei o projeto tão legal que pedi para entrar como monitor”. Neto de pescador, o afeto entre Ziggy e o mar começou ainda cedo, nas brincadeiras de criança. “Aos 10 anos, fiz parte de uma equipe de natação, tinha aulas no Porto da Barra. Acabei não seguindo por esse caminho, mas continuei no mar. Acompanhava meu tio e avô pescando”.

Hoje, orgulha-se em dizer que inicia 38 crianças e adolescentes nas águas da Baía de Todos-os-Santos, com o adendo de que, no fim, eles aprendem muito mais do que remar. “Tiramos muitos jovens do caminho da criminalidade, o que melhora também a relação deles com os pais, e vi também surgir uma conscientização maior em relação ao respeito ao meio ambiente. Eles são muitos gratos a isso. E o mar também”.

adblock ativo