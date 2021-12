"Produzir cultura para alguém comprar é comprometedor"

Bela, 3, nasceu em 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. E não é que em fevereiro, em pleno sábado de Carnaval, Nina e Malu, suas irmãs gêmeas, chegaram ao planeta? "Acho que foi um aviso", brinca o pai das três, Elísio Lopes Júnior, 39. Elísio faz tantas coisas ao mesmo tempo que mais sensato seria chamá-lo de artista. Mas, formalmente, a partir de cada trabalho, a designação vai mudando para redator (função que exerce na TV, nos programas Esquenta e Espelho), roteirista (no momento, trabalha em um longa com Lázaro Ramos), dramaturgo (Pontapé, Amores Bárbaros, A Caixa não é de Pandora...) e diretor artístico (assina os DVDs de Saulo, Ivete e Margareth Menezes, além do Sarau do Brown, do concerto Pérolas Mistas e de shows de Ivete, Saulo, Brown, Mariene de Castro e Tito Bahiense). No momento, diz estar centrado apenas na escrita e na gravidez de sua mulher, a médica Renata Vidal. Mas apenas é uma palavra que parece não constar no repertório deste soteropolitano formado em relações públicas pela universidade e em teatro pela curiosidade. "Fui assistente de direção de todos os grandes diretores da Bahia, aprendi com eles a fazer do meu jeito". E faz.

Você integra, desde o ano passado, a equipe de redatores do Esquenta, programa apresentado por Regina Casé. Como surgiu o convite?

Estou desenvolvendo outro projeto na Globo com o Hermano Vianna, que é mentor de vários programas da Regina Casé, e ele me convidou. Nosso projeto ainda está em elaboração e, na opinião dele, a minha visão de roteiro pode agregar ao Esquenta. Estamos pensando novos quadros, revendo a abordagem dos assuntos. Já escrevi alguns programas da temporada de verão e a etapa agora é, após o Carnaval, colocar no ar as novidades. Minha contribuição, creio, tem sido levar a visão de quem vem do Nordeste e tem uma perspectiva cultural própria.

Onde o Nordeste entra no conceito-base do programa, que é a mistura?

A ideia é misturar realidades distintas. Mas isso não tem a mesma aceitação em todo o país. Há regiões que dialogam melhor com essa mistura, e creio que a Bahia seja justamente isso, a mistura. Vivemos sem barreiras estéticas do tipo "não se vai ao supermercado de chinelos", os territórios não são tão marcados como em outros estados. Quero levar um pouco do humor nordestino, com que Regina se identifica, além de referências das ruas e palcos.

Seu projeto na Globo, com Hermano Vianna, é de entretenimento; teledramaturgia também lhe interessa?

Minha base é a dramaturgia. Já fiz algumas coisas e tenho projetos nessa área, inclusive na produtora do Lázaro Ramos, a Lata Filmes. Temos, eu e Chica Carelli, um programa em negociação com um canal por assinatura, que é de teledramaturgia infantil, o Do outro lado de lá, série que adapta contos africanos. É inspirado no espetáculo Áfricas, do Bando. Estou ainda na equipe de um longa, como colaborador de roteiro. É uma sinopse do Lázaro. É o primeiro filme que ele pretende dirigir.

Você e Lázaro trabalham juntos também no Espelho (Canal Brasil). Como é tocar mais esse projeto?

A ideia do Espelho foi ousada desde o início, e Lázaro foi inteligente na forma de conduzir as coisas. São mais de dez anos no ar. Trabalho com ele como pesquisador e redator há oito anos e temos uma liberdade impressionante. O Canal Brasil não interfere na lista de convidados ou na abordagem dos temas, e não há limitação em relação ao que se pergunta. Isso dá a possibilidade de uma assinatura, de uma autoria, muito forte. É engraçado o trabalho com Lázaro porque ele pega o roteiro, faz meio que um raio-x e se coloca ali dentro, toca a entrevista de modo autoral.

Em que medida a experiência na África mudou sua relação com a Bahia?

Conheci dois países do continente. Um deles foi a África do Sul, quando era diretor da Fundação Palmares. Aprendi muito sobre militância negra na área cultural. Foi um período importante, especialmente pela convivência com Zulu Araújo. Também estive em Angola, com um projeto que coordenava em Salvador, o PIM. Angola me marcou muito artisticamente. Ao mesmo tempo, foi um choque ver que lá não existe a camada que reduz o atrito social. Você tem riqueza ou miséria. Isso nos faz olhar para o Brasil e perceber que estamos situados entre duas forças.

A mídia atua entre essas duas forças. Mas há certa abertura agora, não?

Inegavelmente, sim. Não posso dizer que minha infância se parece com a da minha filha. Apesar das dificuldades, hoje posso comprar uma Barbie negra para minha filha, coisa que minha mulher nunca teve. Todas as Barbies dela eram louras. Fazemos questão de que nossa filha tenha bonecas morenas e negras. E as encontramos no mercado. Na TV, os modelos de beleza também mudaram, e temos, hoje, artistas negros que são ícones de talento.

Mas se pensarmos em termos de roteiros, por exemplo, há muito a mudar.

Sim, sim. Ia chegar a isso. A mídia tem um peso na construção do conceito de belo, assim como na construção do conceito de certo e errado. Um exemplo é o impacto das princesas no imaginário infantil. Vivemos mergulhados nesse universo. Queremos nos ver representados e manifestamos esse desejo. Mas a verdade é que, na área que define conteúdos, que escreve, ainda somos minoria. Há atores e técnicos qualificados, mas escritores e roteiristas negros ainda são minoria.

E qual seria a causa disso?

Não saberia precisar, constato na prática. Uma das primeiras vezes em que senti discriminação explícita, direta, foi quando minha peça, Pontapé, ganhou um prêmio no sul do país. Subi para receber o prêmio e percebi o espanto da plateia diante do fato de ser negro. E um negro nordestino. Fiz a adaptação de uma peça do papa João Paulo II (A Loja do Ourives) e, quando me apresentavam no sul, diziam: "Ele é um autor baiano, mas é talentoso". É como se não fosse natural que fosse eu - negro e baiano - a adaptar o texto.

A baianidade nos estereotipou, não?

Em excesso. Fomos representados por longo tempo nacionalmente por meio de subprodutos. Você sente isso quando sai daqui. Às vezes, não nos levam a sério, e isso é grave.

Talvez consequência ainda da "junção" entre cultura e turismo.

Produzir cultura para alguém comprar é comprometedor. Outro dia, estava conversando sobre isso com alguém que dizia estar cansado da Bahia de Caymmi. Ora, perguntei a ele: cite alguém que tenha uma obra continuada, coerente, como a de Caymmi? Há ali uma originalidade local que a transforma em universal, em referência.

E a direção de shows, eventos e DVDs de estrelas como Saulo e Ivete? Como o homem do teatro, do texto, foi parar na orquestração de grandes espetáculos?

Eu dirijo shows como um roteirista e nunca concebo um espetáculo como meu. Não faço nada sem Zebrinha na coreografia, Renata Motta na cenografia ou Jarbas Bittencourt na direção musical, e sempre parto do roteiro. Há duas palavras fora de moda que adoro: método e disciplina. São a base do meu trabalho. Corrijo figurinos, confiro luz, edito vídeo junto com o editor. Sou um operário.

O domínio da direção vem do teatro?

Quem faz teatro faz tudo. Eu sempre produzi, escrevi, dirigi... Isso vai dando acesso à carpintaria. Não fiz faculdade de teatro - minha formação é comunicação -, mas aprendi com os grandes diretores, fazendo assistência de direção. A verdade é que sempre dirigi, só que os trabalhos ganharam maior vulto, maior repercussão, a partir do diálogo com artistas famosos da música.

E como particularizar esses espetáculos, de acordo com o perfil de cada artista?

É a mesma premissa cênica, a construção a partir dos conteúdos. É um trabalho quase braçal. No caso de Carlinhos Brown, por exemplo, fiquei responsável por toda a agenda dele, mas cada espetáculo teve uma direção diferente. Começamos em junho do ano passado, com concepção de palco e repertório... Sou um diretor que combina até o momento em que o artista vai falar. Há um roteiro. O Sarau do Brown teve um roteiro por edição, e muitos ensaios. Brown é um dos artistas mais disciplinados que conheço. Infelizmente, os artistas baianos, principalmente de música, não gostam de ensaiar. Esse é o primeiro obstáculo que enfrento. O trabalho invisível, feito nos bastidores, influi no resultado. É tudo ligado, orgânico, consequente. O iluminador não pisca uma luz sem falar comigo.

E esse 2015 todo?

Estou reduzindo o ritmo. Minha mulher está grávida de gêmeos, duas meninas. E é um momento em que preciso focar na família. Mas estou concentrado também no Esquenta, que exige que eu fique fora de Salvador toda semana. No mais, fechei o Prêmio Caymmi, talvez faça o Dodô & Osmar. E criei o conceito do DVD de Adelmário Coelho, que será um forró com orquestra. Há, ainda, o DVD de Mariene de Castro e, em teatro, um solo de Ricardo Fagundes, A explicação do mundo em 90 minutos. É isso! Além do nascimento das meninas - Nina e Malu -, estou focado na escrita.

adblock ativo