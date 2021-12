Produtor cultural baiano promove batalha de MCs

Coscarque é o nome de “batismo de rua” do músico e produtor cultural André Costa. Ele é o idealizador do projeto 3º Round – Circuito de Rima Improvisada, que desde 2013 promove batalhas de MCs e já conta com 27 edições. A ideia é levar o movimento hip-hop para além do gueto e dar oportunidade para pessoas de todos os bairros participarem.

“A gente queria dar acesso às pessoas, realizar em um lugar que tivessem mais mobilidade, por conta disso resolvemos fazer aqui no centro”. A ideia era fazer uma batalha mais profissional, de forma que os artistas tivessem mais experiência para subir no palco, e foi no 3º Round que surgiram nomes como o do cantor Baco Exu do Blues, conhecido nacionalmente após o lançamento do CD Esú. “Talvez, sem essa experiência, Baco não fosse o artista que é hoje”.

Além das batalhas, o evento conta com a participação de DJs residentes, grafiteiro e dançarinos de breakdance. “A gente consegue alimentar o sonho de outras pessoas que talvez estivessem fazendo coisas bem erradas”, diz, sobre o poder de transformação de um evento desta natureza. Coscarque também é um dos vocalistas da banda Zhuri, que surgiu com a proposta de misturar a sutileza do jazz com a energia e a força de contestação do rap, dois ritmos negros que nasceram na rua.

