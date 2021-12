Pro dia nascer feliz

Tortura chinesa ou fonte de prazer? Acordar cedo, especialmente durante o verão, pode ser uma boa forma de turbinar os dias e cuidar da saúde



Para alguns, costuma ser um tormento, comparável a técnicas de tortura chinesa. Para outros, moleza. Acordar cedo tem amantes e inimigos. Sair da cama ao raiar do sol - ou antes dele - pode ser motivado por questões biológicas, necessidade de estudos, trabalho e até prazer. Só que, no caso desses últimos madrugadores, o dia já começa no maior pique. E eles ainda juram, de pés juntos ou em movimento: é o maior barato!



E vamos começar na velocidade máxima, colocando o despertador para as 3h30. É este o horário em que o estudante de arquitetura e triatleta Rodrigo Motta, 24, acorda quando vai treinar bicicleta pela orla de Salvador, uma vez por semana. "Como as ciclovias daqui não têm qualidade, tenho de ir pelo asfalto mesmo, então escolho o horário com menos carros nas ruas", diz o esportista, que pedala 25 quilômetros cada vez que sai de casa. Nos outros dias, acorda às 5h30 para correr. Além disso, pratica natação três vezes por semana. E, quando volta para casa, nada de descanso. Segue para a faculdade e, de lá, para o estágio. "Acordando cedo, sinto que tenho mais vigor ao longo do dia. De noite, estou quebrado e caio de sono. Só os amigos reclamam, pois parei de jogar bola de noite com eles".



Desopilando a mente



Sair da cama cedo não é só para profissionais. A restauradora Verônica Leite, 48, começa os dias sempre às 5h. Depois de 40 minutos de ioga, para alongar e fortalecer o corpo, meditação e respiração. Ela usa a técnica indiana Sudharshan Kriya, aprendida no curso Arte de Viver. Verônica está em sua segunda viagem pela Índia. No ashram, comunidade para onde viajou, em Bangalore, as atividades começam às 5h, com ioga, meditação e respiração. Após o café, cada visitante ou morador segue uma rotina de cursos ou serviços voluntários. Para Verônica, o corpo está ligado à respiração e às emoções. "Hoje, para mim, respiração e meditação são como tomar banho ou escovar os dentes".



Espírita ("mas com outras leituras", como diz), a advogada Maria Eulina Souza e Silva vê a meditação como extensão de si, algo que se funde com a sua história. Nunca fez cursos, mas sempre gostou de meditar e adora acordar com o céu ainda escuro e esperar, na varanda, em Amaralina, o sol raiar no oceano. "Quando o sol nasce, é como se um portal fosse aberto, possibilitando a comunicação com a parte divina do ser humano". Além de rezar, ela costuma mentalizar coisas boas para parentes e amigos. "Chamo isso de mandar torpedos", diz, entre risadas. "Às vezes, medito antes de deitar também, mas é diferente. De manhã, o sol joga energia para a humanidade".

Veja a matéria completa na edição da Muito deste domingo (15)

adblock ativo