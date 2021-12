"Precisamos recuperar nossa natureza íntima"

Quando ainda era calouro na faculdade de medicina, Áureo Augusto Caribé, 62, lutava contra uma doença crônica no intestino. Foram 15 anos de muitas dores e poucas respostas até que ele decidiu buscar um tratamento não convencional. A cura deu-se por meios simples - água, argila, mudança na alimentação - e o levou a deixar Salvador atrás da mesma natureza que parecia haver redescoberto. Bastou uma visita ao Vale do Capão (distrito de Caeté-açu, na Chapada Diamantina) para ter certeza de que ali seria a sua casa. Com alguns amigos, fundou a comunidade naturista Lothlorien e assumiu a função de médico local, que exerce há 30 anos. Hoje, ele atua no Posto de Saúde da Família e integra a equipe multidisciplinar do grupo Parir, que incentiva partos domiciliares planejados. Seus pacientes costumam lembrar que Áureo atua de forma cada vez menos usual em grandes consultórios - com paciência, atenção e tempo disponíveis. É um vizinho, por assim dizer, conhecedor do lugar e de sua gente. Antes mais radical, hoje defende que a medicina é um sistema de diferentes práticas integradas, o que não exclui a alopatia. Semana passada, Áureo esteve em Salvador, com estudantes da Ufba em evento da Liga Acadêmica de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. À Muito falou sobre cura, natureza, indústria, arte e nascimento.

A unidade de saúde da família de Caeté-açu orienta para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. A indústria farmacêutica é um obstáculo a essa forma de atuação médica?

É um obstáculo, mas, ao mesmo tempo, a indústria só precisa ver que dá lucro e passa a ser colaboradora. A prática integrativa tem uma abordagem diferente do binômio saúde-doença. Então, quando uma pessoa está sendo tratada por essa prática, não é o ideal pensar em termos de "eu tenho um sintoma e vou tratar este sintoma" ou "eu tenho uma doença e vou tratar esta doença". A ideia é pensar "eu vou cuidar do meu ser, vou cuidar do terreno para que não haja necessidade de a doença se desenvolver nele". Para a indústria, essa visão não é conveniente. Ela prefere manter um esquema de usar tal planta medicinal para tal fim e não de propor mudança de hábitos de vida para que as pessoas recuperem e mantenham a saúde.

Mas "cuidar do terreno" não eliminaria a necessidade de medicação?

Falando de uma forma utópica, o ideal seria que a medicina não precisasse existir. Mas, em nossa sociedade tão distópica, ela é necessária. Talvez, numa sociedade mais avançada, ela também seja necessária, mas para educar o ser humano a ser inteiro. E isso só é possível tendo responsabilidade total sobre si mesmo. Implica ter uma visão da alimentação não apenas como algo que vá ser usado para satisfazer o paladar ou a necessidade de lucro da indústria. Porque, quando uma indústria coloca determinado elemento para estimular um sabor, não está preocupada com a saúde da pessoa, está preocupada em ampliar o consumo para ter mais lucro. Na sociedade em que a medicina seja mais educativa, a própria indústria não visará ao lucro apenas, mas também à saúde.

O senhor, que já foi radical quanto à alopatia, hoje afirma acreditar que existe uma só medicina, com sistemas terapêuticos que podem se ajudar mutuamente. Como chegou a este pensamento?

A própria vida me levou a pensar isso, especialmente depois que me curei. Sabe a mariposa quando fica ao redor da lâmpada? Dizemos que está encandilada. Ela fica cega para as outras coisas. De repente, eu não sentia mais dores. Estava ativo, forte, e o que me salvou foram procedimentos com água, com argila, foi comer de forma diferente, o que me deixou completamente encantado. Mas a gente vai vivendo e vendo que existem diversos caminhos. A alopatia é muito importante em determinadas situações. Apenas gostaria que as medicações fossem usadas de forma mais cuidadosa. Nós usamos remédios desconsiderando seus efeitos colaterais e fazemos isso consciente e inconsequentemente. A prática médica atual passa uma imagem de plena competência, mas não mostra aspectos negativos.

Certa vez, o senhor respondeu que o maior de todos os males para a saúde do homem era "a ruptura com a natureza íntima". O que quis dizer com isso?

A nossa sociedade se estruturou sobre bases falsas. De alguma forma, nos perdemos de nós mesmos, e isso aconteceu quando nos desconectamos da natureza. Quando a humanidade ainda era criança, era absolutamente integrada, mas inconsciente disso. A natureza estava ali, mas o homem não tinha consciência nem de si nem do todo. Para usar uma terminologia de Joseph Campbell (norte-americano, estudou mito e religião comparada), o homem era "divíduo". Segundo Campbell, o indivíduo tem consciência de si e o divíduo é plenamente o que a sociedade quer que ele seja. Precisamos evoluir dessa dividuidade para a individualidade. Por alguma razão, ao reconhecer nossa individualidade, entramos por um caminho de individualismo. E aí nos sentimos independentes da natureza, o que nos desintegrou. Precisamos voltar a conhecer a natureza íntima que temos. Para que a gente possa se abrir e entender que o universo está aqui conosco ou apesar da gente…

Ou a nosso favor? Muitos agem como se a natureza existisse para servi-los.

É interessante, porque a própria religião colocou essa possibilidade quando nos disse que somos o ápice da criação e a ciência, que se opõe a muitas coisas da religião, acabou reforçando isso. Como a ciência se desenvolveu à margem da ética, a natureza passou a ser aquilo que a gente vai usar para nossos objetivos, sejam eles negativos ou não. Por isso é tão importante recuperar nossa natureza íntima. É a nossa condição humana, nossa grande questão. E a gente precisa conversar sobre isso não apenas do ponto de vista dos intelectos e das análises, mas também das identidades e das emoções.

Como as artes visuais o ajudam a fazer uma medicina melhor?

As artes visuais me trouxeram um senso de beleza única e fora dos cânones. Já me acostumei tanto a desenhar e a pintar que eu olho para as pessoas e vejo coisas assim, de pintura. Me encanta olhar as coisas e ver como elas são, como olho para seu rosto agora e isso me encanta, como me encanta uma árvore. Então você tem o mesmo sentido que uma árvore, que a lua ou que a paisagem, e essa observação me ajuda quando eu olho para as pessoas na consulta porque eu me aproximo delas. Quando você faz uma pintura, você assume uma atitude poética, que é também de identificação. Então, numa consulta, você se identifica com a pessoa e a percebe de outra forma. As artes, em geral, me ajudaram muito nisso. A literatura igualmente é essencial. Para mim, foi muito importante ler Shakespeare e a forma tão crua, tão competente com a qual ele percebeu a natureza humana. Meu Deus, ele me ensinou tanta coisa do que é ser gente. Não há ser humano sem arte, e, se a medicina não leva isso em consideração, ela deixa de reconhecer o humano naquele ser que está diante dela em busca de um tratamento.

O senhor defende que a alimentação contribui para a cura. Índices de obesidade e outros distúrbios alimentares como anorexia e bulimia mostram que o brasileiro não sabe se alimentar. O que falta?

Não nos preocupamos muito com o que estamos comendo. A cidade de Palmeiras é uma cidade muito pequena e já tem crianças com obesidade e hipertensão. O índice de hipertensão em Palmeiras é alto, e isso preocupa bastante. Como nos afastamos da natureza, nos afastamos de nós mesmos e tratamos nosso próprio corpo como se ele fosse um veículo apenas. A gente não tem preocupação com o futuro, não damos atenção à verdade hipocrática de que somos aquilo que comemos. O primeiro passo é perceber isso. O outro é a educação. Sabendo que é duro combater a indústria de alimentos, os legumes da feira disputando com a publicidade genial.

Mas no Capão todos têm quintais e hortas, a ponto de o senhor dizer que a procura pelo médico nem é tão grande...

Quando cheguei lá, eu era o único médico de que eles dispunham. Depois foram chegando outras pessoas adeptas de práticas alimentares saudáveis. E o povo do Capão é receptivo, então isso se disseminou fácil. Por outro lado, com melhores condições financeiras, se tem acesso ao que não faz bem para a saúde. Agora a gente está lutando contra isso, fazer com que os mais jovens não queiram tanto salgadinho.

Como o senhor, que faz parte de um grupo de incentivo ao parto normal - o Parir - avalia a epidemia de cesáreas pela qual o Brasil passa atualmente?

Li um trabalho uma vez que trazia a seguinte abordagem: o parto representa uma unidade econômica. E, para que se possa obter o melhor daquela unidade, se desnaturaliza ao máximo. Ora, se a mulher chega lá, fica de cócoras e sai a criança, não implica gastos incríveis. Já a cesárea requer todo um aparato hospitalar, que é muito caro. Acho que os médicos que desenvolveram essa visão de parto tinham as melhores das intenções, mas o fato é que isso faz parte de uma filosofia equivocada em relação à realidade. Uma filosofia que entende o mundo como um campo de batalha e que o universo e a natureza estão aí para detonar com a gente. Que a gente tem que estar sempre armado, inclusive de material cirúrgico, para se defender, quando, na verdade, o que a gente tem que entender é que o parto é uma coisa fisiológica. A mulher vai parir, isso faz parte da vida.

Nosso sistema público de saúde acolhe a humanização do parto?

O parto foi desnaturalizado e a mulher perdeu o seu papel de protagonista. O médico assumiu o comando de todo o processo, e isso trouxe uma perda imperceptível da qualidade dessa prática. Se passa uma sensação de que a mulher está protegida quando, na verdade, ela está infantilizada. Mas, felizmente, isso está mudando. Hoje há um movimento para reintegrar a mulher no seu próprio processo. E a beleza disso, até o Estado tem reconhecido.

A Chapada é conhecida como um lugar onde as pessoas vão buscar autoconhecimento, também a partir de experiências com drogas. Em seu blog, o senhor se queixou da quantidade de jovens que estão chegando ao Capão, "despachados" pelos pais, justo por conta deste problema. O que está acontecendo?

O interior do nosso país está se tornando um ambiente adequado aos traficantes. Com as ocupações da polícia nos morros das cidades grandes, esse pessoal fugiu para o interior. No início, eu achava que era porque o Capão é uma cidade turística, mas não. Há um povoado vizinho, Souto Soares, em que as drogas estão dominando. Cocaína, crack, maconha. Eu não sou fechado para o que significa a busca por estados alterados de consciência, isso é muito antigo, é do homem. Mas há formas mais sadias de se conseguir esse estado. É sempre um risco tentar alcançar o céu pulando degraus. Na última entrevista que deu, para a revista Rolling Stone, Jimi Hendrix disse que os jovens precisavam voltar para casa e engordar um pouco, pensar melhor, porque as drogas tinham aberto buracos na cabeça das pessoas e elas simplesmente não sabiam como preenchê-los. Hoje você vê episódios de violência relacionados às drogas, roubos, retaliações. Essa é uma questão forte para a qual se faz necessário elaborar planos também para as pequenas cidades.

Que relato o senhor pode nos dar sobre o incêndio na Chapada Diamantina?

É um incêndio terrível, com diversos focos em muitas áreas, o que dificulta apagá-lo. O fogo também já chegou às margens dos rios, como o Mucugezinho. Muitas cidades já foram atingidas, como Andaraí, Mucugê. Esse é um incêndio peculiar porque aquela região é cheia de fendas profundas e ali o fogo se esconde e cresce. Você olha de cima e acha que é só brasa, mas o fogo está lá e, num instante, ele se espalha. É um trabalho atroz. Graças à coragem de voluntários e brigadistas, a situação não está pior, mas ainda é assustador porque, além do fogo tem a fumaça, que traz uma série de problemas respiratórios para o organismo até mesmo três semanas depois que essa fumaça é inalada. A boa notícia é que há três noites está chovendo no Capão, em Palmeiras e também em Seabra, o que é uma alegria e um grande alívio. Mas esse tema requer vigilância permanente.

adblock ativo