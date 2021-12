"Precisamos de mais projetos de acupuntura urbana"

Para a arquiteta Norma Barbacci, a forma mais inteligente de recuperar o Coaty seria voltar à ideia inicial do projeto, pensado por Lina Bo Bardi, em 1987. Parte do piloto para a reforma do Centro Antigo da cidade, nos anos 1980, o Coaty deveria ser, ao mesmo tempo, um restaurante que atendesse a turistas e moradores da região, além da casa e do trabalho dessas pessoas. O restaurante resistiu nos anos 1990 e 2000 com o nome de Zanzibar. A casa de concreto que envolve uma mangueira centenária, porém, está fechada há mais de uma década, assim como o acesso à Ladeira da Misericórdia. “Basta vontade política”, acredita a peruana radicada nos Estados Unidos e que dirige, desde 2001, o World Monuments Fund, organização não-governamental de preservação do patrimônio. Este ano, a Ladeira da Misericórdia é o único sítio do Brasil que integra o principal programa do WMF, o Watch Day, com mais 36 países. Barbacci esteve em Salvador e viu aqui um cenário mais positivo. Isto porque, desde abril e até dezembro, acontece a Ocupação Coaty, intervenção poética feita por diversos artistas no local. “Nossa esperança é ver esse território vivo”, diz Lanussi Pasquali, uma das idealizadoras da Ocupação. Ao lado da artista, a arquiteta completa: “E habitado”. À Muito , Barbacci defendeu projetos que não separem a estética do social, além de atuações pontuais: “Como uma acupuntura urbana”.

O que a senhora destacaria como experiências bem-sucedidas do World Monuments Fund no mundo e, mais especificamente, na América Latina desde que assumiu a direção, em 2001?

Nestes quase 16 anos, há dezenas de projetos de campo. Um que eu gosto de citar, em Cusco, no Peru, é a igreja de San Pedro de Andahuaylillas. Que é importante não apenas pela restauração integral de uma igreja, mas também porque conseguimos declarar o centro histórico de Andahuaylillas uma zona protegida. Isso garante que a igreja vai ser salva e também todo o seu entorno. Outro tema que me parece importante nesse projeto é que ele incluiu a capacitação de jovens que vivem naquela região e que durante três anos receberam as ferramentas necessárias para se tornarem guias do patrimônio. Eles agora são gestores locais em Andahuaylillas e na região de Quispicanchis para a proteção do patrimônio. Trabalham em vários projetos com crianças, vão às escolas, ensinam o que é patrimônio, como deve ser protegido, porque isso é importante. Esse é um projeto integral, que cria possibilidades para o futuro do patrimônio. O projeto, aliás, já acabou há uns dois anos, mas os jovens seguem trabalhando, eles atuam como uma ONG. Chama-se Grupo Patrimônio Qoriorqo. Eles têm uma página no Facebook, seguem se organizando, há pouco nomearam outro sítio para o Watch Day. Outra experiência que me parece exitosa, no México, é um projeto de arquitetura moderna. O contexto é o seguinte: em 1968, foram criadas 21 esculturas imensas, de concreto, feitas por artistas de 17 países, para as Olimpíadas. As Olimpíadas passaram e essas esculturas foram basicamente abandonadas. Na época, a zona sul da Cidade do México era uma área muito rural. Havia essa paisagem de lava que era impressionante. Com os anos, a cidade foi crescendo por cima das esculturas e começou meio que a comê-las. Elas estavam num contexto muito decadente, todas pichadas, algumas caindo. Então, um grupo privado chamado Patronato Ruta de la Amistad criou um programa de restauro, pediu ajuda às embaixadas dos países e depois de vários anos de trabalho solicitaram nosso apoio e foram incluídos na lista do Watch. Nós conseguimos um fundo para restaurar as esculturas. Eu gostei desse projeto não só porque ele foi muito bem concebido, mas porque era um projeto integral. Restaurar as esculturas às vezes implicava removê-las, pois naquele espaço já havia o segundo pavimento de uma estrada. A única maneira de salvar as esculturas foi dividindo-as em duas partes. Assim surgiu “La Nueva Ruta de La Amistad”, que implicou não apenas a restauração, mas a criação de programas culturais para atrair jovens a redescobri-la, em eventos como circuitos de bicicleta. Foi um trabalho feito com muito carinho pela gente que segue nessa associação sem nenhum desejo de lucro. Ninguém vai ganhar dinheiro com isso, é simplesmente gente que dá seu tempo para proteger algo que é importante para o México. A meta agora é que essas esculturas se tornem patrimônio nacional.

Este ano, a Ladeira da Misericórdia é o único lugar do Brasil na lista de sítios aos quais o WMF dedica uma série de eventos pela preservação, o Watch Day. Que critérios levaram a essa escolha?

Primeiro, a significância. O sítio tinha que ter uma importância histórica, arquitetônica e artística. No caso da Misericórdia, isso era óbvio. Mas, o mais importante, creio que foi o projeto de Lina Bo Bardi e a missão desse projeto, de 1987, de resgatar, por meio da arquitetura, um espaço social bastante degradado em Salvador. Outro critério foi a urgência, que é real, uma vez que esse espaço estava fechado para o público. O terceiro critério foi a viabilidade, poder implementar um projeto para recuperá-lo. Aqui há um potencial incrível. É um sítio que se pode resgatar com baixo investimento, não requer nada além de vontade política. E isso pode ser um começo para recuperar a conexão entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa.

Como será, na prática, o apoio do WMF e como garantir que esse apoio não fique restrito a um evento?

Bom, isso é o que nós esperamos. Com o programa Watch Day, o que podemos fazer é dar uma plataforma internacional aos esforços e às campanhas locais. Nós não podemos intervir no espaço, esse tem que ser um trabalho local, mas podemos ajudar. Até o momento, só conseguimos fundo para fazer este evento de hoje e no próximo ano já vamos selecionar a lista dos próximos sítios. Mas isso não significa que vamos esquecer a ladeira ou o Coaty. Vamos buscar investidores. Aqui poderia ser recuperado o projeto original, que é fantástico, de ter os apartamentos sociais dentro do Coaty, geridos pelos próprios moradores. O que, por sua vez, podia estar ligado a esse projeto de consórcio que quer promover o desenvolvimento de moradias sociais na cidade, incluindo artistas. Em Nova York, isso é muitíssimo comum. Há muitos bairros que basicamente foram abandonados e para os quais artistas se mudaram, o que começou a atrair vida e a valorizar esses lugares.

A questão é que aqui há vida no Centro. A própria Lina, nos anos 80, afirmou que, apesar de o lugar parecer ter sofrido um “terremoto voluntário”, conservava a vida urbana. Ela era contra a ideia de revitalização, tendo dito: “Prostituição, drogas, crime, quer coisa mais viva?”.

É, de fato, em Nova York, nos lugares que mencionei, não havia gente. Estavam completamente abandonados e foram recuperados.

Em 2014, um projeto de restauração dos arcos da Ladeira da Montanha propôs implementar residência artística onde artesãos e ferreiros já atuavam há anos. Que conceito de preservação o WMF defende num contexto como esse?

Nós apoiamos um projeto em Lima que promove a manutenção, o desenvolvimento e a defesa de centros vivos. “La casa de las columnas” era parte de um convento histórico e, com o tempo, 60 famílias foram viver ali. Não estávamos propondo desalojar essas pessoas e restaurar o convento. O que fizemos foi restaurar os espaços públicos – o claustro, os banheiros, o portal, mas sempre na área comum e não onde as pessoas estavam morando. Não tínhamos acesso a esses lugares, mas outras organizações, sim. Então, em parceria com elas, melhoramos o espaço e mantivemos as famílias. Projetos assim eu gostaria de fazer mais. É o que dá sustentabilidade a um lugar. Gastar milhões para restaurar um convento e deixá-lo como um museu nunca foi o propósito. Esse tipo de projeto falhou em muitos lugares, falhou em Lima também.

A falha em Salvador talvez seja a reforma do Centro, nos anos 90, que interrompeu o projeto de Lina e de João Filgueiras Lima, o Lelé. Que transformou um sítio histórico numa “Disneylândia”, nas palavras do arquiteto Marcelo Ferraz, que trabalhou com Lina e Lelé. A senhora acredita que a intenção que havia no projeto dessa equipe pode ser recuperada?

Creio que sim. Um primeiro passo foi o Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo, de 2010. A mim parece uma reação à intervenção anterior, porque viram que não havia funcionado e que não iria funcionar. É importante reconhecer os espaços que já estão ocupados e apoiá-los, além de levar vida aos que estão abandonados. No centro histórico do México, vimos algo muito interessante. Espaços e edifícios subutilizados ou quase abandonados viraram moradias subsidiadas. Isso foi uma parceria entre o governo e a iniciativa privada, bastante exitosa. Mas não foi de um dia para o outro. É um projeto que está sendo executado há mais de 20 anos.

Às vezes a urgência de algumas reformas resulta apenas em obras de fachada...

Exato. É muito fácil cortar a faixa e inaugurar a obra com uma fachada bem pintada quando tudo está desmoronando atrás. Buscamos projetos integrados, dentro de uma política de uso sustentável e laborados de maneira participativa. Que podem ter apoio dos governos e ir seguindo a longo prazo. De nada serve restaurar uma fachada se aquele edifício não tem uso.

Para efeitos políticos, funciona.

Sim, mas às vezes é melhor não fazer nada do que fazer uma obra desse tipo. Ontem estive em Itaparica e fui na Fonte da Bica. Me mostraram o projeto original e eu fiquei espantada. Aquilo tudo me pareceu um crime. E, apesar da reforma, feita há tão pouco tempo, o lugar está todo malconservado. Esse tipo de obra deve ser evitada a todo custo.

O Centro Histórico foi o primeiro sítio na Bahia a ser incluído no Watch Day, em 2012. Na época, o WMF propôs a construção de um centro interativo de história e cultura, o Centro da Cidade, cuja implementação deveria ser concluída agora, em 2016. A quantas anda esse projeto?

Nós cumprimos com o prometido, que era financiar todo o conceito e o desenho. Fizemos uma instalação temporária no Palácio dos Esportes, e o compromisso do governo estadual era executar esse projeto num espaço permanente. Mas, até agora,isso ainda não aconteceu.

Qual é o objetivo do centro?

Ser um espaço interativo de cultura e de informação. Eu não diria um museu, mas um lugar onde se poderia aprender, investigar e experimentar a cultura baiana sob um ponto de vista amplo. É um bom projeto. Pena não ter sido levado adiante.

Outras ladeiras de Salvador, as três mais antigas da cidade, encontram-se em situação precária. Ano passado, na Preguiça e na Montanha, 31 fachadas ou casarões foram derrubados. Na Conceição da Praia, moradores temem ser realocados para que a área seja explorada turisticamente. Uma intervenção na Misericórdia pode alterar também essas realidades?

Se for uma intervenção exitosa, pode ficar como modelo. Creio que já se viu isso em Salvador, que esses planos macro de desalojar as pessoas não funcionaram. É um erro histórico voltar a eles. O que se precisa é estabelecer modelos pontuais para manter as populações que já estão aí, resolvendo os problemas iminentes e problemas estruturais. Promover um pouco mais de intervenções de acupuntura urbana. Escutei essa terminologia e me parece que descreve muito bem: em vez de fazer uma operação maior e cortar um braço precisamos fazer uma acupuntura e resolver o problema de dentro, pouco a pouco. Mas isso é problemático para os políticos, porque não é algo rápido. Eles não vão ganhar o corte da faixa com a fachada restaurada, são coisas de longo prazo. Por isso é importante ter apoio governamental, mas também uma forte presença da sociedade civil. É essa força o que vai permitir que, numa mudança de governo, vão insistir para que o novo governo continue executando essas políticas.

A arquiteta e pesquisadora Paola Bereinstein defende que só com a participação efetiva os cidadãos passarão de espectadores a protagonistas. Que protagonismo os moradores da região da Misericórdia foram convocados a exercer?

Eu não tive a chance de conhecer as pessoas que vivem aqui. Vi artistas e estudantes, que estão se apropriando e fazendo deste um espaço criativo. Mas acho que sim, seria importante que moradores estivessem presentes. Aqui mesmo no Coaty há esses apartamentos que foram pensados para ser moradias populares, mas que nunca foram ocupados. Me explicaram que foi por conta da mudança política nos anos 80. Seria interessante voltar a isso. E trazer para cá pessoas que possam morar e administrar o Coaty. A mim parece precioso viver aqui, com essa vista belíssima. Mas imagino que deva ser complicado chegar, subir e descer, especialmente com o acesso fechado. Também não sei sobre segurança, iluminação, coleta de lixo, faltaram essas discussões. Isso os governos devem providenciar. E logo.

Além de arquiteta, a senhora é designer de joias. É um hobby?

Eu trabalho com projetos de longo prazo, então as joias são meu desenvolvimento criativo imediato. E também uma reciclagem. Não são pedras preciosas, são pedras encontradas na praia, vidro quebrado do farol do meu carro. Não ganho dinheiro com isso. Dou de presente.

