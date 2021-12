Pratos Inebriantes

Vinhos, cachaças e brandies caem muito bem com certas comidas. Mas isso não tem nada a ver com harmonização. Neste caso, a bebida é usada para marinar uma caça, flambar mariscos e peixes ou no preparo de uma boa calda para sobremesas. Com papel secundário na combinação de sabores, a função aqui é realçar o aroma dos outros ingredientes, deixando apenas vestígios de elementos como a uva, no caso do vinho, ou da cana-de-açúcar, quando se usa a cachaça.



No passado, as bebidas alcoólicas eram comumente usadas para a conservação dos alimentos. Mas o surgimento, em 1856, da máquina refrigeradora, criada pelo australiano James Harrison, tirou o álcool da cozinha. Hoje, ele continua sendo combinado aos alimentos, mas com um outro objetivo. No chanque (pernil) com molho ao vinho tinto do restaurante Casa Lisboa, por exemplo, o vinho branco amacia a carne e o vinho tinto fornece aromas de uvas vermelhas, além de destacar o toque das especiarias usadas, como o tomilho, o cravo e a pimenta-do-reino.



O vinho do Porto, adicionado só no final do preparo do molho, enquanto o pernil vai ao forno, empresta um leve toque adocicado. A presença do molho inglês não é secundária nesta combinação de sabores. Os acompanhamentos de batatas e chorizos, refogados em cebolas caramelizadas, além de brócolis e cenouras refogadas, funcionam como canais paralelos para conduzir ao sabor principal. "Leva óleo e manteiga, mas tem também os vegetais, funcionando como uma opção saudável e bonita", pontua o subchefe do restaurante português, Elias Marques, 36. O prato sai a R$ 64,90 no jantar.

