"Portugal precisa descolonizar o pensamento"

Quando se pensa em repórter correspondente é comum já se associar a lugares como Síria, Afeganistão, Iraque. A jornalista e escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho já atuou no Oriente Médio e na Ásia Central, mas também cobriu o cotidiano de nosso país, cheio de conflitos, entre 2010 e 2014. A experiência deu frutos: o livro de crônicas Vai Brasil e o romance Deus-Dará, que se passa no Rio de Janeiro – este foi o tema de sua participação na Festa Literária Internacional do Pelourinho, em agosto. Em 568 páginas, Alexandra costura a história de sete personagens, em sete dias, em um cenário em que a contemporaneidade reflete o passado histórico. “Isto é político e eu acho que teve muita coisa que eu só entendi sobre Portugal escrevendo este livro”, afirma. Após sua saída do Brasil, foi envolvida a distância pela crise política que se instalou no país nos últimos três anos – seu olhar, no entanto, é de esperança sobre o futuro. “Eu acredito profundamente nesse país”. O próximo livro que escreverá a partir de janeiro do próximo ano ainda não tem uma forma definida – ela classifica o romance como um “transgênero” –, mas terá nova ligação com o Brasil. “Vai ser uma coisa mais difícil de identificar. Mas vai ser de algum modo baiano”.

Já se passaram três anos desde sua saída daqui. Esse distanciamento temporal e físico trouxe alguma mudança em sua percepção sobre o país?

Morei no Brasil entre 2010 e 2014, mas quando saí para morar em Portugal, em 2014, o que eu fiz foi continuar a pensar no Brasil o tempo todo, porque estava mergulhada neste livro. Mas em certa altura interrompi, parei de escrever, escrevi outro. Mas isso tem a ver com o fato de que tudo que tinha acontecido no Brasil em 2013 meio que rebentou no livro e me obrigou a ir em outras direções, o que acho que foi bom. No fundo, foi para onde, eu acho, o livro tinha de ir. Então, voltando ao princípio: comecei a escrever Deus Dará como uma tentativa de ser um retrato do Rio. E eu era uma portuguesa que morava ali. Na verdade, o fato de ter acontecido tudo que aconteceu em 2013 fez com que, mantendo a estrutura que eu tinha pensado, os sete dias passaram a ser sete dias em anos diferentes. Portanto houve um arco muito maior que se criou, para que as personagens pudessem se transformar ao longo do tempo e do livro. Mas, no fundo, o que aconteceu ainda mais importante do que isso foi que esses intervalos, todas essas mudanças, permitiram que viesse do fundo a história; a história que liga Portugal ao Brasil. Hoje vejo, a distância, àquela altura não tinha esta percepção.

"Portugal foi o maior escravagista do Oceano Atlântico, inaugurou o tráfico atlântico de humanos. Lisboa foi a capital negreira do Ocidente". "Portugal foi o maior escravagista do Oceano Atlântico, inaugurou o tráfico atlântico de humanos. Lisboa foi a capital negreira do Ocidente".

E o que o processo de escrita do livro te fez entender sobre Portugal?

Sendo eu portuguesa, a escrever um livro sobre o Rio, cidade onde morei, acho que é impossível que isso não tivesse vindo até em cima. O que aconteceu foi: os meus próprios fantasmas começaram a aparecer: o que é Portugal? Onde começou a nação portuguesa? Porque Portugal foi para o mar? Como é que Portugal chegou ao Brasil, a esta costa da Bahia, onde estamos agora. Por que isso aconteceu? Portugal vinha atrás do quê? E o que fez com isso? Nós hoje somos resultado disso, todos nós; Portugal e o Brasil são resultado também disso. Então provavelmente teria sido impossível, se eu tivesse continuado no Rio, eu não sei se teria escrito o mesmo livro, talvez não. Talvez eu precisasse de voltar, talvez eu precisasse dessa distância, para eu deixar o livro ir atrás do que eu precisava. Exatamente como se o narrador fosse um xamã, numa perspectiva indígena; como se o narrador fosse uma entidade que fosse incorporando e trazendo o passado para poder entender o presente. Isto é político e eu acho que teve muita coisa que eu só entendi sobre Portugal escrevendo este livro. Porque, a certa altura, quando eu percebi que tinha que mergulhar nessa história de 500 anos eu parei de escrever e só estudei. É a história de como Portugal transportou quase seis milhões de africanos e os trouxe em boa parte para o Brasil. Eu acho que eu não tinha essa percepção, da escala do que aconteceu. E acho que um dos problemas que continuam a existir em Portugal neste momento é que não há noção. Portugal foi o maior escravagista do Oceano Atlântico, inaugurou o tráfico atlântico de humanos. Lisboa foi a capital negreira do Ocidente. Essa escala, que é imensa. Portugal foi responsável por quase metade dos 12 milhões de escravos. Dos 12 milhões, claro, dos registros que nós conhecemos. E esse passado foi apagado.

E como essa história da colonização se reflete hoje em Portugal?

Politicamente, o meu ponto nesse romance é também isto, trazer ao debate público a urgência de nós termos este tributo aos índios e aos negros. Termos um memorial, um museu, mudarmos os manuais escolares. Eu quero que meus sobrinhos cresçam sabendo que isso aconteceu. E tendo uma noção de quem é que morava na América antes de os brancos chegarem. Quem é que fez a colonização do Brasil? Como é que foi povoado esse lugar? Que aconteceu àqueles milhões de pessoas que foram tiradas da África à força? E quem eram elas? E isto é essencial para que Portugal possa fazer uma verdadeira descolonização do pensamento, que até hoje não aconteceu.

Os fatos que antecederam a atual situação política do Brasil se desenrolaram um pouco antes de você sair do Brasil em 2014, mas foi nesse ano que o quadro começou a se desenhar. Como você viu os acontecimentos que se sucederam

Acho que houve dois momentos, talvez. Há um momento em 2014, eu cheguei em março e não voltei a viver em Lisboa, fui passar em lugar no campo, em Portugal, e tentei continuar o livro, aquele livro que estava escrevendo sobre o Rio de Janeiro e o Brasil. E aquilo funcionou porque eu acho que eu precisava viver o impacto do meu regresso a Portugal, a relação com o fato de eu voltar. Eu já não era a mesma pessoa, porque não moro quatro anos aqui e sou a mesma pessoa, era preciso que estivesse completamente fechada, e eu tentei justamente o contrário, estar completamente permeável, ser atravessada por todas essas possibilidades, e variações do que é a língua, enfim, a experiência de viver neste lugar que é um lugar intensíssimo. Óbvio que eu não era a mesma pessoa quando voltei. Não sendo a mesma pessoa, há um impacto de ter chegado a Portugal, um país que estava em uma crise profunda, e a esta altura ainda estava. Houve um momento em que tentei avançar com o livro e não consegui, de fato não consegui. Tive que largar e fui escrever outro livro, escrevi um romance no meio deste, e é um romance que se passa em Portugal, portanto precisei lidar um pouco com isso. Isso para dizer que bloqueei o Brasil; bloqueei no sentido de não estar conseguindo lidar com esta parte. E só passado bastante tempo e algumas peripécias... E eu voltei aqui algumas vezes entre 2014 e 2016, que foi quando eu publiquei este livro. Eu voltei aqui várias vezes, temporadas longas. Quando eu voltei dessa última temporada longa, que foram uns dois meses talvez, entre junho e julho de 2015, passei uma boa temporada aqui, foi que eu voltei ao meu romance e voltei a mergulhar no Brasil. E era uma processo até difícil de explicar. Eu estava em Lisboa, mas estava intensamente a pensar no Brasil o tempo todo, da manhã à noite, porque a única coisa que eu fazia era escrever aquele livro. Mas também é um processo de bloquear o presente, é muito diferente de quando estar a escrever reportagem, eu também sou jornalista. Um romance não dá para constantemente deixar entrar o cotidiano, senão nós nunca vamos conseguir terminar. É impossível. Então era um processo um pouco esquizofrênico.

Vamos falar um pouco sobre a Bahia? Quantas vezes você veio aqui e quanto tempo passou? Quais são suas impressões? Você se refere à alegria brasileira, que é uma alegria que vem do conhecimento da tristeza...

Eu não estou falando de um oba-oba para vender no Carnaval. Não é isso. Estou falando de outra coisa, da força que é a primeira resistência. Isso é resistência. A força que eu vejo existir aqui, uma força soberana. Quando eu falo em milagre, milagre é o homem, é a mulher. É estar aqui vivo. Mas vamos falar da Bahia. Eu tinha vindo à Bahia faz muito tempo, uma vez, quando eu vim acompanhar uma visita de um presidente português, Jorge Sampaio. Isso foi meados dos anos 1990. Tinha estado 24 horas aqui, uma coisa muito rápida. E nunca mais. E durante o tempo que morei no Rio, sempre achei que eu iria à Bahia, mas acabou por nunca acontecer. E por isso, em um livro que eu publiquei de crônicas sobre o Brasil, chamado Vai Brasil, não tem a Bahia, porque acabei por não vir cá neste período. Mas ao escrever Deus Dará, eu entendi que o livro vinha da Bahia, porque na verdade tive que voltar a 1500, a esse momento. No fundo é isso, este livro vem de 1500, vem de abril de 1500, vem da Bahia. E ele vai para a Bahia porque todo o livro, à medida que o livro avança no fim do sétimo dia, a ação se encaminha para a Bahia. Não vou revelar de que maneira, mas o livro se passa todo no Rio de Janeiro, mas vem da Bahia e vai para a Bahia. Então eu publiquei o livro no final de outubro e em novembro eu vim para o Brasil e depois eu finalmente vim à Bahia, no fundo atrás dos meus personagens, quase como uma espécie de peregrinação pós-livro. Eu vim na mesma direção para qual o livro me apontou, então foi mesmo o livro que me lançou à Bahia. Eu fui ao sul da Bahia, Porto Seguro, fiz a costa, estive na primeira praia onde aconteceu o primeiro encontro entre um homem branco, neste caso um português, e os índios. Estive em Salvador, eu virei o ano aqui, de 2016 para 2017. O mundo dos índios, o mundo ameríndio, conheci bastante melhor quando eu morava no Rio, porque eu fiz uma longa viagem para a Amazônia. Mas faltava a Bahia. E foi quase como o desenlace do livro, estar aqui, ir em terreiro, entrar um pouco no mundo africano da Bahia, fazer unir esses pontos todos. E depois de ter estado aqui, estive umas semanas, passados uns três meses eu fui à Guiné, no lugar onde partiam os escravos, de onde eram levados para as Américas também. (...). Para mim, esses pontos estão todos ligados. Falando um pouco da minha ligação com a Bahia, os primeiros livros do Brasil que eu li eram baianos. Caetano, João Gilberto, e os livros de Jorge Amado. Capitães da Areia foi o primeiro livro brasileiro que eu li, provavelmente. Então a Bahia na verdade existe na minha memória e na minha biografia desde sempre.

E tem algo que se possa adiantar desse romance?

Eu acho que não quero falar disso, não (risos). O que posso dizer é que eu vejo cada romance como uma experiência, eu não quero repetir fórmulas. E outra coisa importante é: eu vejo um romance não como um gênero, mas como um transgênero. É interessante que algumas pessoas me falaram em Deus Dará como um romance queer. Nem é nesse sentido, embora haja todo esse lado no livro, uma sexualidade difusa, que pode ir passando por várias coisas, e mudar, e tudo isso. Mas nem tem a ver com isso, tem a ver com tudo poder ser usado em um romance: usar cinema, astronomia, música, história, antropologia, reportagem. Tudo conflui e tudo pode ser material. Claro que os protagonistas são construídos, são imaginários, não existiam, fui eu quem os construí. Mas há muito aqui que vem de outros lugares, materiais, recursos que confluem para este terreiro, que o romance também é, e que podem ser usados. Exatamente como num terreiro que há muitas coisas de outras religiões, e que pode estar ali com várias origens diferentes, e que produz um lugar único como aquele. Vejo o romance muito como um gênero que vai achar sua própria forma. Não há um modelo, uma repetição, uma fórmula; vai achar sua própria forma. Isto para dizer que o que eu sei é que o próximo não vai ter nada a ver com este, no sentido de que vai ter uma forma completamente diferente, provavelmente um livro muito mais curto. E este está muito marcado pelas datas, pelos lugares... Acho que o próximo não vai ser assim. Vai ser uma coisa mais difícil de identificar. Mas vai ser de algum modo baiano. Mas eu não sei muito sobre ele, vou escrever lá em janeiro, até lá tem outras coisas.

adblock ativo