Porto Náutico

Faltava uma hora para o comércio abrir e já havia fila na areia. Sob o guarda-sol, ainda que os raios estivessem do jeito que recomendam os dermatologistas, Diego Cícero coordenava o aluguel dos pranchões e remos de stand up paddle que iriam entrar no mar naquela manhã. O próximo era o de Cristiane Lantyer, 45, que chegou ao Porto da Barra meia hora antes para conseguir remar em pé sobre a prancha, das 7h às 8h.

Os 16 pranchões da Axé Wind, empresa de locação e venda de equipamento para a prática de stand up paddle, quase não paravam quietos na areia. "Antes, a gente ficava aqui das 6h ao meio-dia, mas, agora no verão, vamos ficar até as 18h, direto na praia", explicou Diego, devido à procura ininterrupta dos clientes.

Faixa de areia

A faixa de 200 metros de areia, entre os quase 50 quilômetros de praias soteropolitanas, indo do Forte de Santa Maria até o São Diogo, é o lugar mais procurado para a prática de esportes marítimos. Os ventos e correntes constantes e a profundidade de 12 metros, a poucos metros da areia, fazem dessa pequena enseada onde Diogo Álvares fez sua camboa de pescar em 1535, com Catarina Paraguaçu, o local ideal para a prática de stand up paddle, canoa havaiana, vela, natação e mergulho.

"Aqui é tranquilo para sair e chegar", diz Rosvaldo Carvalho Carmo, 47, depois de remar por quase quatro horas a bordo da canoa Na'a Salvador. Um dos criadores da equipe homônima, ele é quem dá rumo à embarcação quando ela singra as águas da Baía de Todos-os-Santos. A saída do Porto da Barra é um mar de possibilidades. "Daqui, vamos até Mar Grande, Forte de São Marcelo ou Pituba".

Leia texto na íntegra na edição deste domingo

