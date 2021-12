Porto Família

Era uma noite enluarada, boa de botar em música ou poema. Num descampado, ao lado de um lago, o teatro exibia-se imponente. Logo adiante estava o mar, que àquela hora só se intuía pela brisa. Para chegar ali, foi preciso sacolejar por coisa de meia hora numa estrada esburacada de terra, para se juntar à mistura peculiar de moradores locais e turistas brasileiros e gringos que aguardavam o início do segundo concerto da Orquestra Sinfônica de Bucareste, da Romênia. O grupo veio ao Brasil exclusivamente para se apresentar no Teatro L’Occitane, em Trancoso, a 716 km de Salvador.

Carlo Lovatelli, um dos idealizadores do espaço, pediu um boa-noite mais forte, como os de circo, e contou que aquela era a primeira orquestra de “real grandeza internacional” que pisava no teatro, inaugurado em 2014. Há dois palcos gêmeos, um aberto e outro fechado, com pouco mais de mil lugares cada. Frestas laterais permitem que até ali, na área coberta, passem um vento fresco e vagalumes, que competem com os refletores. A orquestra estava acompanhada do tenor Tadeusz Szlenkier e da soprano Joanna Wos, que mais parecia, ela mesma, um acontecimento da natureza. O público, que lotava o espaço, tomou-se de tal amor por Joanna que por mais de uma vez o maestro Benoît Fromanger virou-se para pedir um tantinho de silêncio diante do alvoroço.

Em março, o teatro irá abrigar a sétima edição do festival Música em Trancoso, para o qual foi inicialmente criado. Serão oito dias de concertos de música clássica e popular, além de aulas para estudantes de música com solistas internacionais e atividades de iniciação musical para alunos de escolas públicas. A alemã Sabine Lovatelli, casada com Carlo e diretora da Associação Cultural Mozarteum Brasileiro, que produz o festival, conta que o evento sempre teve um caráter educativo. “Os músicos de fora dão aulas para os jovens, é a condição para eles participarem. Assim, se cria técnica e também amizades. Quando conseguem bolsas, eles já podem contar com um tutor”.

No intervalo da apresentação da orquestra, um “extra” na programação regular do teatro, Sabine voltou a se impressionar com o calor do público. ”A gente fez tudo isso para a comunidade, para o povo da Bahia, que é muito artístico. Eles participam. Foi algo que superou nossa expectativa”.

Era um tanto surreal imaginar que pertinho dali estivesse Porto Seguro, sede da vila de Trancoso, incrustado no imaginário nacional como destino de excursões de formatura regadas a axé music barulhenta e dancinhas coreografadas em barracas de praia. Um passeio pela cidade, porém, mostra que essa impressão está meio datada. O que mais se vê nos hotéis, restaurantes e calçadas de um dos principais destinos turísticos do país, que recebe cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano, são famílias com uma renca de crianças, tios, avós, cachorros, papagaios.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a secretaria municipal de Cultura e Turismo e com o Porto Seguro Convention Bureau dá respaldo estatístico à visão. Dos cinco feriados mapeados em 2015 e 2016, a média de turistas com menos de 30 anos não ultrapassou os 30%. A vasta maioria dos entrevistados (67%) contou que viajava de casal ou acompanhado da família.

Descobrimento

Até a famosa Passarela do Álcool, veja só, mudou oficialmente de nome e passou a se chamar Passarela do Descobrimento (você há de lembrar que foi lá que desembarcaram os portugueses). Os empreendimentos privados também se movimentaram para atender o novo público. A Ilha dos Aquários, casa noturna entre Porto Seguro e o distrito de Arraial D’Ajuda, passou a oferecer programação para crianças. Antes dos shows de axé, forró e eletrônico – que começam às 10 da noite e já chegaram a reunir 13 mil pessoas numa farra recorde – há oficinas de pintura, malabares, slackline, mergulho com tubarões e apresentações de teatro infantil, a partir das 18h. O lugar só abre às sextas-feiras e o ingresso custa R$ 75 (quem tem até 10 anos não paga). O valor inclui a curta travessia de ida e volta do rio Buranhém.

Para o empresário Eduardo Oberlander, que há 25 anos está à frente da Barraca Maré, na bela praia da Pitinga, em Arraial D’Ajuda, não é que o público que visita Porto Seguro tenha mudado. Ele só envelheceu. “O público é o mesmo, só que aqueles estudantes viraram médicos, juízes, entendeu? Não tem mais topless na areia. Agora, eles vêm com os filhos, trazem as crianças para me apresentar...”.

Quando cansarem da praia, elas poderão visitar o parque Asas Mágicas, a meia hora de carro do centro de Porto Seguro. O lugar, único borboletário do estado, foi criado em 2015 pelo porto-riquenho Félix Zorrilla e pela francesa Raphaelle Euller, que são casados. Eles tiveram a ideia depois de visitar alguns dos 200 borboletários da Costa Rica. Queriam viver no Brasil, mais especificamente no Nordeste, para não correrem o risco de passar frio. Fizeram uma pesquisa na internet buscando locais favoráveis, e o primeiro resultado da busca foi a Bahia.

Depois de dois anos de trabalho, Raphaelle, que é bióloga, reuniu 18 espécies nativas de borboleta, que são abrigadas em três estufas com ecossistemas distintos. De dia, é quando ficam mais ativas, pousando sem muita cerimônia nos visitantes. Há desde as graúdas olho-de-coruja, maior borboleta do Brasil, às coloridas castanha-vermelhas. O dó é saber que algumas não passam das duas semanas de vida.

Criança no borboletário Asas Mágicas, que reúne 18 espécies nativas. Foto: Divulgação

Para aumentar o encanto das crianças, há um laboratório que mostra o ciclo das borboletas, principiando nas feiosas lagartas. Com sorte, dá para ver alguma saindo do casulo, como a amarelinha que espiamos bem na hora em que conheceu o mundo. No laboratório, 70% dos ovos coletados nas estufas viram borboletas, contra reles 2% na natureza. Para manter o equilíbrio, diariamente 15% das fêmeas nascidas por lá são soltas para viver em liberdade.

O parque funciona de quarta a domingo, das 9h às 16h, e a entrada custa R$ 40 (adulto), com meia-entrada para crianças entre 5 e 10 anos e estudantes. Os pequenos de até 4 anos não pagam. Quem se animar também pode fazer trilhas ecológicas e passear de pedalinho no lago.

No mesmo pacote ‘férias em família’ está o Arraial D’Ajuda Eco Parque, parque aquático criado em 1997. Tem piscina de ondas, tirolesas e toboáguas de até 17 metros, rodeado por muito verde e acesso livre à praia. Abre todos os dias, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$ 120 – crianças de até um metro têm entrada gratuita e as de até 11 anos pagam R$ 90. Volta e meia, acontecem shows nas piscinas. Um desses eventos, um ensaio do Olodum, registrou o recorde de público do local: oito mil pessoas.

Quem for um pouco mais abastado pode ter o parque aquático como playground. Os hóspedes do luxuoso Arraial D’Ajuda Eco Resort, na esquina do rio Buranhém com o oceano Atlântico, têm acesso livre ao parque. Com as atividades de lazer concentradas por lá, os hóspedes conseguem aproveitar com tranquilidade as instalações do resort. Os quartos têm vista para o jardim, para o rio ou para o mar, com diárias que começam em R$ 769.

Paulistas e argentinos

Cerca de 95% do turismo de Porto Seguro é doméstico. Os visitantes vêm principalmente de São Paulo e Minas Gerais, atraídos pela proximidade do destino, considerado a porta de entrada do Nordeste brasileiro. Os soteropolitanos é que não aparecem muito por lá, vão ficando pelo caminho em praias mais próximas. De carro, são no mínimo 10 horas de viagem, mas é possível encurtar esse tempo para 45 minutos indo de avião (Gol, Latam e Azul operam no pequeno aeroporto da cidade, eleito recentemente o mais pontual do país). Para dezembro, as tarifas variavam entre R$ 300 e R$ 1 mil por trecho no período pesquisado.

Por dia, Porto Seguro recebe cerca de 13 voos regulares, número que pode chegar aos 30 nos fins de semana. Nos últimos anos, cresceram as visitas dos turistas argentinos, que contam com quatro voos diretos para a cidade. Richard Alves, secretário municipal de Cultura e Turismo, estima que 80% da economia da cidade gire em torno do turismo. Sua prioridade, diz, é melhorar a experiência dos visitantes. “A taxa de ocupação anual dos 20 grandes hotéis da cidade varia entre 70% e 90%. Então, já vem muita gente para cá. Nosso foco é fazer com que essas pessoas fiquem cada vez mais satisfeitas, que possam vivenciar um programa diverso de atividades”.

A tarefa é facilitada pelas particularidades dos distritos que rodeiam a sede: tem o charme de Arraial D’Ajuda, com noite movimentada na Rua do Mucugê; a sofisticação de Trancoso, que no verão abriga um dos maiores índices de celebridades por metro quadrado do país; e a rusticidade de Caraíva, com ruas de areia onde não passam carros ou motos.

Orla norte de Porto Seguro, reduto de grandes barracas de praia. Foto: Secretaria de Cultura e Turismo/Divulgação

Em Porto Seguro, propriamente, o turismo é de massa, com avenidas apinhadas por ônibus de excursões. E o turismo estudantil, apesar de ter diminuído, não desapareceu. Os “complexos de lazer” da praia de Taperapuan, na orla norte da cidade, seguem lotados, com aulas diárias de lambaeróbica. Para além do axé, também dá para rebolar de sunga ou biquíni ao som de funk, sertanejo e sucessos internacionais. Tem para todo gosto, e tem gosto para tudo.

No ano passado, a Justiça determinou a demolição das megabarracas Tôa Tôa e Axé Moi, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O empresário Humberto Nascif, dono da Axé Moi e vice-prefeito de Porto Seguro, conta que conseguiu a suspensão da decisão judicial. “Nós queremos buscar um entendimento. Não temos interesse em ficar brigando, nem temos interesse em demolir. É um atrativo que ajuda a trazer turista para a cidade”. As outras barracas que não foram sentenciadas costuram um acordo coletivo com os órgãos federais, mediado pela prefeitura.

Parece que é mais negócio ser turista em Porto Seguro do que morar lá. A cidade aparece em nono lugar no ranking das mais violentas do Brasil, com taxa de 86 homicídios por 100 mil habitantes. Richard aborda o tema com o lugar-comum de que o problema da segurança pública é “nacional”. “Nossos índices com turistas são menores do que qualquer outra cidade brasileira. São ocorrências que não afetam a integridade física das pessoas. Aqui o turista se sente tranquilo”.

No começo do mês, a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira (PSD), foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Acabou afastada do comando da cidade por suspeita de envolvimento em fraudes de contratos que somam R$ 200 milhões. Humberto Nascif, mais conhecido como Beto Axé Moi, assumiu o posto. Em 2012, durante a campanha eleitoral, Cláudia apareceu num vídeo gracejando que iria desviar R$ 1 bilhão da obra de construção de uma ponte – essa prática trágica que nos acompanha desde que ali o Brasil virou Brasil.

*A repórter viajou a convite da Secretaria de Cultura e Turismo de Porto Seguro

