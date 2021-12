Polêmica inteira

Na noite de 29 abril deste ano, o produtor cultural baiano André Campello, sócio da Delta Produções, tratou de pôr uma figa de madeira no bolso. Sinal de desassossego. À frente da organização do show da rapper Karol Conka, em Recife, Campello havia contratado dois seguranças extras. Não para a artista, mas para proteger sua equipe do público. Desde que a Lei 12.933, conhecida como lei da meia-entrada, fez-se valer no Brasil, só pode pagar pela metade do ingresso quem apresentar a carteira que dá direito ao benefício.

E viraram notícias casos de tumulto, ofensas e agressões em bilheterias do país. “Era a primeira vez que estávamos lidando com aquela exigência”, diz Campello. “E muita gente parece não ter entendido que se trata de obedecer a uma regra”. Sem ocorrências naquela noite, a figa fez seu trabalho. Desenlaces diferentes, no entanto, ocorreram na recente aplicação da lei. No dia 15 de abril, um funcionário da bilheteria do Teatro Castro Alves, Cosme Belens, foi agredido no rosto. No dia 21, no mesmo local, o coordenador da portaria Valnei Santos foi atacado com chutes.

Num caso mais grave, em Fortaleza, no dia 23 de fevereiro, no Teatro Rio Mar, o porteiro João Santos passou três dias na UTI após ser empurrado de uma escada. Em todos os locais, cartazes informavam trechos da Lei 12.933. Sancionada e regulamentada na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, a lei da meia-entrada, de dezembro de 2013, estabelece a cota mínima de 40% de ingressos comercializados pela metade do preço e especifica a carteirinha como único meio para se ter acesso ao incentivo, excluindo o comprovante de matrícula emitido pelas universidades.

O texto ainda menciona quais órgãos estão aptos a expedir a carteira: diretórios e centros acadêmicos, de níveis médio e superior, e entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG). Cerca de 22,2 milhões de brasileiros têm direito ao benefício. E as organizações estudantis cobram, em média, R$ 30 para a confecção do documento.

Sem aplicação na prática desde a sua aprovação, a lei começou a “pegar” após estabelecimentos culturais de todo o país receberem notificações do Ministério Público (MP). As ações, movidas pelos órgãos estudantis, cobravam a execução da lei. Nas bilheterias, a reação dos estudantes veio com a pergunta: por que pagar pela carteirinha se existe um comprovante de matrícula? Numa carta pública, divulgada no início deste mês, 250 estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) assinaram um texto com críticas ao que chamam de “monopólio na confecção das carteiras” e sinalizaram o desejo de maior transparência quanto aos recursos arrecadados para a fabricação dos documentos.

“Há uma crise de representação. Os estudantes não se sentem representados pelas entidades que falam em nome deles”, diz Andrea Lima, responsável por confeccionar a carta da UFPE. “Mas sabemos que o primeiro lugar que devemos ir para reclamar é, justamente, as entidades que nos representam. Não é o porteiro, o segurança ou o produtor cultural que tem o poder de mudar a lei”.

Fiscalização

Durante a sua tramitação no Congresso, a lei contou com forte apoio de partidos de esquerda, sobretudo do PCdoB, e das organizações estudantis. Um dos principais argumentos utilizados à época – de que a padronização das carteiras coibiria a falsificação – segue sendo defendido como bandeira.

“Com qualquer documento sendo aceito para garantir a meia-entrada, as falsificações aumentaram, o número de meias vendidas cresceu e os produtores tiveram que elevar o preço dos ingressos”, diz o presidente da União Nacional dos Estudantes (UEB), Márcio Milton. “A nova lei e o documento padronizado garantem que apenas os verdadeiros beneficiários tenham o direito. E toda a arrecadação é utilizada para subsidiar pagamentos dos aluguéis das sedes, custos com material gráfico e campanhas estudantis”.

Embora argumentem que novos mecanismos de segurança estejam sendo aprimorados, a exemplo de códigos de barra e QRcodes (códigos que podem ser escaneados pela maioria dos celulares), concebidos em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, os órgãos estudantis seguem emitindo carteiras sem grandes inovações na segurança. O cartão de plástico contém os dados do estudante, da instituição de ensino e um código – espécie de número de RG estudantil.

“Não temos como confiar que a falsificação vai acabar, porque já estamos cansados de lidar com carteiras falsificadas”, diz Vadinha Moura, diretora do Teatro Módulo, conhecido por apresentar espetáculos locais a preços mais acessíveis. “Deveria haver, por exemplo, um sistema online, onde pudéssemos checar os dados do estudante, ou mesmo um leitor óptico. Não há, ainda, informação sobre qual será o grau de segurança na emissão das novas carteiras e a fiscalização segue precária”.

No texto do decreto que regulamentou a lei, de 5 de outubro de 2015, lê-se que “órgãos públicos competentes federais, estaduais, municipais e distrital, conforme área de atuação”, devem observar se o limite mínimo de 40% dos ingressos para meia-entrada está sendo respeitado. Ainda segundo o decreto, os produtores devem enviar relatórios sobre a comercialização de ingressos após o encerramento das vendas, discriminando quantos foram vendidos como meia-entrada, ao poder público e às entidades estudantis. Estas, em contrapartida, devem disponibilizar um banco de dados com informações sobre os alunos para eventuais consultas de produtores e do poder público. Na prática, a fiscalização mútua não acontece.

“A meia-entrada é um instrumento necessário. Mas não pode ser irrestrito”, diz Fernanda Bezerra, sócia da Maré Produções Culturais. Responsável pela realização da peça Os pássaros de Copacabana, que encerra temporada hoje, no Teatro Molière, na Aliança Francesa, ela fala em “pequenos atos de corrupção”. “Antes da aplicação da lei, dos 130 ingressos vendidos para cada sessão da peça, 60 eram meia-entrada. Depois que a exigência da carteira foi aplicada, o número de meias caiu para dez. Fica a pergunta: quanto daquele número de meias não estava inflado?”.

Preço

O ponto mais sensível na discussão sobre o benefício da meia-entrada é o preço. Após pouco mais de um ano da regulamentação da lei, o valor dos ingressos não foi reduzido, como prometiam os produtores culturais. Num estudo realizado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, em 2013, a causa: como os beneficiários de meia-entrada costumam ser numerosos (entre 70% e 80% do público pagante), o valor médio da entrada quase sempre está inflacionado.

“Uma vez que a lei não delimita qualquer tipo de compensação financeira por parte dos governos, a dedução lógica é a de que cabe ao promotor do evento a tarefa de fixar o preço do ingresso de forma a tornar viável o benefício da meia-entrada”, diz Gisele Nussbaumer, professora na pós-graduação em cultura e sociedade no Instituto de Artes e Humanidades da Ufba. “A meia-entrada está desmoralizada em sua finalidade essencial, que é a transferência de renda – quem tem mais renda subsidia quem tem menos renda. Mas isso não significa que ela seja uma política cultural equivocada. Pelo contrário, o que deve ser combatido são as distorções, como as fraudes”.

Embora não admitam a inflação dos preços, produtores culturais falam em reeducar os próprios profissionais do meio para, assim, o público ser reeducado. Na época da aprovação da lei, o principal argumento utilizado em favor de limitar a meia-entrada a 40% dos ingressos foi o de que existia uma grande desproporção entre o número de pessoas que pagava o preço cheio e número que pagava a metade, o que, na prática, acabava duplicando o preço dos ingressos. Com a limitação, empresários argumentavam que os preços poderiam ser reduzidos em 35%. Hoje, os valores seguem altos e, mesmo com a cota de 40% estabelecida por lei, em média 80% dos ingressos são vendidos como meia-entrada.

“A verdade é que ninguém quer colocar uma plaquinha na bilheteria dizendo que as meias-entradas acabaram. Ninguém quer dizer ‘não’ ao cliente”, diz André Campello. “O resultado é que todos operam com suas pequenas mentiras: há uma enxurrada de beneficiários da meia-entrada, muitos sem ter direito de fato, e uma enxurrada de ingressos inflacionados. Produtores dobram o preço para se safar de estudantes de faz de conta. O resultado é um grande 0 x 0”.

Equidade

Único país a ter uma lei específica sobre a meia-entrada, o Brasil, durante as discussões do Estatuto da Juventude, aprovado em 2013, quase adotou um mecanismo comum a muitas nações: o benefício da meia-entrada concedido a todos os jovens, independentemente do vínculo estudantil.

“O sistema de identificação por idade é mais difícil de ser burlado”, diz Itamar Braga, pesquisador cultural que integrou uma das comissões ouvidas pelos parlamentares durante a confecção do Estatuto da Juventude. “Mas, mais do que evitar fraudes, a expansão do benefício para todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao ensino superior, que são os mais desprotegidos não apenas da perspectiva da idade como também da classe social”. No Brasil, segundo dados do IBGE, cerca de 40% dos jovens até 24 anos não trabalham e aqueles que trabalham ganham cerca de um terço do que ganham os adultos.

Num relatório assinado à época, Braga escreveu: “O direito à meia-entrada estudantil está sendo agredido de todas as formas. Ele está tão desacreditado que economistas chegam a alcunhar a expressão ‘país da meia-entrada’ para se referir a uma espécie de reino de privilégios, onde a meia-entrada é um exemplo. Isso é falso. A verdade é que estamos falando de busca por equidade social”.

Numa recente aula-palestra, que circulou em vídeo por redes sociais, Zé Celso Martinez Correa, fundador do Teatro Oficina, entrou na querela a sua maneira. Indagado sobre se concordava ou não com o benefício da meia-entrada, disse que ‘sim’. Puxou o extrato dos impostos que pagamos e propôs um raciocínio. “E por que não meia-consulta médica, meia-cesta básica em todos os mercados? E até meia-pinga nos botequins?”. No vídeo, um dos jovens presentes à aula emenda, elevando a proposta: “E por que não um meio-salário para os parlamentares?”.

adblock ativo