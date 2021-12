Poeta do silêncio

Um poema sobre o encontro imaginário com um filho em 1935, em Lisboa - o poeta Fernando Pessoa -, batiza o novo livro de Antonio Brasileiro, 71, um dos gigantes do verso, que vive quase recluso em Feira de Santana

Todos os pássaros que, livres, cantam no jardim de Antonio Brasileiro, 71, pertencem ao poeta. É assim que ele os vê. "Não preciso nem prender", diz, rindo. São os únicos com permissão para quebrar com seu canto o silêncio que tanto preza no lugar onde fez morada. Hoje a poluição sonora quase alcança o Bairro do Sim - antes mais afastado do centro, em Feira de Santana, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. "De vez em quando, passa um carro".

Quando não, é ali, entre dois estúdios que cheiram a flores e folhas, que ele faz o que mais gosta: lê, escreve, pinta, cisma sobre a vida. O apreço ao silêncio não está associado à idade, mas a um modo de ser e perceber o mundo que o fez, aos 27 anos, em 1971, trocar a capital baiana pelo interior. "Simplesmente não aguentava mais o trânsito, o barulho".

Brasileiro considera esta mudança a sua maior conquista. "Não consigo ver, ouvir ou criar nada sem silêncio. Não entendo como alguém consegue. Sou uma pessoa muito complexa psicologicamente. Se não cuidar disso, a loucura chega". A frase pega o interlocutor de surpresa, ao vê-lo assim tão plácido. "Não sei lidar com as neuroses, me lasco o tempo todo. Ultimamente, elas ficaram maiores. Por mais que a vida esteja organizada, há alguma coisa mexendo por dentro". Qual a origem? "Medo".

O conquistado sossego, porém, resume-se ao espaço reflexivo, de onde surgem quadros e versos. Brasileiro é, sobretudo, um agitador. "Foi o maior animador cultural da Bahia, a partir dos anos 60, criando as revistas Cordel e Serial, entre outras", diz o poeta Ruy Espinheira Filho, 73, que o considera um dos grandes poetas brasileiros vivos. Os dois estiveram juntos algumas vezes em projetos diversos, incluindo a edição de Heléboro, primeiro livro de Ruy, lançado em 1974. "Muita gente que escreve hoje deve isso a ele".

Com sinceridade desconcertante, mesmo diante do desejo de ver nascer uma nova geração de poetas, escritores e artistas plásticos em Feira de Santana, Brasileiro diz que nunca estimulou o engano de ninguém. "Eu lia os originais e aconselhei muitos a não prosseguirem". Do mesmo modo, batia os olhos e sentia o potencial de alguns. Os acertos foram muitos, mas ele lembra pelo menos três: Iderval Miranda, Juraci Dórea e Roberval Pereyr.

Vencedor do prêmio da Academia de Letras da Bahia em 2011 com Mirantes (7Letras, 2012), finalista do extinto Portugal Telecom 2013 (atual Oceanos) e hoje professor da Uefs, Pereyr, 63, fala com precisão do mestre, com quem convive há quatro décadas. "Grandes criadores são raros. Antonio Brasileiro é um deles: poeta exigente, de muitas faces e muitas dimensões, ergue sua obra a um nível muito alto, sob todos os aspectos".

Atento e arredio

Contemporâneo do poeta, com quem começou na arte e na militância artística nos anos 70, Juraci Dórea, 72, explica que o seu jeito recluso e ao mesmo tempo atento a tudo está na essência da sua criação. "Na verdade, ele é arredio às superficialidades e aos apelos do tempo presente, mas não é alheio ao mundo, e vem produzindo uma obra poética consistente, atual e sem facilidades".

Avaliação semelhante é feita pelo crítico literário e ensaísta carioca André Seffrin, 51, organizador, entre outras, da antologia A poesia é necessária (Global, 2015). "Em Antonio Brasileiro a força do poeta é tão soberana que invade a seara do ficcionista, do ensaísta, do pintor, do professor universitário e também do agitador cultural que ele nunca deixou de ser (...). Ele é dessa temida família dos que escrevem poemas por necessidade, e sua poesia é um retrato fiel dessa sua inquietude".

E foi com essa inquietude, embora atrás de tranquilidade, que Brasileiro chegou a Feira de Santana em 1971, aos 27 anos, depois de um périplo por Rio de Janeiro e Belo Horizonte e de, finalmente, concluir o curso de ciências sociais na Ufba, abandonado em 1966. Já era poeta publicado - na revista de esquerda Civilização Brasileira, que tinha tiragem de 30 mil exemplares. Também já havia criado uma editora, a Edições Cordel, e a revista Serial.

Instalado na cidade, prestes a se casar com a artista plástica Nanja, 66 - mãe de seus três filhos e sua companheira até hoje -, e professor de cinco turmas no Colégio Estadual de Feira de Santana, decidiu criar um concurso de contos e poemas entre seus alunos. Os mais talentosos eram convidados a participar de reuniões semanais na casa do poeta, geralmente nas manhãs de domingo. Muitas vezes, a audiência chegava a 20 jovens ou mais. Discutia-se essencialmente literatura, mas o evento tornou-se uma temeridade, diante da repressão. "Um dia me disseram que tivesse cuidado, pois estava visado".

E não deu outra. Numa manhã que aparentava ser comum, enquanto ainda tomava café para ir dar aula, foi preso. "Chegou um Fusca com três policiais e fui levado a Salvador para ser interrogado". Não houve tortura física, ele frisa, mas cinco horas sofridas de interrogatório, nas quais descobriu que seus algozes sequer sabiam seu nome. "Achavam que eu era subversivo apenas porque saí na revista Civilização Brasileira e havia participado de protestos, assinado listas, essas coisas".

Vocação absoluta

Sua poesia, como admite, nunca foi politicamente subversiva, embora contenha ideias tão claras sobre o mundo que acabam por ter, sim, alguma força subversiva. "A sociedade é uma camisa de força", diz, enquanto fala sobre suas leituras e se autodefine como um curioso insaciável. Sobre a mesa um exemplar de Brasil - Uma biografia, de Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Starling. "Eu me interesso pelo mundo de modo quase obsessivo".

Um dos jovens que frequentavam as tais reuniões "suspeitas" - que deram origem ao grupo e à revista Hera - o antropólogo Washington Queiroz, 62, fala com carinho sobre o professor, que conheceu aos 16 anos. "Ele se tornou nossa segunda família. É uma das vozes mais importantes da poesia brasileira, pela densidade e pela lírica impactante".

Autor de Experimentação-vida: a poesia de Antonio Brasileiro (Edições Uefs), fruto de sua dissertação de mestrado, o jornalista Valdomiro Santana, 69, considera natural ter feito do poeta tema de estudo. Desde que lhe caiu nas mãos a antologia Arupemba, parceria entre Brasileiro, Eduardo Sena e Idalina Azevedo, lançado nos anos 60, a admiração cresce a cada livro. "Sua obra poética, ao longo desse tempo, só fez se afirmar em sua intimidade única, o que continua a me surpreender pela sensação de constante gênese e a sensação de força com que se manifesta".

Menino criado na roça, na cidade de Rui Barbosa, onde nasceu e que chama até hoje de Matas do Orobó - nome original da região -, Brasileiro deixou a "casa populosa" onde viveu até os 10 anos, com mãe costureira, pai "fazendeiro pobre" e onze irmãos, para estudar em Salvador. Entre pensões e o abrigo dos parentes, ia acumulando cadernos e mais cadernos de poemas românticos, que faziam a festa das mocinhas do pensionato e enchiam a família de admiração. Aos 14, já havia escrito cinco romances de aventura. "Eram imitações dos livros que eu lia, sobre cowboys e índios. Não valiam nada".

As decepções literárias, ele conta nos dedos e entre risos. Como quando levou cinquenta exemplares de seu primeiro livro, Arupemba, a uma livraria e só pôde deixar cinco. "No dia seguinte, voltei lá e só haviam vendido um. E eu ainda sabia quem havia comprado". A poesia, independentemente de prêmios ou sucesso, sempre foi uma convicção. "Nunca tive dúvidas, é parte de mim, do que sou, por isso não me sinto humilde em relação a ela, muito menos orgulhoso".

Questionado sobre como lida com a velhice, mira longe o horizonte sem tristeza. "Dá pena é ver que o tempo está acabando". Mais que ser premiado, quer ser lido. "É o que deseja todo verdadeiro poeta e é o que eu desejo aos que fazem poesia".

Encontro com pessoa

O novo livro, Lisboa 1935, que será lançado no dia 3 de março, pela editora Mondrongo, de Ilhéus, no espaço Radiola, em Feira de Santana, reúne a produção dos últimos dez anos. Mostra uma face, como ele diz, mais serena de sua poética. Não que tenha se tornado, de fato, mais sereno com o passar dos anos. "É um engano imenso pensar que a idade trará respostas às inquietações da juventude. Eu, por exemplo, não tenho respostas sobre nada, tenho ainda mais perguntas". No entanto, sua poesia se apresenta ainda mais reflexiva. "Busco o que se traduz em tranquilidade, o cotidiano, a essência da existência".

O poema que batiza o volume narra o encontro com um filho imaginário - ninguém menos que o poeta português Fernando Pessoa. A edição, bem cuidada, traduz a atenção com que o mercado o reverencia. Há outro lançamento já engatilhado, adianta, sem dar maiores detalhes, a partir de um contrato assinado com uma "editora nacional". Acostumado ao processo lento das negociações literárias, Brasileiro prefere aguardar até poder falar com segurança sobre mais esse livro.

Novato nas redes sociais, ele ainda fica surpreso com a receptividade dos poemas que publica quase diariamente e que costumam ser compartilhados por mais de 200 pessoas. Quando Antonio Abujamra (1932-2015) recitou seus poemas no programa Provocações, na TV Cultura, foi outro susto. Assim que o apresentador morreu, o vídeo, de menos de um minuto, foi tomado como homenagem na página oficial do canal e registrou mais de 35 mil visualizações. Nada mal para quem deseja ser cada vez mais lido. "Por incrível que pareça, hoje a maior parte de meus leitores são jovens. E eles se aproximam, conversam comigo, mostram que realmente leem o que escrevo".

Kátia Borges Poeta do silêncio

Para os jovens, Brasileiro segue "mestre". Vencedora do prêmio nacional de poesia da ALB em 2013, com Na pata do cavalo tem sete abismos, a poeta feirense Clarissa Macedo, 28, diz que descobriu seus primeiros escritos ainda na adolescência, "espaço de assombros". Entre livros e quadros, foi penetrando naquele universo "de intenso teor filosófico e tom lírico, que não permite sobras e revela um estar no mundo inquieto e destoado, em crescente desencanto diante da mesmice do irrevogável tempo". Inquietude que segue em toada, abençoada pelo silêncio do Sim.

Leia alguns poemas de Brasileiro:

Lá vai o passar solene

das águas

lá vai o tempinho breve

dos sonhos:

a vida é o que construímos

sem mágoas

A vida é o que construímos

sem mágoas?

Lá vai o tempinho breve

dos sonhos

Nuança

Meus caminhos, meus mapas,

meus caminhos.



Tudo está em ordem

em minha vida.



Como se faltasse

alguma coisa.



Estudo 165

Compor um homem

com suas tramas, seus dramas,

teogonias, gramáticas, soluços:

compor um homem,

do orvalho matinal compor um homem,

do céu cheio de estrelas, do mistério

do homem

compor o homem; compor um homem

a criança que há no homem, do homem

a adivinhar-se em antiquíssimas retinas;

compor um homem

com seus soluços, gramáticas, teogonias

- e recitá-lo perante os outros homens.

COM / SEM



Morreste em mim domingo à tarde.



Em vão te procurei nos alfabetos:

os hieróglifos da memória emudeciam.

Como um grito

que só tivesse o eco:

não, não me resta nada a perfazer.

Tudo em mim se cumpriu,

só eu não me cumpri.

Do que ficou,

construí um poema amargo.

E os dias a se estamparem nas retinas

me lembrarão sempre

que tu morreste em mim domingo à tarde.



E eu em mim morri todos os dias.

