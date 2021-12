Pobre Juan: Carne nova no mercado

Salvador recebe na segunda quinzena deste mês uma unidade da rede de restaurantes paulista Pobre Juan, especialista em cortes de carnes nobres, que ocupará o mesmo endereço do Baby Beef no Caminho das Árvores



Um grupo de amigos estava num restaurante argentino e acompanhava do salão o assador preparar com destreza, sob um calor de dezenas de graus, os cortes de carnes que iriam saborear. Com pena do infeliz que trabalhava naquela caldeira, perguntaram-lhe seu nome: Juan, respondeu. Os amigos se entreolharam e disseram em uníssono: pobre Juan. Anos mais tarde, estes amigos decidiram abrir um restaurante de carnes argentinas em São Paulo e lembraram o episódio. Acharam o nome de pronto.

Assim nasceu o Pobre Juan, rede de restaurantes paulista que na segunda quinzena de agosto abrirá suas portas em Salvador, em um endereço que, durante três décadas, foi um ícone na cidade, o Baby Beef. A rede, que tem nove unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife e Brasília e tornou-se referência em carnes nobres nos lugares onde se instalou, chega com a missão de não decepcionar a fiel clientela do antológico restaurante criado por Mamede Paes Mendonça.

