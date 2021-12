Pizzaria no Rio Vermelho vai do mais exótico ao tradicional

Na Le Pettine, orienta-se o cliente a, primeiramente, escolher entre os dois tipos de massa. Há a clássica italiana – fina no centro, com bordas altas – e a pan-americana – assada por cima, ligeiramente frita por baixo. Antes de abrir o cardápio, recomendamos um giro pela elegante pizzeria, com dois ambientes climatizados e terraço com vista para o mar da Praia da Paciência, no terceiro piso.

No térreo predomina o conceito de cozinha aberta, com o aquário dos pizzaiolos. Preços honestos e sabores exclusivos estimulam a experiência, que pode ser iniciada pela bruscheta Astrale (antepasto de berinjela, alho-poró e parmesão), R$ 18, ou pelo Crostini &Antipasti, extremamente crocante e acompanhado por uma seleção de pastas da casa (R$ 24). Para beber, a carta de cervejas especiais não decepciona.

E, então, podemos finalmente partir para a escolha da massa. Entre as tradicionais, a portuguesa surpreende (R$ 53, oito fatias), mas é quase impossível resistir às especiais, principalmente aquelas que oferecem nomes e sabores exóticos, a exemplo da camarão Carimbó, que leva tucupi e jambu, ingredientes típicos da culinária paraense (e dizem, desse último, é um poderoso afrodisíaco feminino). A grande custa R$ 79.

Mas nada de ciumeira regional, peça uma pizza Gonzaga da próxima vez. Leva carne de sol, queijo coalho, banana-da-terra e cebola caramelizada (R$ 64, a grande). Para fechar a noite no clima, experimente a Apple Crumble, doce de maçã com farofa doce e sorvete. Sai a R$ 49. Valem a visita e a vista.

Le Pettine Rua da Paciência, 131, Rio Vermelho – 71 2132-9279. Aberta de terça-feira a domingo, das 17h às 23h45

Destaque A decoração da pizzeria é aconchegante, em seus três ambientes, com a bela cozinha aberta e o aquário onde os pizzaiolos preparam os pratos à vista dos clientes no primeiro piso.

