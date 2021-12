Pizzaria no Rio Vermelho tem massa napolitana e drinks especiais

Sócio do restaurante Carvão, no Jardim Apipema, Ricardo Silva voltava do Réveillon no litoral norte, no dia 5 de janeiro, quando viu um ponto comercial disponível no Rio Vermelho. Desceu do carro, conversou com o dono, fechou negócio e, cinco meses depois, abriu a Pi.zza, um misto de pizzaria e bar especializado em drinques.

A casa segue o modelo visto pelo empresário em Nova Iorque e São Paulo. “Eu quis um ambiente cosmopolita, Salvador precisa de lugares assim”, afirma. A Pi.zza não tem garçons nem mesas exclusivas. Aposta em colocar lado a lado pessoas que não se conhecessem necessariamente mas estão à vontade para dividir uma mesa.

O principal atrativo da casa é a massa napolitana, um processo de produção que leva três dias para completar a fermentação e que resulta em um alimento de melhor digestão. É uma nova tendência de mercado, impulsionada também pelo fato de a Unesco ter decretado a napolitana patrimônio cultural em 2017.

A confiança no modelo é tanta que, mal inaugurou a primeira unidade, Silva já está preparando a abertura em dezembro de uma filial na Vila do Pereira, na Barra. Para comandar o forno, ele deslocou para lá Nicola di Bono, o Johnny, que estava na cozinha do Carvão.

A massa, de fato, é deliciosa, mas é mais difícil de manejar com guardanapo. A Muito provou os sabores Carlota (R$ 33) e Marguerita (R$ 29). A primeira justifica os R$ 4 a mais. Para quem não bebe, a casa oferece água saborizada grátis. Mangia che te fa bene!

Pi.ZZA Rua da Paciência, 299 – Rio Vermelho. Telefone: 3052-6010. De quarta a domingo, a partir das 18h. Sexta e sábado fecha por volta das 2h.

Destaque A massa napolitana, usada na casa, não provoca sensação de fastio. A porção é individual, mas, a não ser que a pessoa esteja com muita fome, dá para compartilhar um pedido.

adblock ativo