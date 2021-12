Pizzaria na Pituba é uma das melhores de Salvador

Vivemos num mundo, e num tempo, em que é possível cobrar quase R$ 100 por uma pizza – R$ 95, para ser mais precisa. Esse é o valor da Burrata família (molho de tomate especial, tomate confit, presunto parma, burrata e molho pesto) da Acqua & Farina, aberta em abril na Pituba. A boa notícia é que você estará comendo uma das melhores pizzas de Salvador – e olhe que a gente jamais iria brincar com uma coisa séria dessas.

A massa é leve e fininha; o molho, superfresco, e os sabores se equilibram de um jeito que vira festa na boca. As pizzas da Acqua & Farina são feitas com farinha especial e fermentação natural e longa – são preparadas com 24 horas de antecedência. Quem chega por lá costuma estranhar os dois únicos tamanhos: individual, com quatro fatias, e família, com oito pedaços, sendo que na individual só dá para pedir um sabor. Passado esse sustinho, é hora de ficar indeciso entre as 13 opções de pizzas tradicionais (como escarola e camarão, entre R$ 24 e R$ 85) e as 10 especiais (como carbonara e alho-negro, entre R$ 35 e 95). Há também opções de paninis (aqueles sanduíches que venceram na vida, entre R$ 29 e R$ 38) e cannolis para a sobremesa (R$ 25).

O lugar é administrado por Sérgio Arno e Marcelo Reis, os mesmos donos do La Pasta Gialla, que fica ao lado. Para que os clientes não se esqueçam de que ali tem a mão de Arno, há fotos coloridas do chef nas paredes, além de uma dólmã emoldurada encimada por seu nome reluzindo em neon amarelo. Um pouco demais, né non?

A burrata é uma das mais pedidas; essa da foto é a individual, de quatro fatias

Acqua&Farina: Rua São Paulo, 495, Pituba. Tel. (71) 3011-6599. Domingo, terça, quarta e quinta, das 17h às 22h30, e sexta e sábado, das 17h à 0h

Destaque: Feitas com farinha especial e fermentação natural, as pizzas da Acqua & Farina são leves e saborosas. Experimente a burrata – com justiça, é uma das mais pedidas

