Petiscos de verão

Ainda em estado de dicionário, o petisco tem tantos nomes que periga a gente montar um banquete só deles: acepipe, antepasto, aperitivo, bijungaria, chincha, gulosice, iguaria, lambarice, paparico, pipirete, pitéu, quitute e tira-gosto, misturando os mais batidos e os poéticos. No ajustar dos aventais, nada parece combinar tanto com aquela cerveja na casa de praia, com a preguiça universal na beira da piscina ou com a festinha improvisada para os amigos quanto o bom e velho belisquete. Ah, e sem que pareça fuga ao tema, essas podem ser também opções de entradinhas para promissores jantares com a pessoa amada. Porque o verão tem desses aprontes, vocês sabem.

Levando esse contexto na mais alta estima, três chefs locais atenderam a nosso pedido e ensinam aqui receitas de petiscos que gostam de fazer e de servir. Começamos pelo mar: polvo e camarão em espetinhos separados, sugestão do chef Marcel Matos, do Commons Studio Bar. A base é a mesma, batata noisette que vai ao forno com azeite, pimenta, sal e ervas. Ela assa até ficar bem sequinha e dourada, aí é só ir montando: uma fatia de tomate, uma folha de manjericão e os mariscos. O polvo cozinha um pouco antes de ser grelhado e o camarão é no azeite com salsa e alho. O modelo pode ser variado, depende do humor do cozinheiro e das limitações dos convidados. Uma versão que troque o mar por queijo (emental ou gorgonzola) e cogumelos é boa pedida. Em todo caso, por cima vai um pesto feito da própria salsa e de manjericão.



Quando você, leitor, for impressionar suas visitas, copie o resto da receita e sirva os espetinhos em duas linhas, uma em cada ponta prato. No meio, acomode uma cumbuca de azeitonas recheadas alternadamente: umas com gorgonzola, outras com tomate, manjericão (sim, essa onipresença!) e pimenta de cheiro. Para finalizar, azeite, pimenta e mel.

